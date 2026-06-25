Amerikából érkezett: súlyos következményekkel jár Orbán Viktor veresége

Átutalta a 90 milliárd eurós hitel első részletét Ukrajnának az EU
A drónbeszerzést támogató hatmilliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják.
A The American Conservative szerzője úgy véli, a volt miniszterelnök távozásával Európa elveszítette szuverenitását.
Orbán Viktor távozásával Európa elveszítette szuverenitását – olvasható a The American Conservative véleménycikkében.
A szerző úgy látja, hogy az európai vezetők – köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnök – az ukrajnai háború kapcsán elveszítették önállóságukat és hitelességüket. A cikk kiemeli:
Orbán kormánya valódi kihívást jelentett a brüsszeli irányvonal számára, mivel több kérdésben is szuverén politikát képviselt.
Az írás szerint Orbán távozásával az európai vezetés „komolytalanná” vált, és nélküle várhatóan tovább romlik a kontinens helyzete.
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A drónbeszerzést támogató hatmilliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: TOBIAS STEINMAURER / APA-Images / APA-Images via AFP