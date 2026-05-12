„Kudarcot vallottunk” – Németországban is elhangzott egy őszödi beszéd

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Mindenki előtt leégette magát a német kancellár, kérdés nélkül kifütyülték.
Kifütyülték kedden Friedrich Merz német kancellárt a német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) Berlinben rendezett konferenciáján, ahol a szociális reformok mellett emelt szót.
Merz a gyűlésen arra kérte a több száz szakszervezeti képviselőt, fenyegetés helyett tekintsék lehetőségnek a kormánya által tervezett reformokat,
hangsúlyozva, hogy „a jólétet nem lehet biztosítani gazdasági növekedés nélkül”, és rendszerszintű változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a német gazdaságot – Európa legnagyobbját – fellendítsék.
Egyszerűen kudarcot vallottunk az ország modernizálása terén; Németországnak össze kell szednie magát”
– jelentette ki, és arra kérte a megjelenteket, vállaljanak részt a reformokban.
(MTI)
Nyitókép: Markus Schreiber / POOL / AFP