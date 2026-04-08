Most a fél világ erről beszél: a választásokat is eldöntheti, ami Magyarországon történt

JD Vance elárulta, miért Orbán Viktor fog győzni vasárnap (VIDEÓ)
Az amerikai alelnök szerint a magyaroknak a szívükre és nem az Európai Unióra kell hallgatniuk a vasárnapi választáson.
Az egyik legjelentősebb amerikai lap azt írja, JD Vance budapesti látogatása új lendületet adhat Orbán Viktor kampányának, egy szoros versenyben pedig óriási lökést jelenthet az alelnök támogatása.
Minden vezető nyugati lap címlapján hozta, hogy az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance Magyarországra látogatott, hogy itt kampányoljon Orbán Viktor és a Fidesz mellett a vasárnapi választásokat megelőzően – még Donald Trumpot is felhívta a színpadról, hogy az amerikai elnök is támogathassa a miniszterelnököt.
A The Wall Street Journal azt írja,
Vance budapesti látogatása új lendületet adhat Orbán kampányának, egy szoros versenyben pedig óriási lökést jelenthet az amerikai támogatás.
A Financial Times tudósításában kiemelte, Trump és Vance látványosan kiállnak Orbán mellett, élesen bírálva az EU-t, a Frankfurter Rundschau szerint az alelnök budapesti látogatása erősíti Orbánt a választási hajrában, míg a Breitbart arra hívja fel a figyelmet, hogy Vance nyilvános szerepvállalása egy másik ország kampányában ritka diplomáciai lépésnek számít.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.