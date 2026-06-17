Drónokkal és mesterlövészekkel készülhettek Trump ellen az UFC-gálán

Súlyos biztonsági fenyegetést hiúsítottak meg az amerikai hatóságok a Fehér Ház déli pázsitján megrendezett UFC „Freedom 250” gála előtt – olvasható az Origo cikkében. Az FBI tájékoztatása szerint egy csoport robbanóanyaggal felszerelt drónokkal és mesterlövészekkel tervezett támadást a rendezvény ellen, amelyen jelen volt Donald Trump amerikai elnök is.

A nyomozás eddigi adatai alapján az összeesküvők célja az volt, hogy a dróntámadásokkal pánikot és tömeges menekülést idézzenek elő, majd a résztvevőket előre kijelölt tűzvonalakba tereljék, ahol rejtőzködő fegyveresek nyithattak volna tüzet.