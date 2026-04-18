moszkva Háború Ukrajnában donbász ukrajna oroszország

Elsöprő támadásra készülnek az oroszok, szeptemberig eldőlhet a háború

2026. április 18. 06:31

Donbász a cél.

2026. április 18. 06:31
„Oroszország újabb szárazföldi offenzívára készül Délkelet-Ukrajnában, és célja, hogy szeptemberre elfoglalja a teljes Donbász régiót” – mondta Vadim Szkibickij, az ukrán védelmi minisztérium Fő hírszerzési igazgatóságának (HUR) helyettes vezetője a Financial Timesnak adott interjúban. Elmondása szerint az orosz erők fokozzák az ukrán városok elleni ballisztikus rakétatámadásokat – írja az Ukrinform.  

Moszkva havonta körülbelül 60 Iszkander rakétát gyárt, és bővítette a hordozórakétáinak számát, miközben Ukrajnának nincsenek elegendő modern légvédelmi rendszerei, például az amerikai gyártmányú Patriot rendszerek, amelyekkel az egész országot védeni tudná – mondta Szkibitszkij.

Figyelmeztetett, hogy a kritikus infrastruktúra, különösen az energiatermelő létesítmények jelentős károkat szenvedtek az orosz légicsapások következtében a tél folyamán, és továbbra is rendkívül sebezhetőek, miközben Moszkva folyamatosan finomítja csapásmérő taktikáját.

Szkibitszkij szerint az egyre intenzívebb rakéta- és dróntámadások a kritikus infrastruktúra megsemmisítésére és a csatatér felkészítésére irányuló szélesebb körű erőfeszítések részét képezik egy új tavaszi-nyári támadó hadjáratra.

„Oroszország új szárazföldi offenzívát készít elő Délkelet-Ukrajnában, stratégiai tartalékait bevetve, hogy további 20 000 katonával megerősítse az országban állomásozó erőit. A jelenleg mintegy 680 000 katonával állomásozó Oroszország szeptemberre szeretné elfoglalni az egész Donbászt” – mondta. Szerinte mindez azt mutatja, hogy Moszkva nem veszi komolyan a tárgyalásokat, és ehelyett a háború folytatását tervezi.

A beszámolók szerint Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy a Donbász teljes megszállásához Vlagyimir Putyinnak 300 000 és egymillió közötti életet kellene feláldoznia, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem fogja kivonni csapatait a régióból.

Nyitókép forrása: Facebook

nemecsekerno-007-01
2026. április 18. 08:54
Most már az az érdekünk, hogy Ukrajnát bedarálják, amennyire csak lehet. Majd a 444-es és Telex-es csodagyerekek elmagyarázzák az ukránoknak, hogy miért is volt ez jó nekik.
csalodtamafideszben
2026. április 18. 08:42
„Oroszország újabb szárazföldi offenzívára“ Akkor ki is a háborúpárti?
europész
2026. április 18. 08:19
Nem kellett volna a medve bundajat cibalni. Mot pedig ne sirankozzanak!Romokban az orszag,mindorokre adosrabszolgasag es a maradek ferfiak 80 szazaleke hadirokkant. Aki pedig elmenekult az orszagbol nem fog hazaterni azert,hogy vele fizettessek ki a marha nagy adossagot.Ha a balfasz eu meg bevallalja akkor meg a dedunokaink is oda fognak adozni meg ha nem is fognak tudni rola.
gyzoltan-2
2026. április 18. 08:08
"Elsöprő támadásra készülnek az oroszok, szeptemberig eldőlhet a háború" "-és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem fogja kivonni csapatait a régióból." Közismerten lett kimondva: "Az oroszok nem győzhetnek!" -hogy ebből mi lesz, mi lehet..?!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!