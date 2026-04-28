Milyen árulkodó, ahogy legújabban Friedrich Merz nyilatkozik például Ukrajna kapcsán. Például, hogy Ukrajna uniós integrációja bár fontos a háború lezárásához, de ez »fájdalmas kompromisszumokkal járhat«. És, hogy »Ukrajna kénytelen lesz lemondani területeinek egy részéről«. Vagy, hogy a 2027-es, 2028-as uniós tagság irreális, hiszen Ukrajna nem csatlakozhat a blokkhoz, amíg háborúban áll, és előbb teljesítenie kell a jogállamisági és korrupcióellenes kritériumokat.

Hát ezek konkrétan az Orbán-kormány állításai a háborúról és Ukrajnáról. Az ilyenekért járt korábban az »oroszbérenc« jelző. De hiába, ha a német kancellár most megpróbálja meglovagolni a magyar álláspont eltitkolt népszerűségét. Merz szájából hamisan csengenek az Orbántól visszhangzott szavak, sokkal jobban illenének Alice Weidelhez, az AfD vezetőjéhez. Ez azt jelenti, hogy hiába lőtték ki a feketebárányt, a magyar álláspontnak máris van hiteltelen és hiteles képviselője, továbbvivője az európai színtéren.”

