Rengetegen várták ezt a pillanatot: Vance megérkezett Pakisztánba, sorsfordító tárgyalások következnek

„Ne szórakozzatok velünk!” – JD Vance megüzente Iránnak, súlyos következményekkel számolhatnak, ha...
Kemény üzenettel indult el a béketárgyalásokra az amerikai alelnök.
Hamarosan elstartolnak az amerikai–iráni béketárgyalások.
JD Vance szombaton az amerikai delegáció élén megérkezett Iszlámábádba, Pakisztánba, ahol az iráni vezetéssel tervezett tárgyalásokon vesz részt – írja a CNN.
Az iráni tisztviselők már a nap korábbi szakaszában megérkeztek a pakisztáni fővárosba. A BBC információi szerint a szombaton esedékes tárgyalásokon – az amerikai delegáció részeként – Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje is részt vesz.
JD Vance indulása előtt újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy várakozással áll a megbeszélések elé, ugyanakkor figyelmeztetett:
amennyiben Irán „megpróbál szórakozni”, az Egyesült Államok nem lesz hajlandó együttműködni.
Nyitókép: Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP
