Politika, média és önvizsgálat. Mi jön a választások után? – Vekker Hajdú Péterrel

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
Választások után: kétharmad, széthulló bizalom, és egy ország, amely még keresi az egyensúlyt a politikai történések és a társadalmi törésvonalak között.
A Vekker legújabb adásának vendége Hajdú Péter. A beszélgetésben szó esik a social média térnyeréséről, a politikai erőviszonyok átrendeződéséről és a társadalmi hangulatról is.
A médiaszemélyiség úgy látja, az online platformok szerepe tovább erősödik, ugyanakkor a közvélemény formálása nem jelent valódi felelősséget vagy következményt.
Orbán Viktor kapcsán egyszerre beszél kiemelkedő politikai teljesítményről és a környezetében lévő „luxizás” okozta bizalomvesztésről.
Az új korszakot Magyar Péter neve határozza meg, de a hosszú távú működés egyelőre nyitott kérdés.
Kulcskérdés marad, hogy egy ennyire sokszínű politikai tábor mennyire tartható egyben.
A kétharmados felhatalmazás szerinte egyszerre jelent stabilitást és kockázatot, különösen akkor, ha hiányoznak az ellensúlyok.
Hajdú Péter hangsúlyozta:
a választási eredmény azt tükrözi, hogy a politikai elit életmódja erősebben befolyásolta a választókat, mint a megkérdőjelezhetetlen szakpolitikai eredmények.
Kiemelte: a kampány nemcsak politikai, hanem emberi törésvonalakat is hagyott maga után, az embereknek most hozzáállást kell változtatniuk.
„Ideje hátrébb lépni a politikától és Parlamenten kívül megteremteni a szeretetországot".
-fogalmazott.
A következő időszak nagy kérdése, hogy a politika lecsengése után a társadalom képes lesz-e visszatalálni egy nyugodtabb egyensúlyhoz?