Szergej Lavrov fenyegetés Zelenszkij Oroszország

Oroszország reagált Zelenszkij fenyegetőzéseire, és Brüsszelhez is volt pár keresetlen szava

2026. május 08. 16:18

Az adok-kapok folytatódik.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszországnak el kell hárítania minden biztonsági fenyegetést, amely Ukrajna területről érkezik. A miniszter szerint Kijev megpróbálja tönkretenni az oroszok számára szent ünnepet, a nácizmus fölött aratott győzelem napját.

Teljes őszinteséggel és felelősségteljesen szeretném elmondani: ha (megtörténik) az, amit jelenleg a Nyugaton újjáéledő nácik Ukrajnán keresztül tesznek, nem lesz könyörület a számukra”

– fogalmazott egy koszorúzáson elmondott beszédében.

Mindezzel arra reagált, hogy Zelenszkij hétfőn, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján Jerevánban annak lehetőségéről beszélt, hogy május 9-i díszszemle idején ukrán drónok támadhatják Moszkvát. Az orosz védelmi minisztérium, válaszul Zelenszkij nyilatkozatára, a hét folyamán két közleményt is kiadott arról, hogy az ünnepi rendezvények meghiúsítására irányuló kísérletekre Moszkva Kijev központjára mérendő tömeges rakétatámadással fog válaszolni. A tárca arra hívta fel a polgári lakosságot és a diplomáciai képviseleteket, hogy ezzel a lehetőséggel számolva hagyják el az ukrán fővárost.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken, a sajtónak nyilatkozva valótlannak minősítette a Der Spiegel állítását, miszerint a Kreml visszavonta a külföldi tudósítóknak a május 9-i moszkvai győzelmi díszszemlére szóló akkreditációját. Hozzátette, hogy parádé a Vörös téren csökkentett formában kerül megrendezésre, ezért a sajtó képviselőinek létszáma is korlátozott.

A dél-oroszországi légiközlekedési infrastruktúra elleni pénteki ukrán dróntámadást Peszkov a „kijevi rezsim terrorista természete megnyilvánulásának” nevezte.

Oroszországnak az Európai Unióval való kapcsolatairól szólva azt hangoztatta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni mindenkivel, beleértve az uniót is.

Nem az orosz fél volt a kezdeményezője annak, hogy kapcsolataink nullára csökkenjenek. Ennek kezdeményezője éppen hogy Brüsszel volt és egyes európai fővárosok”

– nyilatkozott.

Leszögezte, hogy Oroszország nem fog kezdeményezni a kapcsolatfelvételt az EU-val, bár készen áll a párbeszéd előmozdítására, annyira, amennyire Európa is készen áll erre.

Az orosz kormányzat nevében a szóvivő csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) fenntartja az orosz sportolókkal szembeni korlátozásokat. Elmondta, hogy Oroszország a sportági szövetségekben folytatja a munkát annak érdekében, hogy az ország visszatérjen az „olimpiai családba”.

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. május 08. 17:19
Az ukrán szúnyog addig szurkálja Oroszország Anyácska hófehér gömbölyű idomait, amíg a ruszkik nem küldenek egy komolyabb szeretetcsomagot.
mreinstand-3
2026. május 08. 16:33
A ruszkidicsőítés az óriási bukás után is töretlen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!