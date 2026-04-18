Több orosz hadihajót is kilőttek az ukránok a Krím-félsziget partjainál

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alpha nevű különleges egysége csapást mért több orosz hadihajóra is a Krím-félsziget térségében – derült ki az SZBU Telegramon megosztott közleményéből.

A művelet során az Orosz Haditengerészet két partraszálló hajóját, a Yamal és az Azov nevű egységeket vették célba, továbbá egy harmadik hajót, amelyet még nem azonosítottak. Az ukránok beszámolója szerint annak is fennáll a lehetősége, hogy egy orosz Grachonok szabotázselhárító őrhajót is eltaláltak.