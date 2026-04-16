Orbán Viktor vereségét kihasználva Von der Leyen Magyar Péter asszisztálásával venné el Magyarország vétójogát

Brüsszel már be is nyújtotta a 27 pontos listáját Magyar Péternek, a Tisza miatt új választás jöhet és Európa is elesett
Mutatjuk a kedd legfontosabb híreit.
Az európai politikai térben gyors reakciók követték a magyarországi választás eredményét. Az amerikai sajtó szerint Orbán Viktor vereségét az uniós globalisták azonnal arra használták fel, hogy gyengítsék a nemzeti szuverenitást és erősítsék Brüsszel befolyását.
Az amerikai sajtóban is visszhangot kapott, hogy Orbán Viktor választási veresége után az Európai Unió vezető körei azonnal cselekvési lehetőséget láttak a kialakult helyzetben. A Breitbart amerikai konzervatív portál beszámolója szerint a brüsszeli elit gyorsan reagált, és a fejleményeket arra igyekszik felhasználni,
hogy előmozdítsa a nemzeti hatásköröket gyengítő „reformokat”.
A cikk szerint a választáson a brüsszeli irányvonalat képviselő Magyar Péter magabiztos győzelmet aratott a „populista erőként” jellemzett Orbán Viktor felett, ami azonnal új helyzetet teremtett az uniós politikában. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen már ezt követően jelezte, hogy kihasználná a politikai fordulatot.
Von der Leyen egyértelművé tette, hogy kiemelt célként tekint a külpolitikai döntéshozatal átalakítására, amelynek részeként a minősített többségi szavazás kiterjesztését szorgalmazza. Ezzel lényegében azt jelezte, hogy az EU vezetése csökkentené, vagy akár meg is szüntetné a tagállamok vétójogát.
A bizottsági elnök arra is utalt, hogy a kialakult helyzetet most kell politikai értelemben kihasználni, mivel Orbán Viktor veresége kedvező alkalmat teremt a korábban tervezett „reformok” előmozdítására.
Egyúttal jelezte, hogy az új magyar vezetést határozottan az uniós irányvonalhoz igazodónak és együttműködésre késznek látja. A Breitbart szerint Brüsszel már most is jelentős befolyást gyakorolhat az új magyar kormányra. Ennek egyik eszköze, hogy az Európai Unió jelenleg több tízmilliárd eurónyi forrást tart vissza Magyarországtól a korábbi kormány konzervatív politikai döntései miatt.
Magyar Péter kampányának egyik központi eleme volt ennek feloldása és a pénzek megszerzése.
A hatalmi egyensúlytalanságot jól mutatja, hogy beszámolók szerint az Európai Bizottság már egy 27 pontos feltétellistát is átadott az új vezetésnek, amelynek teljesítése nélkül nem kerülhet sor a források felszabadítására. A követelések között szerepel például a menedékkérőkkel kapcsolatos szabályok enyhítése is.
A vétójog kérdése az Európai Unió működésének egyik alapvető eleme. Ez biztosítja, hogy a kisebb tagállamok is érdemi beleszólással rendelkezzenek a közös döntésekbe, és ne érvényesülhessen automatikusan a nagyobb országok akarata. A rendszer hasonló kompromisszumokra épül, mint az Egyesült Államokban a szenátusi képviselet vagy az elektori rendszer.
A nyugat-európai politikai elit azonban hosszú ideje akadályként tekint erre a mechanizmusra, és törekszik annak lebontására.
Orbán Viktor korábban arra figyelmeztetett, hogy az egyhangú döntéshozatal megszüntetése súlyos következményekkel járhat. Véleménye szerint ez oda vezethet, hogy egyes országok polgárait olyan háborúkba sodorják, amelyeket saját választóik nem támogatnak, ezzel felszámolva a nemzeti önrendelkezést.
Nemcsak Magyarország részéről érkezett kritika. Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a vétójog eltörlése az Európai Unió felszámolásához vezethet. Hangsúlyozta, hogy a közösség csak akkor maradhat erős, ha tiszteletben tartja a tagállamok eltérő véleményét és a választók demokratikus akaratát.
A Breitbart szerint ugyanakkor kérdéses, hogy az uniós vezetés képes lesz-e minden tagállamot meggyőzni a vétójog feladásáról. Bár Brüsszel most igyekszik kihasználni az új politikai helyzetet, nem biztos, hogy mind a 26 másik tagállam hajlandó lemondani erről a kulcsfontosságú eszközről.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP