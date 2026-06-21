Donald Trump kimondta: Keir Starmer csúnyán megbukott

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Az amerikai elnök szerint már csak napjai vannak hátra a brit miniszterelnöknek.
Éles kritikával illette Donald Trump amerikai elnök Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnököt közösségi oldalán. Trump egyenesen azt jósolta, hogy a brit vezető hamarosan lemond tisztségéről.
Keir Starmer le fog mondani mint az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Két nagyon fontos témában csúnyán megbukott”
– írta Trump. Az amerikai elnök szerint a bevándorlás és az energia fogja a brit politikus végzetét okozni.
A legutóbbi jelentések szerint Starmer akár már 2026. június 22-én – alig két évvel fényes győzelme után – hétfőn bejelentheti lemondását népszerűtlensége miatt. A lehetséges utódok között említik Andy Burnhamet és más prominens munkáspárti politikusokat.
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP
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