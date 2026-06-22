Brutális az európai hőhullám: egyes helyeken a 44 fokot is elérheti a hőmérséklet

Nyugat-Európát szélsőséges hőhullám sújtja, amely az előrejelzések szerint hőmérsékleti rekordokat fog dönteni: Franciaország felén vörös riasztás van érvényben, Belgiumban zavarok vannak a vasúti közlekedésben, Spanyolországban és Németországban pedig sporteseményeket töröltek vagy elhalasztottak – írja a Guardian.

A francia hatóságok hétfőn az ország 96 megyéjéből 49-re 1. szintű, életveszélyes riasztást rendeltek el, és 35 millió embert szólítottak fel „abszolút éberségre”, gyakori vízfogyasztásra, minden megerőltető tevékenység elkerülésére, valamint a közvetlen napfény elkerülésére.

További 40 megyében 2. szintű, narancssárga riasztás volt érvényben. „Az ország egész területén hosszú távon nagyon magas hőmérsékletek várhatók” – közölte a nemzeti meteorológiai szolgálat, a Météo-France. „A nappali és éjszakai hőmérsékletek rendkívüliek lesznek.”