Miután Magyar Péter maga vallotta be: összegyűjtöttük, hogyan készül ő és az európai vezetők nagyja a nem kis háborúra

Beismerték: a Tisza német testvérpártja engedélyhez köti a férfiak külföldi utazásait, hogy háború esetén könnyebben „beránthassák” őket a seregbe
A német védelmi minisztérium szóvivője szerint ez csak elővigyázatosság.
Az európai vezetők már évek óta tolják a háborús retorikát.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: a Tisza Párt vezetője zárt ajtók mögött beismerte, hogy Európa vezetői háborúra készülek: „G*ci nagy háború lesz” – mondja Magyar Péter egy kiszivárgott hangfelvételen.
Nem ő az első... Az elmúlt években a nyugati országok jelentős fegyverkezésbe kezdtek és a lakosságot is elkezdték felkészíteni egy háborúra. Németország a napokban jelentette be: engedélyhez köti a férfiak külföldi utazásait, hogy háború esetén könnyebben „beránthassák” őket a seregbe.
A német védelmi minisztérium szóvivője szerint ez csak elővigyázatosság.
Az európai vezetők igyekeztek egymást túllicitálni a háborús retorikával. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egy alkalommal arról beszélt, hogy eljött a pillanat,
„amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”.
Franciaországban hatalmas felháborodást keltett, mikor Fabien Mandon, a francia vezérkar főnöke kijelentette „háborúra készülünk”, mert másképp nem tudnának felkészülni az európaiak arra, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.
Boris Pistorius német védelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal. „Van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”, nyilatkozta Pistorius tavaly szeptemberben.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig világosan kimondta, hogy „Európa harcban áll”.
Az Európai Unió soha nem látott fegyverkezésbe kezdett, a tagállamok egymás után vezetik be vagy terjesztik ki a sorkatonaságot, és a Bizottság hivatalos védelmi stratégiája szó szerint kimondja, hogy Európában legkésőbb 2030-ra készen kell állnia egy Oroszországgal való közvetlen összecsapásra.
Brüsszel, mindeközben következetesen elutasítja a béketárgyalásokat, minden egyes uniós dokumentumban Európa feltétel nélküli támogatásáról biztosítja és nem csak fegyvert, de még katonákat is küldene Ukrajnába.
Azt is tudjuk, hogy a brüsszeli vezetők Ukrajna EU-csatlakozását már ki is tűzték 2027-re, a tagságból adódó biztonsági garanciákkal együtt, amelyek egy esetleges tűzszünet bárminemű megsértése esetén egész Európát automatikusan háborúba rántaná.
Hiába Magyar Péter színjátéka, Európa Oroszországgal szembeni háborús készülődése már rég elkezdődött, ezt pedig a magyar választók is érzik.
Friss felmérések alapján a magyar szavazók többsége a választás legfontosabb tétjeként Magyarország békéjének és a magyar gazdaság biztonságának megőrzését jelölte meg.
A válaszadók 62%-a valószínűnek tartja, hogy egy Tisza-kormány Brüsszel elvárásainak megfelelően kivezetné az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57%-a szerint pedig belesodorná Magyarországot Brüsszel háborújába.
Magyar Péter háborútagadása tehát nem vezetett eredményre: a magyarok döntő többsége a Tiszát kockázatként, a béke mellett kiálló nemzeti kormányt pedig a biztos választásként értékeli.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP