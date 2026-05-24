A CIA egykori tudósa beült egy podcastba, majd kijelentette: az amerikai kormány legalább négy különböző űrlényfajról tud

Dr. Hal Puthoff fizikus és villamosmérnök, aki az 1970-es és 1980-as években az amerikai hírszerzés pszichikus kémkedéssel és UFO-kutatással kapcsolatos programjain dolgozott, azt állítja: azok, akik lezuhant UFO-k roncsait vizsgálták, „legalább négy különböző típusú” életformával találkoztak. Erről a Daily Mail számolt be – a tudomány rovatban.

Ezekről a fajokról korábban Dr. Eric Davis fizikus is beszélt, akit állítólag szigorúan titkos Pentagon-projektekben végzett munkája miatt tartanak számon. A történetet azonban érdemes erős fenntartásokkal kezelni.