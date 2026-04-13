New York Times: Orbán veresége az EU nagy pillanata

A francia jobboldal méltatta Orbán Viktort, és üzent az új magyar vezetésnek
A Nemzeti Tömörülés elnöke „nagy hazafiként” beszélt a leköszönő magyar kormányfőről.
Az amerikai lap szerint mostantól nem lesz akadály Magyarország Brüsszel számára.
A New York Times a magyar választás kapcsán arról írt, hogy Orbán Viktor sok bosszúságot okozott az Európai Uniónak, ezért a választási vereségét „az EU vezető politikusai úgy fogadták, mint egy lehetséges fordulópontot a Brüsszel és Budapest közötti évek óta tartó összecsapások után.”
„Európa szíve ma este erősebben dobog Magyarországon” – írta például a közösségi médiában Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke.
Mint a lap megjegyzi: Orbán gyakran állt az Európai Unió útjába, amely az új kormány alakulása után megváltozhat.
Példaként említetik az ukrán uniós csatlakozást, valamint az orosz szankciókat. Az amerikai lap azt is kiemeli, hogy Brüsszelben azt várják, az új kormány utat nyit annak a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelnek, amelyet a Barátság kőolajvezeték miatt befagyasztottak.
„A választási eredmény fordulópontot jelent Európában” – állította Mujtaba Rahman, az Eurasia Group politikai kockázati tanácsadó cég európai ügyvezető igazgatója.
Az Unióval való zökkenőmentesebb együttműködés jövedelmezőnek bizonyulhat Magyarország számára – jelenti ki a New York Times. Arra is utalnak, hogy Orbán sikeres megbuktatása után megnyílhatnak a befagyasztott pénzeket.
A cikk arra is utal, hogy az unió ünnepli a vereségét, mert Orbán Viktor személyében az Európai Unió a legnagyobb kritikusától szabadul meg
„Magyarországnak Európa szívében a helye” – írta vasárnap este a közösségi médiában Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke.
