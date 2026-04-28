Már nem tudnak Orbán Viktor mögé bújni: a „bűnbak” távozása után egyre nyilvánvalóbbak a törésvonalak az uniós válságban
A Politico úgy látja, a legutóbbi uniós csúcsot a leköszönő magyar miniszterelnök hiánya határozta meg.
A Fidesz-KDNP veresége most merőben új helyzetet teremtett azzal, hogy Orbán Viktor nem harcol mások helyett, és nem viszi el a balhét.
„Már a Politico is elkezdte pedzegetni, amit mind tudtunk, csak nem sejtettünk a folyosói vállveregetésekből, a bíztató kacsingatásokból, meg azokból a mondatokból, amelyeket EP-képviselők csak mellékhelységek biztonságában mertek kimutatni: hogy az Orbán-kormány politikájának sok kedvelője akadt Brüsszelben is. Vagy inkább, sok titkos hódolója. A Fidesz-KDNP veresége ugyanakkor most merőben új helyzetet teremtett az EU-ban azzal, hogy Orbán Viktor nem harcol mások helyett, és nem viszi el a balhét...
(...)
A brüsszelita propagandaportál Politico legújabb cikkeiben már azokat a technokrata aggodalmakat igazolja vissza, amelyek azt próbálják felmérni, valójában mennyi titkolt híve, támogatója volt Orbán Viktor politikájának. Orbán hiányában ugyanis ezeknek a rejtőzködő, sőt sokszor Magyarországgal ellenséges politikusoknak ki kell jönniük a fényre, comming outolniuk kell, mert már nem képviseli más helyettük a saját választóik érdekeit. Mostantól nekik kell majd, felvállalva annak minden következményét.
Milyen árulkodó, ahogy legújabban Friedrich Merz nyilatkozik például Ukrajna kapcsán. Például, hogy Ukrajna uniós integrációja bár fontos a háború lezárásához, de ez »fájdalmas kompromisszumokkal járhat«. És, hogy »Ukrajna kénytelen lesz lemondani területeinek egy részéről«. Vagy, hogy a 2027-es, 2028-as uniós tagság irreális, hiszen Ukrajna nem csatlakozhat a blokkhoz, amíg háborúban áll, és előbb teljesítenie kell a jogállamisági és korrupcióellenes kritériumokat.
Hát ezek konkrétan az Orbán-kormány állításai a háborúról és Ukrajnáról. Az ilyenekért járt korábban az »oroszbérenc« jelző. De hiába, ha a német kancellár most megpróbálja meglovagolni a magyar álláspont eltitkolt népszerűségét. Merz szájából hamisan csengenek az Orbántól visszhangzott szavak, sokkal jobban illenének Alice Weidelhez, az AfD vezetőjéhez. Ez azt jelenti, hogy hiába lőtték ki a feketebárányt, a magyar álláspontnak máris van hiteltelen és hiteles képviselője, továbbvivője az európai színtéren.”
Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán