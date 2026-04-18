Elsöprő támadásra készülnek az oroszok, szeptemberig eldőlhet a háború

„Oroszország újabb szárazföldi offenzívára készül Délkelet-Ukrajnában, és célja, hogy szeptemberre elfoglalja a teljes Donbász régiót” – mondta Vadim Szkibickij, az ukrán védelmi minisztérium Fő hírszerzési igazgatóságának (HUR) helyettes vezetője a Financial Timesnak adott interjúban. Elmondása szerint az orosz erők fokozzák az ukrán városok elleni ballisztikus rakétatámadásokat – írja az Ukrinform.

Moszkva havonta körülbelül 60 Iszkander rakétát gyárt, és bővítette a hordozórakétáinak számát, miközben Ukrajnának nincsenek elegendő modern légvédelmi rendszerei, például az amerikai gyártmányú Patriot rendszerek, amelyekkel az egész országot védeni tudná – mondta Szkibitszkij.