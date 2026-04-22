Ukrajna kárpátaljai magyarság határőrség kényszersorozás Kárpátalja

Szintlépés: már a katonai iratokat is elkérik a hadkötelesektől Kárpátalján

2026. április 22. 20:59

Minden eddiginél kockázatosabbá vált az utazás a 18 és 60 év közötti férfiak számára.

2026. április 22. 20:59
null

Május 1-jétől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe a kárpátaljai ellenőrzőpontokon: a 18 és 60 év közötti férfiaknak már nemcsak személyazonosító okmányaikat, hanem katonai dokumentumaikat is be kell mutatniuk az áthaladás során – írja a Kárpáthír.

Az ukrán Állami Határőrszolgálat (DPSZU) intézkedése értelmében az utazás célját is igazolni kell. A hatóságok frissített adatokkal rendelkező katonai igazolványt vagy behívóhoz kapcsolódó dokumentumot kérhetnek, emellett olyan iratokra is szükség van, amelyek alátámasztják az utazás indokát –

  • például szállásfoglalásra,
  • munkáltatói kiküldetésre vagy
  • bérleti szerződésre.

A szabályozás különösen a határ menti térségeket érinti érzékenyen. Az államhatár közelében húzódó ötkilométeres sávba csak külön engedéllyel lehet belépni, amelyet előzetesen kell igényelni.

Ennek hiányában az utazást akkor is megszakíthatják, ha minden egyéb dokumentum rendelkezésre áll és rendben van.

A digitális ellenőrzés is erősödik: a hatóságok már mobilalkalmazáson keresztül generált QR-kódokat is elfogadnak, amelyeket a helyszínen ellenőriznek.

Az intézkedések a térség lakosságára, így a kárpátaljai magyar közösségre is jelentős hatással vannak. A folyamatosan szigorodó ellenőrzések és a hadkötelezettséggel összefüggő előírások következtében a helyi magyarok mozgástere tovább szűkül, ami növeli a kiszolgáltatottságukat egy már eleve nehéz helyzetben lévő régióban.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. április 22. 21:16
A mandiner semmit se okult. Ugyanaz maradt. Egy megcsömörlött vakbél.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!