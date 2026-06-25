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the american conservative giorgia meloni európa szuverenitás orbán viktor

Amerikából érkezett: súlyos következményekkel jár Orbán Viktor veresége

2026. június 25. 12:41

A The American Conservative szerzője úgy véli, a volt miniszterelnök távozásával Európa elveszítette szuverenitását.

2026. június 25. 12:41
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Orbán Viktor távozásával Európa elveszítette szuverenitását – olvasható a The American Conservative véleménycikkében

A szerző úgy látja, hogy az európai vezetők – köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnök – az ukrajnai háború kapcsán elveszítették önállóságukat és hitelességüket. A cikk kiemeli: 

Orbán kormánya valódi kihívást jelentett a brüsszeli irányvonal számára, mivel több kérdésben is szuverén politikát képviselt.

Az írás szerint Orbán távozásával az európai vezetés „komolytalanná” vált, és nélküle várhatóan tovább romlik a kontinens helyzete.

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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: TOBIAS STEINMAURER / APA-Images / APA-Images via AFP

Összesen 24 komment

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Sorrend:
buktor-viktor
2026. június 25. 14:43
„súlyos következményekkel jár Orbán Viktor veresége“ A Fidesz számára.
Válasz erre
0
0
tapasz
2026. június 25. 14:31
Sebaj, Orbán petíciózgat párat Bécsből és mind megmenekülünk :)
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1
0
Csigorin
2026. június 25. 14:05
igy igaz
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4
0
Takagi
2026. június 25. 13:47
Nagy igazság.
Válasz erre
5
0
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