Ft
Ft
36°C
23°C
Ft
Ft
36°C
23°C
06. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült királyság keir starmer andy burnham donald trump

Donald Trump kimondta: Keir Starmer csúnyán megbukott

2026. június 21. 17:41

Az amerikai elnök szerint már csak napjai vannak hátra a brit miniszterelnöknek.

2026. június 21. 17:41
null

Éles kritikával illette Donald Trump amerikai elnök Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnököt közösségi oldalán.  Trump egyenesen azt jósolta, hogy a brit vezető hamarosan lemond tisztségéről.

Keir Starmer le fog mondani mint az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Két nagyon fontos témában csúnyán megbukott”

– írta Trump. Az amerikai elnök szerint a bevándorlás és az energia fogja a brit politikus végzetét okozni.

A legutóbbi jelentések szerint Starmer akár már 2026. június 22-én – alig két évvel fényes győzelme után – hétfőn bejelentheti lemondását népszerűtlensége miatt. A lehetséges utódok között említik Andy Burnhamet és más prominens munkáspárti politikusokat.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
duro_dorka
2026. június 21. 19:12
Keir Starmer szélsőségesen anarchista. Egy ilyen csóka nyilván semmilyen pozitív tevékenységre nem képes. Ugyanakkor Starmer betöltötte feladatát: tovább szította az orosz-ukrán konfliktus tüzét. A mélyállamosok hálásak neki, hogy aktívan részt vett az orosz-ukrán békekötés megakadályozásában.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2026. június 21. 18:44
Nem is lett volna szabad megválasztani ezt az alakot miniszterelnöknek a régebbi sötét dolgai miatt!
Válasz erre
0
0
google-2
2026. június 21. 18:28
Akkor az egyik háborús héjától megszabadul a világ?
Válasz erre
2
0
andris-923
2026. június 21. 18:24
Elég jól kihúzta majdnem két évig ! Nemrég volt egy csajszi talán pár hétig volt miniszterelnök Ez egy nagyhatalom hahaha Még saját magukat sem tudják irányítani nemhogy másokat Viktor 16 évig volt egyhuzamban míg a “buzi” világ össze nem fogott ellene !
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!