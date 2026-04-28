Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
friedrich merz fidesz eu ukrajna orbán viktor

Ki lesz az EU új feketebáránya, és kiből lehet mártír?

2026. április 28. 18:51

A Fidesz-KDNP veresége most merőben új helyzetet teremtett azzal, hogy Orbán Viktor nem harcol mások helyett, és nem viszi el a balhét.

Susánszky Mátyás
Pesti Srácok

„Már a Politico is elkezdte pedzegetni, amit mind tudtunk, csak nem sejtettünk a folyosói vállveregetésekből, a bíztató kacsingatásokból, meg azokból a mondatokból, amelyeket EP-képviselők csak mellékhelységek biztonságában mertek kimutatni: hogy az Orbán-kormány politikájának sok kedvelője akadt Brüsszelben is. Vagy inkább, sok titkos hódolója. A Fidesz-KDNP veresége ugyanakkor most merőben új helyzetet teremtett az EU-ban azzal, hogy Orbán Viktor nem harcol mások helyett, és nem viszi el a balhét...

(...)

A brüsszelita propagandaportál Politico legújabb cikkeiben már azokat a technokrata aggodalmakat igazolja vissza, amelyek azt próbálják felmérni, valójában mennyi titkolt híve, támogatója volt Orbán Viktor politikájának. Orbán hiányában ugyanis ezeknek a rejtőzködő, sőt sokszor Magyarországgal ellenséges politikusoknak ki kell jönniük a fényre, comming outolniuk kell, mert már nem képviseli más helyettük a saját választóik érdekeit. Mostantól nekik kell majd, felvállalva annak minden következményét.

Merz Orbán hangján beszélt

Milyen árulkodó, ahogy legújabban Friedrich Merz nyilatkozik például Ukrajna kapcsán. Például, hogy Ukrajna uniós integrációja bár fontos a háború lezárásához, de ez »fájdalmas kompromisszumokkal járhat«. És, hogy »Ukrajna kénytelen lesz lemondani területeinek egy részéről«. Vagy, hogy a 2027-es, 2028-as uniós tagság irreális, hiszen Ukrajna nem csatlakozhat a blokkhoz, amíg háborúban áll, és előbb teljesítenie kell a jogállamisági és korrupcióellenes kritériumokat.

Hát ezek konkrétan az Orbán-kormány állításai a háborúról és Ukrajnáról. Az ilyenekért járt korábban az »oroszbérenc« jelző. De hiába, ha a német kancellár most megpróbálja meglovagolni a magyar álláspont eltitkolt népszerűségét. Merz szájából hamisan csengenek az Orbántól visszhangzott szavak, sokkal jobban illenének Alice Weidelhez, az AfD vezetőjéhez. Ez azt jelenti, hogy hiába lőtték ki a feketebárányt, a magyar álláspontnak máris van hiteltelen és hiteles képviselője, továbbvivője az európai színtéren.”

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. április 28. 19:31
Mindegy, MerciFrici egy kis hülye pöcs marad egy nagy ország élén. Egyelőre.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!