Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Berlin Németország Friedrich Merz

„Kudarcot vallottunk” – Németországban is elhangzott egy őszödi beszéd

2026. május 12. 16:33

Mindenki előtt leégette magát a német kancellár, kérdés nélkül kifütyülték.

2026. május 12. 16:33
null

Kifütyülték kedden Friedrich Merz német kancellárt a német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) Berlinben rendezett konferenciáján, ahol a szociális reformok mellett emelt szót.

Merz a gyűlésen arra kérte a több száz szakszervezeti képviselőt, fenyegetés helyett tekintsék lehetőségnek a kormánya által tervezett reformokat,

hangsúlyozva, hogy „a jólétet nem lehet biztosítani gazdasági növekedés nélkül”, és rendszerszintű változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a német gazdaságot – Európa legnagyobbját – fellendítsék.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Egyszerűen kudarcot vallottunk az ország modernizálása terén; Németországnak össze kell szednie magát”

– jelentette ki, és arra kérte a megjelenteket, vállaljanak részt a reformokban.

(MTI)

Nyitókép: Markus Schreiber / POOL / AFP

 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ben2
2026. május 12. 16:54
Fletó ugyanezt csinálta: elkúrtuk, így lesz szíves mindenki áldozatot vállalni a "reformok" oltárán. A multikat és bankokat leszámítva persze.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. május 12. 16:51
Migránsok is érzik, elszivárognak másfele
Válasz erre
0
0
madar6-54
2026. május 12. 16:48
Nincsennek csodák, ez a black-rock huszár is egy idióta, aki hülyének nézte, tönkre tette a jóléti állam polgárait, most meg együttműködést kér!
Válasz erre
1
0
survivor
2026. május 12. 16:46
aknaib Nálunk is most kezdődik.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!