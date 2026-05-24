A CIA egykori tudósa beült egy podcastba, majd kijelentette: az amerikai kormány legalább négy különböző űrlényfajról tud

2026. május 24. 06:42

Davis a Kongresszus előtt azt vallotta, hogy az UFO-k lehetséges irányítói a „szürkék”, a „nordikusok”, a „rovarszerűek” és a „hüllőszerűek” lehetnek.

Dr. Hal Puthoff fizikus és villamosmérnök, aki az 1970-es és 1980-as években az amerikai hírszerzés pszichikus kémkedéssel és UFO-kutatással kapcsolatos programjain dolgozott, azt állítja: azok, akik lezuhant UFO-k roncsait vizsgálták, „legalább négy különböző típusú” életformával találkoztak. Erről a Daily Mail számolt be – a tudomány rovatban.

Ezekről a fajokról korábban Dr. Eric Davis fizikus is beszélt, akit állítólag szigorúan titkos Pentagon-projektekben végzett munkája miatt tartanak számon. A történetet azonban érdemes erős fenntartásokkal kezelni.

Davis a Kongresszus előtt azt vallotta, hogy az azonosítatlan repülő objektumok lehetséges irányítói a „szürkék”, a „nordikusok”, a „rovarszerűek” és a „hüllőszerűek” lehetnek.

Davis szerint ezek az entitások humanoidok, nagyjából emberméretűek, és kapcsolatban állhatnak világszerte zajló, állítólagos titkos visszafejtési programokkal. Ezeket egyes amerikai tisztviselők egy új hidegháború részeként írták le.

Puthoff a múlt héten Steve Bartlett The Diary of a CEO című podcastjában így fogalmazott: „Legalább négy típus létezik. Négy különálló típus. Nekem ugyan nem volt közvetlen hozzáférésem ehhez, de hiszek azoknak, akikkel beszéltem. Legalább négy különböző életformáról van szó.”

A „szürkék” a klasszikus, nagy fejű, hatalmas, mandula alakú fekete szemű, nagyjából 120 centiméter magas lények. A „nordikusokról” ezzel szemben azt mondják, hogy rendkívül magas, skandináv külsejű emberekre hasonlítanak: szőke hajúak, kék szeműek és világos bőrűek.

A hüllőszerűek talán a legismertebbek az említett állítólagos idegen fajok közül. A leírások szerint óriási, kígyószerű lények, amelyek emberként járnak, és képesek alakot váltani. Ez számos megalapozatlan összeesküvés-elméletnek adott táptalajt, köztük annak is, hogy ezek a lények rendszeresen beszivárognak az emberi társadalomba.

A rovarszerűekről eközben azt állítják, hogy óriási imádkozó sáskákra emlékeztetnek: több végtagjuk, külső vázuk, rágóik és csápjaik vannak.

A Daily Mail cikkében egy illusztráció is szerepel a különféle űrlényekről — ami nyilván rendkívül hasznos.

Forrás: The Daily Mail

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
haxima
2026. május 24. 09:11
Én szkeptikus vagyok alapból, de ez a nagyfejű, csapottvállú alacsony lény… nem is tudom.
hakapeszim
2026. május 24. 08:56
Utálom, hogy bulvárt csináltak ebből. Pedig a világ egyik legérdekesebb, legizgalmasabb kérdése. Miért nem igazán hiszek neki? Azért gondoljunk már bele: egy teljesen idegen, akár biokémiájában is más faj minek jönne ide fizikai valójában? Egy földi vírus halálos lehet neki, amit látunk (ha látunk) , könnyen lehet egy jelmez, vagy biorobotok, nem maguk az idegenek. Ha nagyon fejlettek, úgy tudnak megfigyelni minket, hogy mi észre sem vesszük őket.
led-zeppelin1960
2026. május 24. 08:54
Még az iráni atomprogramról sem tudnak!🫠
pandalala
2026. május 24. 08:33
férfi, nő, transz, és fiókos szekrény az 4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!