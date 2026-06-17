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ufc amerikai elnök donald trump

Drónokkal és mesterlövészekkel készülhettek Trump ellen az UFC-gálán

2026. június 17. 16:16

Az ügyben öt embert őrizetbe vettek, a hatóságok ugyanakkor további gyanúsítottakat is keresnek.

2026. június 17. 16:16
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Súlyos biztonsági fenyegetést hiúsítottak meg az amerikai hatóságok a Fehér Ház déli pázsitján megrendezett UFC „Freedom 250” gála előtt – olvasható az Origo cikkében. Az FBI tájékoztatása szerint egy csoport robbanóanyaggal felszerelt drónokkal és mesterlövészekkel tervezett támadást a rendezvény ellen, amelyen jelen volt Donald Trump amerikai elnök is.

A nyomozás eddigi adatai alapján az összeesküvők célja az volt, hogy a dróntámadásokkal pánikot és tömeges menekülést idézzenek elő, majd a résztvevőket előre kijelölt tűzvonalakba tereljék, ahol rejtőzködő fegyveresek nyithattak volna tüzet. 

Az ügyben öt embert őrizetbe vettek, a hatóságok ugyanakkor további gyanúsítottakat is keresnek.

Az eset kapcsán megszólalt Dana White, az UFC elnöke is, aki megerősítette, hogy a nyilvánosságra került terv nem az egyetlen fenyegetés volt a rendezvény idején. A TMZ-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: az FBI több veszélyforrást is azonosított és semlegesített, miközben a biztonsági szervek folyamatosan figyelemmel kísérték az eseményeket.

A bírósági dokumentumok szerint a gyanúsítottak titkosított üzenetküldő alkalmazásokon egyeztettek a támadás részleteiről, köztük a drónok alkalmazásáról, a helyszín térképeiről és a mesterlövészek pozícióiról. Az egyik vádirat szerint a feltételezett célpontok között Donald Trump mellett több magas rangú közéleti szereplő neve is felmerült. A letartóztatottakat többek között emberölésre irányuló összeesküvéssel vádolják. Az amerikai hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva.

Nyitókép: AFP / Brendan SMIALOWSKI

Összesen 1 komment

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2026. június 17. 16:22
A demokrata Demokraták nem nyughatnak. Ha szavazatokkal nem nyernek, akkor jöhet az erőszak. Amúgy elég naiv azt hinni, hogy a világ legjobban védett épülete ellen sikeres lenne egy ilyen támadás. Láttam egy dokumentum filmet a Fehér Ház védelméről. A védelmi fegyverek egy részét nem is mutatták, mivel szigorúan titkos, de amit mutattak is elég hatásos lenne egy drón támadás ellen.
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