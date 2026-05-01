Demkó Attila: Irán mostanra jobb tárgyalási pozícióba került, mint amilyenben a háború megkezdése előtt volt

Az Egyesült Államok és Izrael, mondhatjuk, 100:1 arányban győzött a katonai műveletek terén, de a konfliktus politikai hozadéka a két támadó fél javára nem írható le egy 100:1-es játszmával. „Emlékezzünk: az Egyesült Államok Afganisztánban soha nem veszített nagy csatát a tálibok ellen – húsz év után mégis ki kellett vonulniuk az amerikaiaknak.” Az amerikai–izraeli szövetség brutális mértékű katonai veszteséget okozott Iránnak, amit Teherán alig tudott viszonozni ellencsapásaival – ez mégsem hozta el sem az iráni rendszer bukását, sem nemzetközi nyomásgyakorló képességének összeomlását. Épp ellenkezőleg: a régóta rettegett és most megvalósított tengeri blokáddal a Hormuzi-szorosban új erőre kapott a megrogyott iráni hatalom, az egész világot megrengetni képes ütőkártyáját felhasználva.

A harmadik nagy tanulsága az iráni háborúnak Demkó Attila szerint egy örök emberi tulajdonság, a gőg szerepe. „Donald Trumpnak eddig szinte minden sikerült, különösen a külpolitikában és a katonai műveleteiben” – említi a szakértő. Már első elnöki ciklusa során megölték Kászem Szolejmánit, az iráni Forradalmi Gárda különleges egységének főparancsnokát; a tavaly júniusi, immár általánosan tizenkét napos háborúnak nevezett akcióban pedig Izrael és az Egyesült Államok alapjaiban rombolta le Irán nukleáris fejlesztési képességeit, és közben katonai vezetőket, atomtudósokat és politikusokat is kivégzett. Iránt már akkor fél térdre kényszerítették, és az idén kirobbantott újabb konfliktusban akartak végzetes csapást mérni az államra. Ehhez jött Trump több más külpolitikai húzása: korábban az Ábrahám-egyezmények, vagyis egyes arab államok és Izrael kiegyezése, ez év elején pedig a sebészi pontossággal végrehajtott venezuelai akció, amelynek során az amerikaiak egyszerűen elrabolták Washington esküdt ellenségét, Nicolás Maduro elnököt, hogy amerikai földön számoltassák el. Mindezek a sikerek arra ösztönözték Trumpot, hogy belevágjon a legnagyobb, évtizedek óta rettegett vagy halogatott akcióba: az Irán elleni nyílt háborúba.

„A túlzott magabiztosság mindig hátrány – teszi hozzá Demkó Attila. – Trump most olyan országgal kezdett ki, amely nem az eddigi ellenségek szintje, más a nagyságrend.” A szakértő szerint most a legtöbb, ami kihozható a konfliktusból, egy olyan kompromisszum elérése, amelyet mindkét fél győzelemként tud értelmezni, s amellyel arcvesztés nélkül tud visszavonulni. Az ördög persze a kompromisszum részleteiben lakozik majd.

A hübrisz örök emberi tulajdonság, ősi történelmi és politikai buktató rengeteg tanulsággal. Donald Trump, aki második, alkotmány szerint utolsó elnöki ciklusának félidejéhez közeledve történelmi eredményeket szeretne felmutatni, maga is szembesül velük. Míg a világ az energiaellátásért aggódik, és míg a háborúzó felek óvatosan keringőznek egymással az eredményes tárgyalások érdekében, az iráni konfliktus ősrégi és újszerű tanulságokkal egyaránt szolgál világunk megértésének folyamatában.

A nyitóképen Ali Hámenei legfelsőbb vezető mártírságát hirdető tábla egy teheráni kirándulóhelyen

