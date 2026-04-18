Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
04. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 18.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
pentagon érdekes dokumentum UFO kapcsolat trump

Trump szerint „érdekes” dolgok lapulnak az ufó-aktákban – Hamarosan mindenki láthatja az igazságot

2026. április 18. 10:01

Újra fellángolt a földönkívüli-láz, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy megkezdődik a titkosított dokumentumok publikálása.

null

Donald Trump a Turning Point USA egyik rendezvényén jelentette be, hogy kormánya hamarosan nyilvánosságra hozza az első adag „ufó-aktát”

Az elnök szerint az adminisztrációja által végzett felülvizsgálat számos „nagyon érdekes” dokumentumot tárt fel az azonosítatlan repülő jelenségekkel (UAP) kapcsolatban. 

Trump hangsúlyozta, hogy a közzétételre már nem kell sokat várni, és az emberek végre saját szemükkel győződhetnek meg arról, mi igaz a rejtélyes jelenségekből.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az átláthatósági hullám hátterében egy szokatlan politikai adok-kapok áll: 

Trump még februárban rendelte el a fájlok felülvizsgálatát, miután elődje, Barack Obama egy interjúban kijelentette, hogy az űrlények „léteznek”. 

Bár Obama később finomította mondandóját – hangsúlyozva, hogy elnöksége alatt nem látott bizonyítékot közvetlen kapcsolatra, Trump szerint elődje nem megfelelően kezelte a titkosított információkat. 

Az aktuális elnök ugyan maga is szkeptikus a kis zöld emberkékkel kapcsolatban, de a hatalmas lakossági érdeklődésre hivatkozva a titkolózás végére akar járni.

A várva várt dokumentumok tartalma azonban lehet, hogy csalódást okoz a sci-fi rajongóknak. A Pentagon és a vezető katonai szakértők 2022-ben és 2024-ben is kiadtak egy-egy jelentést, amelyek szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a Földet valaha is földönkívüliek látogatták volna meg, vagy idegen technológia zuhant volna le nálunk. A szakértők szerint a legtöbb észlelés valójában hétköznapi tárgyakra, időjárási jelenségekre vagy drónokra vezethető vissza, amiket a megfigyelők egyszerűen félreazonosítottak.

Ennek ellenére a politikai és közvélemény-nyomás akkora, hogy a Trump-adminisztráció nem engedheti meg magának a passzivitást. 

A hamarosan érkező akták célja, hogy eloszlassák a kormányzati eltitkolásokkal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket. 

Kérdés persze, hogy ha az „érdekes” dokumentumok végül csak meteorológiai ballonokról szólnak majd, az megnyugtatja-e a kedélyeket, vagy csak tovább tüzeli a gyanakvást Washington és a titokzatos 51-es körzet körül.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: VICTOR HABBICK VISIONS / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Welszibard
2026. április 18. 13:13
Az UFÓ a legjobb biznisz volt a rendszerváltás utáni években. Az MSZMP és a honvédség nyugdíjazott tisztjei, újságírói gyártották a magazinokat a kamu UFO bulvár híreket naponta. Miközben sorra szűntek meg a gyárak, a munkahelyek, elkezdődött a rablóprivatizáció, aminek következtében 750.000 munkanélküli került az utcára. Őket etették - kenyér helyett - UFO mesékkel, miközben a kiagyalók ebből jól éltek. Ennyit az egész szélhámos UFO bizniszről
Válasz erre
0
0
patikus-3
2026. április 18. 13:01
Jajj de vicces, b+. Trumpli iszonyatosan vergődik, hogy elterelje a figyelmet a saját viselt dolgairól.
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. április 18. 12:54
A kettyós Trump ufóaktákkal foglalkozik. Magyar Péter a kommunista ügynökaktákat hozza majd nyilvánosságra - a moszkovita fidkánykommunisták, a Stefka bácsik, Földikutyák, a kremlita SZU-VH legnagyobb bánatára. Kinek mit intéz a kormánya...
Válasz erre
2
1
Taincu
2026. április 18. 12:47
Inkább az Epstein aktákról regéljen. Az jobban érdekel.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!