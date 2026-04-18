Több orosz hadihajót is kilőttek az ukránok a Krím-félsziget partjainál

Rendkívüli: megrohamoztak egy nyugat-ukrajnai toborzóközpontot
A helyszínen tartózkodó katonai személyzetet is megtámadták, de történt incidens a létesítmény körül is.
Nemcsak a járművekben, de a katonai infrastruktúrában is súlyos kár keletkezett.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alpha nevű különleges egysége csapást mért több orosz hadihajóra is a Krím-félsziget térségében – derült ki az SZBU Telegramon megosztott közleményéből.
A művelet során az Orosz Haditengerészet két partraszálló hajóját, a Yamal és az Azov nevű egységeket vették célba, továbbá egy harmadik hajót, amelyet még nem azonosítottak. Az ukránok beszámolója szerint annak is fennáll a lehetősége, hogy egy orosz Grachonok szabotázselhárító őrhajót is eltaláltak.
De nemcsak hajókat, hanem más katonai infrastruktúrákat is ért a támadás: az ukrán drónok megrongálták a Delfin kommunikációs rendszer antennáját, egy MR-10M1 Mys-M1 radarállomást, valamint több üzemanyagtartályt a Jugtorszan olajraktárnál.
Az SZBU közleményében azt írja, a támadás célja, hogy csökkentsék az ellenséges haditengerészet harcképességét, valamint megzavarják a logisztikai láncok működését. Hangsúlyozták,
ezzel a támadással nehéz helyzetbe hozták Oroszországot, amely katonai bázisként igyekszik használni a félszigetet.
Egyúttal figyelmeztettek, a jövőben további támadásokat terveznek a térségben, sőt, még intenzívebb csapásokra készülnek, annak érdekében, hogy az oroszok elveszítsék képességüket a hadműveletek folytatására Ukrajna területén.
Nyitókép: FILIPPO MONTEFORTE / AFP