Roppant kínos: Ausztrália egyik leghíresebb katonáját háborús bűncselekményekkel vádolják

A katona elleni eljárás példátlan lépés

A mostani büntetőeljárás új szintet jelent az ügyben, hiszen immár nem polgári, hanem büntetőjogi felelősség kérdése kerül napirendre. Szakértők szerint ilyen jellegű ügyre korábban nem volt példa sem Ausztráliában, sem a hasonló kitüntetéssel rendelkező katonák körében.

Donald Rothwell nemzetközi jogász a BBC-nek arról beszélt, hogy az ügy kiemelkedő jelentőségű kulturális és társadalmi szempontból, hiszen Ausztrália történetében mindig nagy tisztelet övezte a fegyveres erők tagjait. Deane-Peter Baker szerint pedig rendkívül szokatlan esetről van szó, mivel korábban nem volt példa arra, hogy egy ilyen rangú és elismert katona ellen hasonló vádakat emeljenek. A vádemelés egy több évig tartó nyomozás eredménye. Az eljárást egy speciális hatóság folytatta le, amelyet egy 2020-as jelentés nyomán hoztak létre.

A jelentés hiteles bizonyítékokat talált arra, hogy ausztrál katonák összesen 39 embert ölhettek meg jogellenesen Afganisztánban.

A nyomozás azonban rendkívül bonyolult volt. A hatóságoknak egy több ezer kilométerre fekvő háborús övezet eseményeit kellett rekonstruálniuk, miközben nem álltak rendelkezésre klasszikus bizonyítékok. Nem volt hozzáférés a helyszínekhez, hiányoztak a fizikai nyomok, és a halottak vizsgálata sem volt lehetséges.