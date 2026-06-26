Belarusz katonai infrastrukrát építget az ukrán határon, Kijev szerint készülnek valamire

Az ukrajnai északi határ mentén bekövetkezett legújabb fejleményekre reagálva Zelenszkij kijelentette, hogy Kijev „megadta a szükséges jelzéseket Ukrajna részéről e tevékenységekkel kapcsolatban, valamint az Oroszországgal folytatott minden egyéb együttműködési formátummal kapcsolatban is, amelyek a háború elhúzódását és kiterjesztését szolgálják”.

„A belarusz félnek kell lépéseket tennie a feszültség enyhítése és a béke érdekében” – tette hozzá az ukrán elnök.

Zelenszkij legújabb nyilatkozata egy nappal azután hangzott el, hogy Lukasenko látszólag elfogadta az ultimátumot, amelyet Kijev nyújtott be a belarusz területen található kommunikációs berendezések eltávolítására, amelyek Kijev szerint az orosz dróncsapások támogatását szolgálták. Kijev figyelmeztetett, hogy ha a berendezéseket nem távolítják el, Fehéroroszországra nem meghatározott intézkedésekkel számíthat Ukrajna részéről.