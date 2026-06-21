Donald Trump kimondta: Keir Starmer csúnyán megbukott

Éles kritikát kapott a Telex, a portál hallgat a médiatörvényt érintő bírálatokról

Egyetlen szó sem jelent meg az elmúlt napok szakmai médiatörvény-bírálatairól az oly független és objektív Telexen – hívta fel a figyelmet a Média1, hangsúlyozva, hogy a tervezet tartalmának több részét kritizálta egy független médiajogász, habilitált egyetemi docens, továbbá a MÚOSZ elnöke is.