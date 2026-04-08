Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
jd vance fidesz magyarország kampány egyesült államok donald trump orbán viktor

Most a fél világ erről beszél: a választásokat is eldöntheti, ami Magyarországon történt

2026. április 08. 11:41

Az egyik legjelentősebb amerikai lap azt írja, JD Vance budapesti látogatása új lendületet adhat Orbán Viktor kampányának, egy szoros versenyben pedig óriási lökést jelenthet az alelnök támogatása.

null

Minden vezető nyugati lap címlapján hozta, hogy az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance Magyarországra látogatott, hogy itt kampányoljon Orbán Viktor és a Fidesz mellett a vasárnapi választásokat megelőzően – még Donald Trumpot is felhívta a színpadról, hogy az amerikai elnök is támogathassa a miniszterelnököt.

A The Wall Street Journal azt írja,

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Vance budapesti látogatása új lendületet adhat Orbán kampányának, egy szoros versenyben pedig óriási lökést jelenthet az amerikai támogatás.

A Financial Times tudósításában kiemelte, Trump és Vance látványosan kiállnak Orbán mellett, élesen bírálva az EU-t, a Frankfurter Rundschau szerint az alelnök budapesti látogatása erősíti Orbánt a választási hajrában, míg a Breitbart arra hívja fel a figyelmet, hogy Vance nyilvános szerepvállalása egy másik ország kampányában ritka diplomáciai lépésnek számít.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Almassy
2026. április 08. 12:26
Nem nehéz felismerni a mintázatot. Magyarországon transzcendentális értelemben is csata zajlik.
Palatin
2026. április 08. 12:06
Vance látogatásának és beszédének a lényege nagyon fontos, de lehet, hogy Európában mégsem fogják fel a politikusok de az itthoni ellenzék sem. Vance nagyon jól látja, hogy Európa elhagyta a saját gyökereit és gyorsulva csúszik le a lejtön, egy korrupt, tehetetlen, kaotikus birodalommá kezd válni. Ez Amerikának sem lenne jó. Ennek a látogatásnak értelme és súlya van ÉS EBBEN AZ EGYRE SÖTÉTEDÖ KÁOSZBAN AZ ORBÁNI MAGYARORSZÀG AZ EGYETLEN PISLÁKOLÒ GYERTYA, AHOL MÉG MARADT EURÓPÁBÓL VALAMI, AMIT NEMCSAK MEGMENTENI KELL, HANEM AMINEK A POZITIV FORDULAT KIINDULÓPONTJÁVÁ KELL VÁLNIA Ezért rendkívül fontos a Fidesz elsöprö gyözelme. Vance nem (csak) Magyrország, hanem föleg Európa megmentése érdekében járt itt. MERT MAGYARORSZÀGNAK MA A VILÀGPOLITIKÁBAN NEM GAZDASÁGI, HANEM ESZMEI ÈRTÈKE VAN, MÉGPEDIG ÓRIÁSI Ezért járt itt az amerikai alelnök, ezt minden magyarnak meg kell értenie, hogy érezze a felelösségét, amikor behúzza az "X"-et. Ne szórakozzunk a magunk és Európa jövöjével!.
c-critical
•••
2026. április 08. 12:01 Szerkesztve
Az az igazság, hogy én személy szerint nem emlékszem olyanra, hogy ilyen magas rangú amcsi vezető személyesen részt vegyen egyik vagy másik jelölt mellett európai választásokon. Tegnap óta azon filózom, hogy ez most miért változott meg. Az oké, hogy Orbi jóban van az amcsi vezetéssel, de volt már jóban más európai politikus is korábbi amcsi vezetéssekkel, mégse mentek a közelükbe se választások előtt
petergy
2026. április 08. 11:59
Nézzük csak egy pillanatra onnan a jelenlegi helyzetet, hogy az EU bürokratái a nagyhatalmak vezetőivel fasírtba vannak, az oroszokkal, Kínával és az USA elnökével, alelnökével. Na igen, balról így kell az EU gazdaságát leépíteni!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!