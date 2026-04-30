Nagy bajban van Németország: ezt már a magyarok is a saját bőrükön érzik

Aki figyelmesen követte a német statisztikai híreket az elmúlt években, azt láthatta, hogy miközben egymás után jöttek ki a rossznál rosszabb jelzések, az elemzők rendre a közeljövőre jósolták a német kilábalást – állapította meg csütörtökön a Világgazdaság.

Ebből az lett, hogy Európa zászlóshajója, a német gazdasági bővülés rátája – miután az energiaválság lefutásával elkezdett életjeleket mutatni – fogta magát, és megállt a növekedésben. A múlt év végén sarkon fordult, és 2026 első negyedévére megérkezett a 0,3 százalékos éves növekedéshez, azaz megint a nulla szomszédjába és a visszaesés közelébe.