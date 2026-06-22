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spanyolország hőmérséklet rekord belgium rekord

Brutális az európai hőhullám: egyes helyeken a 44 fokot is elérheti a hőmérséklet

2026. június 22. 15:06

A vasúti közlekedés, az iskolák és a sportesemények is érintettek, Franciaországban három idős ember halálát részben a kánikula okozta.

2026. június 22. 15:06
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Nyugat-Európát szélsőséges hőhullám sújtja, amely az előrejelzések szerint hőmérsékleti rekordokat fog dönteni: Franciaország felén vörös riasztás van érvényben, Belgiumban zavarok vannak a vasúti közlekedésben, Spanyolországban és Németországban pedig sporteseményeket töröltek vagy elhalasztottak – írja a Guardian. 

A francia hatóságok hétfőn az ország 96 megyéjéből 49-re 1. szintű, életveszélyes riasztást rendeltek el, és 35 millió embert szólítottak fel „abszolút éberségre”, gyakori vízfogyasztásra, minden megerőltető tevékenység elkerülésére, valamint a közvetlen napfény elkerülésére.

További 40 megyében 2. szintű, narancssárga riasztás volt érvényben. „Az ország egész területén hosszú távon nagyon magas hőmérsékletek várhatók” – közölte a nemzeti meteorológiai szolgálat, a Météo-France. „A nappali és éjszakai hőmérsékletek rendkívüliek lesznek.”

A szolgálat szerint 

hétfő délutántól a hőmérséklet Nyugat- és Közép-Franciaországban valószínűleg meghaladja a 40 °C-ot.

Bordeaux-ban 43 °C-ra, Limoges-ban 41 °C-ra, Toulouse-ban és Tours-ban 40 °C-ra, Párizsban pedig 39 °C-ra emelkedik, és a hét végéig tovább fog emelkedni.

A Météo-France szerint az éjszakai minimumhőmérsékletek is jóval magasabbak lesznek a szezonra jellemző átlagnál legalább péntekig, és több városban a vasárnap éjszaka mért minimumhőmérsékletek máris minden idők rekordját döntötték meg.
 

Nyitókép: ARNAUD FINISTRE / AFP

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Összesen 6 komment

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Oldalkosár
2026. június 22. 15:44
#nincsklimavaltozas
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Canadian
2026. június 22. 15:15
Nyáron előfordul. Nálunk meg éjszaka 10-12 fok, nappal 20-24.
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