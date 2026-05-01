Fogy a türelem Kijevben: az ukránok szerint elárulta őket Amerika

A kijevi politikusok nem viselik jól, hogy Ukrajna lekerült a napirendről Washingtonban.
Nagyot fordult a világ Volodimir Zelenszkijjel két hónap alatt. Míg az ukrán elnök az egyik első nemzetközi politikus volt, aki támogatta Donald Trump Irán elleni támadását, mára az ukrán elnök élesen kritizálja az Egyesült Államok külpolitikáját – írja a Kyiv Independent.
A lap szerint az Irán elleni háború árnyékában az ukrán–amerikai kapcsolatok újabb holtpontra jutottak. Washington ugyanis teljes mértékben a Közel-Keletre koncentrál, és elhanyagolja Ukrajnát.
Az ukrán politikusok szerint az Egyesült Államok megszegte az ígéretét, ez pedig egyre nagyobb elégedetlenséget szül Kijevben.
Bár hivatalosan még nem szakított egymással Kijev és Washington, az egymás közötti bizalomhiányt egyre nehezebben lehet titkolni. Zelenszkij legutóbb nyíltan bírálta az amerikai tárgyalókat, mondván, hogy „tiszteletlenek” Ukrajnával szemben. Az ukrán elnök JD Vance amerikai alelnököt is bírálta, miután az amerikai politikus üdvözölte az Ukrajnának nyújtott katonai segély leállítását. Zelenszkij szerint a lépés Oroszországnak kedvez, és gyengíti az Egyesült Államokat.
A lap szerint az sem véletlen, hogy Kijev nem nyilvánított véleményt Donald Trump elleni legutóbbi merényletkísérlet után. „Természetesen elítéljük az erőszakot” – mondta egy ukrán tisztviselő. „De helytelen lett volna nyilatkozatot kiadni, hiszen ők sem adnak ki nyilatkozatot, amikor minket érnek tömeges támadások” – tette hozzá.
Mindezek ellenére az ukrán tisztviselők ragaszkodnak hozzá, hogy Kijev nem keresi szándékosan a konfliktust az Egyesült Államokkal. Inkább maga a kapcsolat változott meg, és Ukrajna kommunikációja ehhez igazodott – írja a Kyiv Independent.
Olekszandr Merezhko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke szerint Zelenszkij egy nehéz egyensúlyt próbál fenntartani.
Úgy látom, az elnök bizonyos értelemben a helyes utat választotta. Nagy tisztelettel bánik Trump-pal, de ha valamivel nem ért egyet, nyíltan kimondja.”
Ugyanakkor hozzátette, hogy ez az egyensúlyozás egyre nehezebb. Példaként az Irán elleni katonai akciót hozza fel a lap.
Zelenszkij az elsők között támogatta nyilvánosan az amerikai–izraeli hadjáratot Irán ellen, hangsúlyozva, hogy Teherán régóta részt vesz Oroszország ukrajnai háborújában. Kijev remélte, hogy Washington hadjáratának támogatása megerősíti Ukrajna stratégiai jelentőségét Trump szemében. Ehelyett az Egyesült Államok egyre ellenségesebb lett Kijevvel szemben.
Miután az iráni válság elhúzódott, Ukrajna gyakorlatilag lekerült a napirendről Washingtonban.
Oroszország pedig profitált a következményekből. Ukrajnát hideg zuhanyként érte az is, hogy az Egyesült Államok végül meghosszabbította az orosz olajra kiadott szankciós mentességet, annak ellenére, hogy korábban több amerikai politikus arról beszélt, hogy visszaállítják a szankciókat.
Olha Sztefanyisina, az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövet nyilvánosan bírálta a döntést, és az X-en azt írta, hogy Kijev „arra kéri az amerikai adminisztrációt, állítsa vissza a szankciókat az orosz olajra és kőolajtermékekre”.
„A mentesség csak a jéghegy csúcsa” – mondta a Kyiv Independent egyik forrása. A mélyebb probléma a hivatalos személyek szerint nem az olaj, hanem a bizalom.
A két ország romló kapcsolata megmutatkozik a katonai segítségnyújtás területén is. A Biden-adminisztrációval ellentétben a Trump Fehér Háza tartózkodik a közvetlen katonai segélyektől Ukrajnának. Ehelyett a segítség egyre inkább fegyvereladásokon és a NATO-szövetségeseken keresztül történő beszerzéseken keresztül érkezik.
Nemcsak Ukrajnában, de Európában is nő a frusztráció az Egyesült Államokkal szemben.
A Kyiv Independentnek nyilatkozó egyik európai forrás szerint egyre nehezebb átcsoportosítani azokat az összegeket, amelyekkel fegyvereket tudnak vásárolni Ukrajna számára az Egyesült Államoktól.
A legsürgetőbb kérdés most is a légvédelem. Miután az Egyesült Államok szinte az összes Patriot légvédelmi rendszerét a Közel-Keletre irányította, Ukrajnában hatalmas hiány alakult ki a rakétákból.
A hiány olyan súlyossá vált, hogy Zelenszkij utasította az ukrán légierő parancsnokát, vegye fel közvetlenül a kapcsolatot azokkal a partnerekkel, akik korábban Patriot-rakétákat és más légvédelmi rendszereket ígértek Ukrajnának.
A Kyiv Independent szerint a NATO helyzete súlyosan meggyengült, miután a katonai szövetség egysége megbomlott az Irán elleni háborúban.
A lap szerint Ukrajnának azonban nincs sok választása, és a kijevi politikusok igyekeznek fenntartani a kapcsolatot Washingtonnal, és abban bíznak, hogy ahogy közelednek a félidős választások, és lecsillapodik az iráni konfliktus, javulhat Ukrajna kapcsolata az Egyesült Államokkal.
Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP