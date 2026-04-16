Orbán Viktor vereségét kihasználva Von der Leyen Magyar Péter asszisztálásával venné el Magyarország vétójogát

Az amerikai sajtóban is visszhangot kapott, hogy Orbán Viktor választási veresége után az Európai Unió vezető körei azonnal cselekvési lehetőséget láttak a kialakult helyzetben. A Breitbart amerikai konzervatív portál beszámolója szerint a brüsszeli elit gyorsan reagált, és a fejleményeket arra igyekszik felhasználni,

hogy előmozdítsa a nemzeti hatásköröket gyengítő „reformokat”.

A cikk szerint a választáson a brüsszeli irányvonalat képviselő Magyar Péter magabiztos győzelmet aratott a „populista erőként” jellemzett Orbán Viktor felett, ami azonnal új helyzetet teremtett az uniós politikában. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen már ezt követően jelezte, hogy kihasználná a politikai fordulatot.