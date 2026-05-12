„Kudarcot vallottunk” – Németországban is elhangzott egy őszödi beszéd

Kifütyülték kedden Friedrich Merz német kancellárt a német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) Berlinben rendezett konferenciáján, ahol a szociális reformok mellett emelt szót.

Merz a gyűlésen arra kérte a több száz szakszervezeti képviselőt, fenyegetés helyett tekintsék lehetőségnek a kormánya által tervezett reformokat,

hangsúlyozva, hogy „a jólétet nem lehet biztosítani gazdasági növekedés nélkül”, és rendszerszintű változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a német gazdaságot – Európa legnagyobbját – fellendítsék.