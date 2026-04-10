Zelenszkij drámai bejelentést tett: április végéig összeomolhat Ukrajna keleti része

Volodimir Zelenszkij kijelentése, amely az új orosz katonai térképeken alapul, amelyeket legfőbb katonai vezetőivel áttekintett, azt követően hangzott el, hogy Oroszország bejelentette Pokrovszk kulcsfontosságú logisztikai központjának elfoglalását. Pokrovszk külvárosában és testvérvárosa, Mirnohrad közelében továbbra is heves harcok folynak. Az orosz csapatok három oldalról próbálják közelíteni Kosztyantynivka városához, Druzskivka pedig több mint 10 kilométerre északnyugatra található tőle.

A Kyiv Independent arról ír: Zelenszkij az újságírókkal folytatott találkozón azt is elmondta: véleménye szerint Oroszország a stratégiai tartalékból von be erőket Ukrajnában, ezzel növelve hadseregének létszámát. Bár ezt „kockázatos lépésnek” tartotta Oroszország részéről, ami más országokkal való határainak gyengítése árán történik, azt mondta: ez lehetővé teszi Moszkva számára, hogy növelje hadseregét annak ellenére, hogy Ukrajna annyi veszteséget okoz, amennyit Oroszország havonta mozgósít.