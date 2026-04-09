Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
háború franciaország Magyar Péter európai vezetők

Miután Magyar Péter maga vallotta be: összegyűjtöttük, hogyan készül ő és az európai vezetők nagyja a nem kis háborúra

2026. április 09. 15:31

Az európai vezetők már évek óta tolják a háborús retorikát.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: a Tisza Párt vezetője zárt ajtók mögött beismerte, hogy Európa vezetői háborúra készülek: „G*ci nagy háború lesz” – mondja Magyar Péter egy kiszivárgott hangfelvételen.

Soha nem volt titok mire készülnek a vezetők

Nem ő az első... Az elmúlt években a nyugati országok jelentős fegyverkezésbe kezdtek és a lakosságot is elkezdték felkészíteni egy háborúra. Németország a napokban jelentette be: engedélyhez köti a férfiak külföldi utazásait, hogy háború esetén könnyebben „beránthassák” őket a seregbe. 

Az európai vezetők igyekeztek egymást túllicitálni a háborús retorikával. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egy alkalommal arról beszélt, hogy eljött a pillanat, 

„amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”.

Franciaországban hatalmas felháborodást keltett, mikor Fabien Mandon, a francia vezérkar főnöke kijelentette „háborúra készülünk”, mert másképp nem tudnának felkészülni az európaiak arra, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.

Boris Pistorius német védelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal. „Van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”, nyilatkozta Pistorius tavaly szeptemberben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig világosan kimondta, hogy „Európa harcban áll”. 

Ahol szó van, ott van tett is...

Az Európai Unió soha nem látott fegyverkezésbe kezdett, a tagállamok egymás után vezetik be vagy terjesztik ki a sorkatonaságot, és a Bizottság hivatalos védelmi stratégiája szó szerint kimondja, hogy Európában legkésőbb 2030-ra készen kell állnia egy Oroszországgal való közvetlen összecsapásra.  

Brüsszel, mindeközben következetesen elutasítja a béketárgyalásokat, minden egyes uniós dokumentumban Európa feltétel nélküli támogatásáról biztosítja és nem csak fegyvert, de még katonákat is küldene Ukrajnába. 

Azt is tudjuk, hogy a brüsszeli vezetők Ukrajna EU-csatlakozását már ki is tűzték 2027-re, a tagságból adódó biztonsági garanciákkal együtt, amelyek egy esetleges tűzszünet bárminemű megsértése esetén egész Európát automatikusan háborúba rántaná.  

Hiába Magyar Péter színjátéka, Európa Oroszországgal szembeni háborús készülődése már rég elkezdődött, ezt pedig a magyar választók is érzik. 

Friss felmérések alapján a magyar szavazók többsége a választás legfontosabb tétjeként Magyarország békéjének és a magyar gazdaság biztonságának megőrzését jelölte meg.  

A válaszadók 62%-a valószínűnek tartja, hogy egy Tisza-kormány Brüsszel elvárásainak megfelelően kivezetné az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57%-a szerint pedig belesodorná Magyarországot Brüsszel háborújába.  

Magyar Péter háborútagadása tehát nem vezetett eredményre: a magyarok döntő többsége a Tiszát kockázatként, a béke mellett kiálló nemzeti kormányt pedig a biztos választásként értékeli.  

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 09. 18:58
✔ koklobox 2026. április 09. 18:57 Kiábrándultam a Fideszből, de Agyar Pétert nem tartom se szimpatikusnak, se képesnek, se elvhűnek e z é r t számomra a MI Hazánk a harmadik út. Főleg azért, mert nem minden rossz a Fideszben, a Mi Hazánk viszont Képes lehet arra, amire éveken át nem volt képes a KDNP, azaz a Fidesz aktuális koalíciós partnere. Én csak a Fidesz féktelenített államhatalom köztolvajlásos, kurrupt vonatkozásaival nem értek egyet. A hiányzó fékek pótlására ezért lenne remek a Mi Hazánk Saját érdeke mellett igen remek figyelmeztetés lenne az elcigányosított fidesznek. Ezt a (nejemtől eredő) ötletet ajánlanám mindazon kiábrándult Fideszeseknek, akik nem szimpatizálnak Magyar Péterrel, márcsak azért is mert így nemn tűnik el egy 3. erő a politikai palettáról. (Le a kalappal az előtt, aki náluk ezt kiötlötte.)
Válasz erre
1
2
szantofer
2026. április 09. 18:50
Csomagoljatok!
Válasz erre
1
1
fogas paduc
2026. április 09. 18:41
fogas paduc -- tovarisi-konyec 2026. április 09. 18:41 Ki vezette be a háborút Európába??? A Mutti megmondta -- de még előtte vagy 10 évvel a George Friedman facebook.com/100076376840458/videos/george-friedman-beszéde-2015-ből/1586648761761170/
Válasz erre
0
0
fogas paduc
•••
2026. április 09. 18:37 Szerkesztve
fogas paduc ---- Kecmec 2026. április 09. 18:37 Vered még részegen a narkós feleségedet? És ne kertelj! Csak igennel, vagy nem-mel válaszolhatsz! Ja, Orbán most lopta vissza a repteret -- ha esetleg lemaradtál volna, meg a 110 tonna aranyat, meg a gáztározókat etc.etc.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!