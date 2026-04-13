brüsszel európai unió magyarország eu európa orbán viktor

New York Times: Orbán veresége az EU nagy pillanata

2026. április 13. 08:19

Az amerikai lap szerint mostantól nem lesz akadály Magyarország Brüsszel számára.

A New York Times a magyar választás kapcsán arról írt, hogy Orbán Viktor sok bosszúságot okozott az Európai Uniónak, ezért a választási vereségét „az EU vezető politikusai úgy fogadták, mint egy lehetséges fordulópontot a Brüsszel és Budapest közötti évek óta tartó összecsapások után.”

„Európa szíve ma este erősebben dobog Magyarországon” – írta például a közösségi médiában Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke. 

Mint a lap megjegyzi: Orbán gyakran állt az Európai Unió útjába, amely az új kormány alakulása után megváltozhat. 

Példaként említetik az ukrán uniós csatlakozást, valamint az orosz szankciókat. Az amerikai lap azt is kiemeli, hogy Brüsszelben azt várják, az új kormány utat nyit annak a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelnek, amelyet a Barátság kőolajvezeték miatt befagyasztottak. 

„A választási eredmény fordulópontot jelent Európában” – állította Mujtaba Rahman, az Eurasia Group politikai kockázati tanácsadó cég európai ügyvezető igazgatója.

Az Unióval való zökkenőmentesebb együttműködés jövedelmezőnek bizonyulhat Magyarország számára – jelenti ki a New York Times. Arra is utalnak, hogy Orbán sikeres megbuktatása után megnyílhatnak a befagyasztott pénzeket. 

A cikk arra is utal, hogy az unió ünnepli a vereségét, mert Orbán Viktor személyében az Európai Unió a legnagyobb kritikusától szabadul meg

„Magyarországnak Európa szívében a helye” – írta vasárnap este a közösségi médiában Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 13. 10:22
sajnos igaza van
123321
2026. április 13. 10:17
világ söpredéke. 15+ év pusztítás. *köp*
venceremos
2026. április 13. 09:56
Orban min. 2019 ota hazudozik ossze vissza O maga sose hitte el 100%-ig amit hadoval, de a masodvonalbeli fideszvakond, ilyen Kakadu, Gulyas vonal ezek azert szoptak a faszt 20 evig mert azt igertek nekik hogy egy szep napon ovek lesz itt minden Most viszont ehelyett bortonbe mennek, ki fogjak nyirni a gecit
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!