Öveket becsatolni: iszonyú idők várnak az Európai Unióra – Amerikában már a legrosszabbra is felkészültek

Fellélegezhet a világ: döntött Trump, mégis lesz alternatívája az orosz olajnak
Az amerikai elnök szerint a Hormuzi-szoros nem válik ismét „fegyverré a világ ellen”.
Az amerikai elnök már válságforgatókönyveket készít elő.
Donald Trump amerikai elnök már a legnagyobb olajcégekkel egyeztet arról, hogyan lehetne stabilizálni az energiapiacot arra az esetre, ha hónapokig fennmaradna az iráni kikötők blokádja – írja a Világgazdaság.
A Fehér Ház szerint a Chevron és más nagy energetikai vállalatok vezetőivel tartott keddi találkozó középpontjában az amerikai olajtermelés, a szállítás, a földgázpiac és az olajárak alakulása állt. A lap szerint
az egyeztetés önmagában is azt jelzi, hogy Washington már nem rövid távú zavarként kezeli a közel-keleti helyzetet, hanem egy elhúzódó válságra készül.
A globális piac számára az egyik legfontosabb kérdés az, hogy meddig húzódhat el az iráni kikötők körüli korlátozás. Amennyiben a blokád valóban hónapokig fennmarad, az nemcsak a nyersolaj árát emelheti tartósan, hanem a tengeri szállítás biztosítási költségeit is, ami tovább drágítja a kereskedelmet.
Ez pedig különösen Európát és Ázsiát érintheti érzékenyen, ahol az importfüggőség jóval magasabb.
Az Egyesült Államok ugyan az elmúlt években jelentősen növelte saját energiatermelését, de a világpiaci árak alól Washington sem tudja kivonni magát. Ha a Brent tartósan magas szinten marad, annak hatása az amerikai inflációs adatokban is gyorsan megjelenik, ami a kamatpolitikától a részvénypiacokig mindenre hatással lehet.
Nem véletlen, hogy az amerikai elnök most nem egyszerűen az olajcégek véleményét kérdezi ki, hanem gyakorlatilag válságforgatókönyveket készít elő. Ha az iráni helyzet elhúzódik, az energiapolitika a következő hónapok egyik legfontosabb belpolitikai frontjává válhat az Egyesült Államokban – írta a Világgazdaság.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP