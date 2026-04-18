04. 18.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
delfin orosz haditengerészet orosz-ukrán háború orosz hadihajó

Több orosz hadihajót is kilőttek az ukránok a Krím-félsziget partjainál

2026. április 18. 15:55

Nemcsak a járművekben, de a katonai infrastruktúrában is súlyos kár keletkezett.

2026. április 18. 15:55
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alpha nevű különleges egysége csapást mért több orosz hadihajóra is a Krím-félsziget térségében – derült ki az SZBU Telegramon megosztott közleményéből.

A művelet során az Orosz Haditengerészet két partraszálló hajóját, a Yamal és az Azov nevű egységeket vették célba, továbbá egy harmadik hajót, amelyet még nem azonosítottak. Az ukránok beszámolója szerint annak is fennáll a lehetősége, hogy egy orosz Grachonok szabotázselhárító őrhajót is eltaláltak.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

De nemcsak hajókat, hanem más katonai infrastruktúrákat is ért a támadás: az ukrán drónok megrongálták a Delfin kommunikációs rendszer antennáját, egy MR-10M1 Mys-M1 radarállomást, valamint több üzemanyagtartályt a Jugtorszan olajraktárnál. 

Az SZBU közleményében azt írja, a támadás célja, hogy csökkentsék az ellenséges haditengerészet harcképességét, valamint megzavarják a logisztikai láncok működését. Hangsúlyozták, 

ezzel a támadással nehéz helyzetbe hozták Oroszországot, amely katonai bázisként igyekszik használni a félszigetet.

Egyúttal figyelmeztettek, a jövőben további támadásokat terveznek a térségben, sőt, még intenzívebb csapásokra készülnek, annak érdekében, hogy az oroszok elveszítsék képességüket a hadműveletek folytatására Ukrajna területén.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. április 18. 16:29
"Magyarországot miért nem támadják?" Minek? Most foglalták el.
zrx8
2026. április 18. 16:14
@massivement5: > "Még ez is, ugye, kedves fideszes moszkovita nemzettársaim..." Ukrán győzelmek a Krímben és a magyarországi választásokon, ugye, galicio-banderista végbélféreg felebarátom ?
massivement5
2026. április 18. 16:05
Még ez is, ugye, kedves fideszes moszkovita nemzettársaim... Szar ez a hét, ugye. Magyarországot miért nem támadják? Hogyhogy megszűnt az ukránveszély? Mikor küldik a behívókat és a gyermeksebészeti beutalókat, hogy az 5 éves Emmácska homlokára ukrán faszt műtsenek?
falcatus-2
2026. április 18. 16:05
Ha nem lesznek elég ügyesek, Kijevben lesz a következő Nürnberg.
