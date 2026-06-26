Belarusz katonai infrastrukrát építget az ukrán határon, Kijev szerint készülnek valamire

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Zelenszkij szerint a fehéroroszok Ukrajna elleni „lehetséges agresszió kiterjesztését" akarják.
2026 folyamán az ukrán tisztviselők felhívták a figyelmet arra a jelzésre, hogy Moszkva, Minszk legközelebbi szövetségese, megkísérelheti Fehéroroszországot még mélyebben belerángatni a Kijevvel folytatott konfrontációba, hogy ezzel támogassa a Kreml háborús erőfeszítéseit – írja a Kyiv Independent.
„A közúti infrastruktúra, valamint a lőszer-, üzemanyag- és kenőanyag-tároló bázisok építése a befejezéshez közeledik” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában a belarusz-ukrán határ menti helyzetről.
„Ezeknek a létesítményeknek nincs más célja, csak katonai”
– tette hozzá Zelenszkij.
Június 22-én a fehéroroszországi száműzött ellenzék átadott Zelenszkijnek egy figyelmeztető jelekből álló listát,
amely szerint Minszk hamarosan be kíván lépni Oroszország Ukrajna elleni háborújába, és felvázolta azokat a konkrét politikai területeket, amelyek arra utalnak, hogy Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök belpolitikai irányvonalát háborús álláspontra váltja.
Az ukrajnai északi határ mentén bekövetkezett legújabb fejleményekre reagálva Zelenszkij kijelentette, hogy Kijev „megadta a szükséges jelzéseket Ukrajna részéről e tevékenységekkel kapcsolatban, valamint az Oroszországgal folytatott minden egyéb együttműködési formátummal kapcsolatban is, amelyek a háború elhúzódását és kiterjesztését szolgálják”.
„A belarusz félnek kell lépéseket tennie a feszültség enyhítése és a béke érdekében” – tette hozzá az ukrán elnök.
Zelenszkij legújabb nyilatkozata egy nappal azután hangzott el, hogy Lukasenko látszólag elfogadta az ultimátumot, amelyet Kijev nyújtott be a belarusz területen található kommunikációs berendezések eltávolítására, amelyek Kijev szerint az orosz dróncsapások támogatását szolgálták. Kijev figyelmeztetett, hogy ha a berendezéseket nem távolítják el, Fehéroroszországra nem meghatározott intézkedésekkel számíthat Ukrajna részéről.
Az évek során Oroszország többször is bevonta Fehéroroszországot az Ukrajna elleni háborújába. Az országot az egyik behatolási pontként használták fel 2022 februárjában, amikor Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen: innen foglalták el az orosz csapatok a csernobili atomerőművet, mielőtt sikertelen támadást indítottak Kijev ellen.
Oroszország Fehéroroszországot kiindulópontként használja az Ukrajna ellen folytatott légi támadásokhoz, és a háború során a fehérorosz készletekből pótolja a hadi felszerelései veszteségeit.
Oleksandr Pivnenko, az ukrán Nemzeti Gárda parancsnoka június 22-én kijelentette, hogy ahhoz, hogy Moszkva Fehéroroszország területéről megfelelően megindíthassa az újabb offenzívát Észak-Ukrajna ellen, legalább 70 ezer katonára lenne szüksége.
Nyitókép: Igor IVANKO / AFP
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A fotón úgy tűnik, mintha Martin Reichardt náci karlendítést tett volna, amit a poltikus tagad.