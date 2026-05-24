A CIA egykori tudósa beült egy podcastba, majd kijelentette: az amerikai kormány legalább négy különböző űrlényfajról tud

Dr. Hal Puthoff fizikus és villamosmérnök, aki az 1970-es és 1980-as években az amerikai hírszerzés pszichikus kémkedéssel és UFO-kutatással kapcsolatos programjain dolgozott, azt állítja: azok, akik lezuhant UFO-k roncsait vizsgálták, „legalább négy különböző típusú” életformával találkoztak. Erről a Daily Mail számolt be – a tudomány rovatban.
Ezekről a fajokról korábban Dr. Eric Davis fizikus is beszélt, akit állítólag szigorúan titkos Pentagon-projektekben végzett munkája miatt tartanak számon. A történetet azonban érdemes erős fenntartásokkal kezelni.
Davis a Kongresszus előtt azt vallotta, hogy az azonosítatlan repülő objektumok lehetséges irányítói a „szürkék”, a „nordikusok”, a „rovarszerűek” és a „hüllőszerűek” lehetnek.
Davis szerint ezek az entitások humanoidok, nagyjából emberméretűek, és kapcsolatban állhatnak világszerte zajló, állítólagos titkos visszafejtési programokkal. Ezeket egyes amerikai tisztviselők egy új hidegháború részeként írták le.
Puthoff a múlt héten Steve Bartlett The Diary of a CEO című podcastjában így fogalmazott: „Legalább négy típus létezik. Négy különálló típus. Nekem ugyan nem volt közvetlen hozzáférésem ehhez, de hiszek azoknak, akikkel beszéltem. Legalább négy különböző életformáról van szó.”
A „szürkék” a klasszikus, nagy fejű, hatalmas, mandula alakú fekete szemű, nagyjából 120 centiméter magas lények. A „nordikusokról” ezzel szemben azt mondják, hogy rendkívül magas, skandináv külsejű emberekre hasonlítanak: szőke hajúak, kék szeműek és világos bőrűek.
A hüllőszerűek talán a legismertebbek az említett állítólagos idegen fajok közül. A leírások szerint óriási, kígyószerű lények, amelyek emberként járnak, és képesek alakot váltani. Ez számos megalapozatlan összeesküvés-elméletnek adott táptalajt, köztük annak is, hogy ezek a lények rendszeresen beszivárognak az emberi társadalomba.
A rovarszerűekről eközben azt állítják, hogy óriási imádkozó sáskákra emlékeztetnek: több végtagjuk, külső vázuk, rágóik és csápjaik vannak.
A Daily Mail cikkében egy illusztráció is szerepel a különféle űrlényekről — ami nyilván rendkívül hasznos.
Nyitókép: YouTube-képernyőkép