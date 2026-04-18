Elsöprő támadásra készülnek az oroszok, szeptemberig eldőlhet a háború

Zelenszkij drámai bejelentést tett: április végéig összeomolhat Ukrajna keleti része
Pokrovszk külvárosában és testvérvárosa, Mirnohrad közelében továbbra is heves harcok folynak.
Donbász a cél.
„Oroszország újabb szárazföldi offenzívára készül Délkelet-Ukrajnában, és célja, hogy szeptemberre elfoglalja a teljes Donbász régiót” – mondta Vadim Szkibickij, az ukrán védelmi minisztérium Fő hírszerzési igazgatóságának (HUR) helyettes vezetője a Financial Timesnak adott interjúban. Elmondása szerint az orosz erők fokozzák az ukrán városok elleni ballisztikus rakétatámadásokat – írja az Ukrinform.
Moszkva havonta körülbelül 60 Iszkander rakétát gyárt, és bővítette a hordozórakétáinak számát, miközben Ukrajnának nincsenek elegendő modern légvédelmi rendszerei, például az amerikai gyártmányú Patriot rendszerek, amelyekkel az egész országot védeni tudná – mondta Szkibitszkij.
Figyelmeztetett, hogy a kritikus infrastruktúra, különösen az energiatermelő létesítmények jelentős károkat szenvedtek az orosz légicsapások következtében a tél folyamán, és továbbra is rendkívül sebezhetőek, miközben Moszkva folyamatosan finomítja csapásmérő taktikáját.
Szkibitszkij szerint az egyre intenzívebb rakéta- és dróntámadások a kritikus infrastruktúra megsemmisítésére és a csatatér felkészítésére irányuló szélesebb körű erőfeszítések részét képezik egy új tavaszi-nyári támadó hadjáratra.
„Oroszország új szárazföldi offenzívát készít elő Délkelet-Ukrajnában, stratégiai tartalékait bevetve, hogy további 20 000 katonával megerősítse az országban állomásozó erőit. A jelenleg mintegy 680 000 katonával állomásozó Oroszország szeptemberre szeretné elfoglalni az egész Donbászt” – mondta. Szerinte mindez azt mutatja, hogy Moszkva nem veszi komolyan a tárgyalásokat, és ehelyett a háború folytatását tervezi.
A beszámolók szerint Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy a Donbász teljes megszállásához Vlagyimir Putyinnak 300 000 és egymillió közötti életet kellene feláldoznia, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem fogja kivonni csapatait a régióból.
Ezt is ajánljuk a témában
