Drónokkal és mesterlövészekkel készülhettek Trump ellen az UFC-gálán

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Az ügyben öt embert őrizetbe vettek, a hatóságok ugyanakkor további gyanúsítottakat is keresnek.
Súlyos biztonsági fenyegetést hiúsítottak meg az amerikai hatóságok a Fehér Ház déli pázsitján megrendezett UFC „Freedom 250” gála előtt – olvasható az Origo cikkében. Az FBI tájékoztatása szerint egy csoport robbanóanyaggal felszerelt drónokkal és mesterlövészekkel tervezett támadást a rendezvény ellen, amelyen jelen volt Donald Trump amerikai elnök is.
A nyomozás eddigi adatai alapján az összeesküvők célja az volt, hogy a dróntámadásokkal pánikot és tömeges menekülést idézzenek elő, majd a résztvevőket előre kijelölt tűzvonalakba tereljék, ahol rejtőzködő fegyveresek nyithattak volna tüzet.
Az ügyben öt embert őrizetbe vettek, a hatóságok ugyanakkor további gyanúsítottakat is keresnek.
Az eset kapcsán megszólalt Dana White, az UFC elnöke is, aki megerősítette, hogy a nyilvánosságra került terv nem az egyetlen fenyegetés volt a rendezvény idején. A TMZ-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: az FBI több veszélyforrást is azonosított és semlegesített, miközben a biztonsági szervek folyamatosan figyelemmel kísérték az eseményeket.
A bírósági dokumentumok szerint a gyanúsítottak titkosított üzenetküldő alkalmazásokon egyeztettek a támadás részleteiről, köztük a drónok alkalmazásáról, a helyszín térképeiről és a mesterlövészek pozícióiról. Az egyik vádirat szerint a feltételezett célpontok között Donald Trump mellett több magas rangú közéleti szereplő neve is felmerült. A letartóztatottakat többek között emberölésre irányuló összeesküvéssel vádolják. Az amerikai hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva.
Nyitókép: AFP / Brendan SMIALOWSKI