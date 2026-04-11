Rengetegen várták ezt a pillanatot: Vance megérkezett Pakisztánba, sorsfordító tárgyalások következnek

JD Vance szombaton az amerikai delegáció élén megérkezett Iszlámábádba, Pakisztánba, ahol az iráni vezetéssel tervezett tárgyalásokon vesz részt – írja a CNN.

Az iráni tisztviselők már a nap korábbi szakaszában megérkeztek a pakisztáni fővárosba. A BBC információi szerint a szombaton esedékes tárgyalásokon – az amerikai delegáció részeként – Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje is részt vesz.