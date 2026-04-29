gazdaság olaj válság Donald Trump Európai Unió Egyesült Államok

Öveket becsatolni: iszonyú idők várnak az Európai Unióra – Amerikában már a legrosszabbra is felkészültek

2026. április 29. 19:12

Az amerikai elnök már válságforgatókönyveket készít elő.

2026. április 29. 19:12

Donald Trump amerikai elnök már a legnagyobb olajcégekkel egyeztet arról, hogyan lehetne stabilizálni az energiapiacot arra az esetre, ha hónapokig fennmaradna az iráni kikötők blokádja – írja a Világgazdaság.

A Fehér Ház szerint a Chevron és más nagy energetikai vállalatok vezetőivel tartott keddi találkozó középpontjában az amerikai olajtermelés, a szállítás, a földgázpiac és az olajárak alakulása állt. A lap szerint

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

az egyeztetés önmagában is azt jelzi, hogy Washington már nem rövid távú zavarként kezeli a közel-keleti helyzetet, hanem egy elhúzódó válságra készül.

A globális piac számára az egyik legfontosabb kérdés az, hogy meddig húzódhat el az iráni kikötők körüli korlátozás. Amennyiben a blokád valóban hónapokig fennmarad, az nemcsak a nyersolaj árát emelheti tartósan, hanem a tengeri szállítás biztosítási költségeit is, ami tovább drágítja a kereskedelmet.

Ez pedig különösen Európát és Ázsiát érintheti érzékenyen, ahol az importfüggőség jóval magasabb.

Az Egyesült Államok ugyan az elmúlt években jelentősen növelte saját energiatermelését, de a világpiaci árak alól Washington sem tudja kivonni magát. Ha a Brent tartósan magas szinten marad, annak hatása az amerikai inflációs adatokban is gyorsan megjelenik, ami a kamatpolitikától a részvénypiacokig mindenre hatással lehet.

Nem véletlen, hogy az amerikai elnök most nem egyszerűen az olajcégek véleményét kérdezi ki, hanem gyakorlatilag válságforgatókönyveket készít elő. Ha az iráni helyzet elhúzódik, az energiapolitika a következő hónapok egyik legfontosabb belpolitikai frontjává válhat az Egyesült Államokban – írta a Világgazdaság.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ördöngös pepecselés
2026. április 29. 21:22
Poloskáknak mondom hogy Trump nem felelős az EU meg a poloskák hülyeségéért de gyűlölhetik nyugodtan ha ez enyhíti a szellemi képességbeli hátrányaikat
szantofer
2026. április 29. 20:33
Köszönjétek meg Orbán barátjának hogy gazdasági világválságot csinál! Madarat tolláról....
narancsliget1
2026. április 29. 19:44
Valami beszorult a Szöszi orrába
tikkadt-szocske
2026. április 29. 19:27
Donáld, az a szitu, hogy minden nagyon grét meg nájsz, de erre az iráni háborúra közösen b@sztunk rá, ki jobban, ki kevésbé, ezenkívül ott van még nekünk az ukrajnai konfliktus is, amiből ti elegánsan kifaroltatok, úgyhogy fákjú, ha nem vennéd sértésnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!