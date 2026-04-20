Veszélyben a magyar-szlovák kapcsolatok: Fico videón üzent Magyar Péternek, a külügyminisztere is kifakadt

Von der Leyen nem nyugodhat meg: ők pótolhatják Orbán Viktort az Európai Unióban
Négy ország is féken tarthatja a Bizottságot.
Robert Fico szlovák kormányfő valótlannak nevezte Magyar Péter állításait az illegális migrációról, Juraj Blanár külügyminiszter pedig konspirációs ostobaságnak nevezte a Tisza Párt elnökének vádjait.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint Magyar Péter azon kijelentése, miszerint a 2023-as választások előtt migránsokat szállítottak volna a magyar-szlovák határra, „konspirációs ostobaság” – írja a Hospodárske noviny.
A szlovák Pravda eközben azt írja,
Robert Fico szlovák miniszterelnök videóüzenetében valótlannak nevezte Magyar Péter állításait az illegális migrációról, hangsúlyozva, hogy 2022-2023-ban a magyar határok erősek voltak.
Fico szerint az ilyen kijelentések veszélyeztetik a szlovák-magyar kapcsolatokat.
Nyitókép: AFP/Alex Brandon
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.