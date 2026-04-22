Szintlépés: már a katonai iratokat is elkérik a hadkötelesektől Kárpátalján

Óriási blama: szolgálat közben szökött át a határon egy ukrán határőr
Az esetet napokig nem hozták nyilvánosságra.
Minden eddiginél kockázatosabbá vált az utazás a 18 és 60 év közötti férfiak számára.
Május 1-jétől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe a kárpátaljai ellenőrzőpontokon: a 18 és 60 év közötti férfiaknak már nemcsak személyazonosító okmányaikat, hanem katonai dokumentumaikat is be kell mutatniuk az áthaladás során – írja a Kárpáthír.
Az ukrán Állami Határőrszolgálat (DPSZU) intézkedése értelmében az utazás célját is igazolni kell. A hatóságok frissített adatokkal rendelkező katonai igazolványt vagy behívóhoz kapcsolódó dokumentumot kérhetnek, emellett olyan iratokra is szükség van, amelyek alátámasztják az utazás indokát –
A szabályozás különösen a határ menti térségeket érinti érzékenyen. Az államhatár közelében húzódó ötkilométeres sávba csak külön engedéllyel lehet belépni, amelyet előzetesen kell igényelni.
Ennek hiányában az utazást akkor is megszakíthatják, ha minden egyéb dokumentum rendelkezésre áll és rendben van.
A digitális ellenőrzés is erősödik: a hatóságok már mobilalkalmazáson keresztül generált QR-kódokat is elfogadnak, amelyeket a helyszínen ellenőriznek.
Az intézkedések a térség lakosságára, így a kárpátaljai magyar közösségre is jelentős hatással vannak. A folyamatosan szigorodó ellenőrzések és a hadkötelezettséggel összefüggő előírások következtében a helyi magyarok mozgástere tovább szűkül, ami növeli a kiszolgáltatottságukat egy már eleve nehéz helyzetben lévő régióban.
Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP