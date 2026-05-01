Fogy a türelem Kijevben: az ukránok szerint elárulta őket Amerika

Nagyot fordult a világ Volodimir Zelenszkijjel két hónap alatt. Míg az ukrán elnök az egyik első nemzetközi politikus volt, aki támogatta Donald Trump Irán elleni támadását, mára az ukrán elnök élesen kritizálja az Egyesült Államok külpolitikáját – írja a Kyiv Independent.

A lap szerint az Irán elleni háború árnyékában az ukrán–amerikai kapcsolatok újabb holtpontra jutottak. Washington ugyanis teljes mértékben a Közel-Keletre koncentrál, és elhanyagolja Ukrajnát.