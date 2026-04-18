Trump szerint „érdekes” dolgok lapulnak az ufó-aktákban – Hamarosan mindenki láthatja az igazságot

Újra fellángolt a földönkívüli-láz, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy megkezdődik a titkosított dokumentumok publikálása.
Donald Trump a Turning Point USA egyik rendezvényén jelentette be, hogy kormánya hamarosan nyilvánosságra hozza az első adag „ufó-aktát”.
Az elnök szerint az adminisztrációja által végzett felülvizsgálat számos „nagyon érdekes” dokumentumot tárt fel az azonosítatlan repülő jelenségekkel (UAP) kapcsolatban.
Trump hangsúlyozta, hogy a közzétételre már nem kell sokat várni, és az emberek végre saját szemükkel győződhetnek meg arról, mi igaz a rejtélyes jelenségekből.
Az átláthatósági hullám hátterében egy szokatlan politikai adok-kapok áll:
Trump még februárban rendelte el a fájlok felülvizsgálatát, miután elődje, Barack Obama egy interjúban kijelentette, hogy az űrlények „léteznek”.
Bár Obama később finomította mondandóját – hangsúlyozva, hogy elnöksége alatt nem látott bizonyítékot közvetlen kapcsolatra, Trump szerint elődje nem megfelelően kezelte a titkosított információkat.
Az aktuális elnök ugyan maga is szkeptikus a kis zöld emberkékkel kapcsolatban, de a hatalmas lakossági érdeklődésre hivatkozva a titkolózás végére akar járni.
A várva várt dokumentumok tartalma azonban lehet, hogy csalódást okoz a sci-fi rajongóknak. A Pentagon és a vezető katonai szakértők 2022-ben és 2024-ben is kiadtak egy-egy jelentést, amelyek szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a Földet valaha is földönkívüliek látogatták volna meg, vagy idegen technológia zuhant volna le nálunk. A szakértők szerint a legtöbb észlelés valójában hétköznapi tárgyakra, időjárási jelenségekre vagy drónokra vezethető vissza, amiket a megfigyelők egyszerűen félreazonosítottak.
Ennek ellenére a politikai és közvélemény-nyomás akkora, hogy a Trump-adminisztráció nem engedheti meg magának a passzivitást.
A hamarosan érkező akták célja, hogy eloszlassák a kormányzati eltitkolásokkal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket.
Kérdés persze, hogy ha az „érdekes” dokumentumok végül csak meteorológiai ballonokról szólnak majd, az megnyugtatja-e a kedélyeket, vagy csak tovább tüzeli a gyanakvást Washington és a titokzatos 51-es körzet körül.
Nyitókép: VICTOR HABBICK VISIONS / AFP