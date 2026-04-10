Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

Zelenszkij drámai bejelentést tett: április végéig összeomolhat Ukrajna keleti része

2026. április 10. 14:29

Oroszország április végéig el akarja foglalni a Donyeck megye keleti részén található utolsó ukrán kezén lévő erődítmények egy részét, köztük Druzskivkát, Kosztyantynivkát és Pokrovszkot – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

null

Volodimir Zelenszkij kijelentése, amely az új orosz katonai térképeken alapul, amelyeket legfőbb katonai vezetőivel áttekintett, azt követően hangzott el, hogy Oroszország bejelentette Pokrovszk kulcsfontosságú logisztikai központjának elfoglalását. Pokrovszk külvárosában és testvérvárosa, Mirnohrad közelében továbbra is heves harcok folynak. Az orosz csapatok három oldalról próbálják közelíteni Kosztyantynivka városához, Druzskivka pedig több mint 10 kilométerre északnyugatra található tőle.

A Kyiv Independent arról ír: Zelenszkij az újságírókkal folytatott találkozón azt is elmondta: véleménye szerint Oroszország a stratégiai tartalékból von be erőket Ukrajnában, ezzel növelve hadseregének létszámát. Bár ezt „kockázatos lépésnek” tartotta Oroszország részéről, ami más országokkal való határainak gyengítése árán történik, azt mondta: ez lehetővé teszi Moszkva számára, hogy növelje hadseregét annak ellenére, hogy Ukrajna annyi veszteséget okoz, amennyit Oroszország havonta mozgósít.

Március elején Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletet írt alá, amely közel 2,4 millió főre bővítette az orosz reguláris hadsereg létszámát

A háború befejezésére irányuló erőfeszítések kapcsán Zelenszkij elismerte, hogy a szeptemberig tartó időszak „nagyon nehéz” lesz Ukrajna számára, 

és a következő hónapokban újabb háromoldalú találkozók várhatók Oroszországgal. „Véleményem szerint az amerikaiak senkinek sem fognak több időt adni erre a párbeszédre” – mondta Zelenszkij. „A nyár kezdetével az Egyesült Államok még inkább a belpolitikai folyamatokra – a félidős választásra – fog összpontosítani. És azt hiszem, van egyfajta belpolitikai határidőjük – nagyjából augusztus.”

Zelenszkij hangsúlyozta annak fontosságát, hogy ebben az időszakban „elegendő nyomást” gyakoroljanak Oroszországra. Hangsúlyozta, hogy sok múlik a nyugati szövetségesek fellépési készségén, és azon, hogy „felelősségteljesen közelítsenek azokhoz a fenyegetésekhez, amelyek nem egyetlen ország, hanem mindegyik ellen irányulnak”.

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

zsocc44
2026. április 10. 15:42
Na junkie erdőkerülő kïjïïv ïndïpïndïnt megint sikeresen elmagyarázták, hogy az oroszok már a stratégiai tartalékokat emésztik fel. Te xardarab, ti mit emésztetek fel?
zozo1971
2026. április 10. 15:39
uranvaros
2026. április 10. 15:37
A nácik és a kommunisták nem tudnak veszteni, csak lódítani. Nincs egy "médiamunkás", aki rákérdezne, hogy HONNAN VESZI EZEKET AZ ÁLLÍTÁSOKAT? Illegitim elnök nagy pofával hazudik.
nempolitizalok-0
2026. április 10. 15:25
Hol él ez?? Pokrovszk már honapok óta fel van szabadítva.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!