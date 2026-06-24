Az Európai Bizottság bejelentette: milliárdokról mond le Magyarország

Herald Ruijters, az Európai Bizottság védelmi főigazgató-helyettese közölte, hogy Magyarország visszavonta eredeti SAFE-alap igénylését és várhatóan alacsonyabb összegre nyújt be új kérelmet – írja az Euractiv. Ez akár 10 milliárd eurót is felszabadíthat egy új pályázati körre év végéig. Budapest eddig 16,2 milliárd euróra pályázott, de a Bizottság még nem hagyta jóvá a magyar tervet.

Az Euractiv szerint több tagállam – köztük Olaszország – szintén csökkentené igényét; más országok már szerződéskötés előtt állnak Brüsszellel. A SAFE-források elosztásánál vita van arról is, mekkora arányban finanszírozzák belőle nemzeti beszerzéseket: jelenleg ezek aránya magasabb a közös beszerzésnél, de a Bizottság ezt folyamatosan próbálja csökkenteni.