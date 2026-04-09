Miután Magyar Péter maga vallotta be: összegyűjtöttük, hogyan készül ő és az európai vezetők nagyja a nem kis háborúra

Az európai vezetők igyekeztek egymást túllicitálni a háborús retorikával. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egy alkalommal arról beszélt, hogy eljött a pillanat,

„amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”.

Franciaországban hatalmas felháborodást keltett, mikor Fabien Mandon, a francia vezérkar főnöke kijelentette „háborúra készülünk”, mert másképp nem tudnának felkészülni az európaiak arra, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.

Boris Pistorius német védelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal. „Van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”, nyilatkozta Pistorius tavaly szeptemberben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig világosan kimondta, hogy „Európa harcban áll”.