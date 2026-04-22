Szintlépés: már a katonai iratokat is elkérik a hadkötelesektől Kárpátalján

Május 1-jétől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe a kárpátaljai ellenőrzőpontokon: a 18 és 60 év közötti férfiaknak már nemcsak személyazonosító okmányaikat, hanem katonai dokumentumaikat is be kell mutatniuk az áthaladás során – írja a Kárpáthír.

Az ukrán Állami Határőrszolgálat (DPSZU) intézkedése értelmében az utazás célját is igazolni kell. A hatóságok frissített adatokkal rendelkező katonai igazolványt vagy behívóhoz kapcsolódó dokumentumot kérhetnek, emellett olyan iratokra is szükség van, amelyek alátámasztják az utazás indokát –