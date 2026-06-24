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olaszország brüsszel magyarország budapest európai bizottság

Az Európai Bizottság bejelentette: milliárdokról mond le Magyarország

2026. június 24. 14:35

Az Euractiv beszámolója szerint Budapest eddig 16,2 milliárd euróra pályázott, de a Bizottság még nem hagyta jóvá a magyar tervet.

2026. június 24. 14:35
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Herald Ruijters, az Európai Bizottság védelmi főigazgató-helyettese közölte, hogy Magyarország visszavonta eredeti SAFE-alap igénylését és várhatóan alacsonyabb összegre nyújt be új kérelmet – írja az Euractiv. Ez akár 10 milliárd eurót is felszabadíthat egy új pályázati körre év végéig. Budapest eddig 16,2 milliárd euróra pályázott, de a Bizottság még nem hagyta jóvá a magyar tervet.

Az Euractiv szerint több tagállam – köztük Olaszország – szintén csökkentené igényét; más országok már szerződéskötés előtt állnak Brüsszellel. A SAFE-források elosztásánál vita van arról is, mekkora arányban finanszírozzák belőle nemzeti beszerzéseket: jelenleg ezek aránya magasabb a közös beszerzésnél, de a Bizottság ezt folyamatosan próbálja csökkenteni.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Összesen 42 komment

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minarik
2026. június 24. 16:07
radler 2026. június 24. 15:08 • Szerkesztve Sajnos szorít az idő. Rég tudja mindeni hogy hiába a feszített tempó, hiába a pozitív hozzáállás EU-s részről, egyszerűen nincs idő mindenre, mert vannak kőkemény feltételek amiket lehetetlen teljesíteni. Kőkemények a feltételek, mint a #focistafeleség kitartása a magyar érdekek mellett. Kamera sincs már annyi, meg hát az időjárás is milyen már, nem segíti a teljesítést.
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bagira004
2026. június 24. 16:03
Mama csak terpeszben tud megállni. :)
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fintaj-2
2026. június 24. 16:00
Az, hogy nem veszünk fel sok hitelt, még kedvező is lehet az alábbi ismeretek birtokában: A SAFE elnevezésű uniós eszköz arra irányul, hogy segítségével az uniós tagállamok gyorsan és jelentős mértékben növelni tudják védelmi beruházásaikat közös beszerzés révén. Erre a célra hitelt nyújt a számukra, legfeljebb 150 milliárd EUR összegben. Az eszköz az európai védelmi technológiai és ipari bázisba történő sürgős és nagyszabású beruházásokat finanszírozza. A költségvetés elosztását a kereslet vezérli. A folyósításra versenyképes árú hosszú lejáratú hitelek formájában kerül sor, amelyeket a kedvezményezett uniós tagállamoknak kell visszafizetniük. Bár SAFE-hitelt csak a tagállamok kaphatnak, Ukrajna és az EGT-tag EFTA-országok az uniós tagállamokkal egyenlő feltételek mellett részt vehetnek közös beszerzésekben. Az Európai Bizottsághoz benyújtott 19 nemzeti terv közül 15 tartalmaz Ukrajnával megvalósítandó projekteket.
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bagira004
•••
2026. június 24. 15:55 Szerkesztve
Remélem a Pöti szüleit testvérét is átvilágítatja honnén hogyan csorgott Fidesztől a közpénzek . No meg a túlárazás esrte is fennforog.
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