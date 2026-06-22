Brutális az európai hőhullám: egyes helyeken a 44 fokot is elérheti a hőmérséklet

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A vasúti közlekedés, az iskolák és a sportesemények is érintettek, Franciaországban három idős ember halálát részben a kánikula okozta.
Nyugat-Európát szélsőséges hőhullám sújtja, amely az előrejelzések szerint hőmérsékleti rekordokat fog dönteni: Franciaország felén vörös riasztás van érvényben, Belgiumban zavarok vannak a vasúti közlekedésben, Spanyolországban és Németországban pedig sporteseményeket töröltek vagy elhalasztottak – írja a Guardian.
A francia hatóságok hétfőn az ország 96 megyéjéből 49-re 1. szintű, életveszélyes riasztást rendeltek el, és 35 millió embert szólítottak fel „abszolút éberségre”, gyakori vízfogyasztásra, minden megerőltető tevékenység elkerülésére, valamint a közvetlen napfény elkerülésére.
További 40 megyében 2. szintű, narancssárga riasztás volt érvényben. „Az ország egész területén hosszú távon nagyon magas hőmérsékletek várhatók” – közölte a nemzeti meteorológiai szolgálat, a Météo-France. „A nappali és éjszakai hőmérsékletek rendkívüliek lesznek.”
A szolgálat szerint
hétfő délutántól a hőmérséklet Nyugat- és Közép-Franciaországban valószínűleg meghaladja a 40 °C-ot.
Bordeaux-ban 43 °C-ra, Limoges-ban 41 °C-ra, Toulouse-ban és Tours-ban 40 °C-ra, Párizsban pedig 39 °C-ra emelkedik, és a hét végéig tovább fog emelkedni.
A Météo-France szerint az éjszakai minimumhőmérsékletek is jóval magasabbak lesznek a szezonra jellemző átlagnál legalább péntekig, és több városban a vasárnap éjszaka mért minimumhőmérsékletek máris minden idők rekordját döntötték meg.
Nyitókép: ARNAUD FINISTRE / AFP
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