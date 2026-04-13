04. 13.
hétfő
Választás 2026
eva vlaardingerbroek Magyar Péter orbán viktor

Holland politikai kommentátor: Már most egyértelmű, hogy Magyar Péter ígéreteit lehetetlen megvalósítani

2026. április 13. 19:51

Ne gondoljuk, hogy ugyanazt az utat fogja folytatni, miközben 17 milliárd euró uniós forrást kap és csatlakozik az eurózónához – véli Eva Vlaardingerbroek.

null

„Azzal, hogy Orbán Viktor elvesztette a választásokat, mi a legerősebb harcosunkat veszítettük el” – írta közösségi oldalán Eva Vlaardingerbroek holland jogász és politikai kommentátor. Vlaardingerbroek szerint a magyar miniszterelnök olyan dolgokat épített fel, amelyekről Európa többi része csak álmodhatnak. Sőt, hajlandó volt hatalmas bírságot fizetni azért, hogy megvédje a magyarokat a migrációs áradattól, amelyet az EU akar rájuk kényszeríteni a migrációs paktumon keresztül.

A politikai kommentátor nemcsak Orbán Viktorról, de a győztes Tisza Párt vezetőjéről, Magyar Péterről is megosztotta gondolatait:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Tényleg azt gondoljuk, hogy az új fickó — aki nacionalistának vallja magát — varázsütésre ugyanazt az utat fogja folytatni, miközben 17 MILLIÁRD euró uniós forrást kap és csatlakozik az eurózónához?

Szerintem biztosan nem. Olyan nincs, hogy a káposzta is megmarad és a kecske is jóllakik.”

Nyitókép: Facebook

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lemez
2026. április 13. 20:29
A hitelminösitó most beszólt.2,1 %-os gazdasági növekedés van de kevés.Németországban nulla.Elvenni a kúlönadókat a multiktól bankoktól.Társasági adó nóvelést igér poloska meg vagyonadót.A többin még gondolkodnak s rezsicsökkentés elvételéröl a családi adókezvezményekról anyák szja mentességéröl.Megmondtuk ugye.Olyan nagyon szar s gazdaság mint poloska mondta az újságiróknak.Megint hazudik.
akosb
2026. április 13. 20:24
Egy hollandnak is egyértelmű, csak a büdös agyhalott szavazóinak nem.
hegyivadász
2026. április 13. 20:18
Nyilván megkapja majd a visszatartott uniós pénzeket, ugyanúgy, ahogy Tusk megkapta. A kérdés csak az, hogy ennek az ára az lesz, hogy csont nélkül befekszünk minden EU-s diktátumnak, vagy szépségtapaszként egy-két lényegtelenebb kérdésben majd engednek.
Cogito ergo sum
2026. április 13. 20:11
Nem sajnálom a Z generációt! Nagyon fog nekik fájni a tszcs kormány intézkedései. Megtapasztalják, amit 1989-től kaptam az élettől. Ellopott rendszerváltást, szuper inflációt, progresszív adót, szuperbruttót számítást, szemünk láttára kirablását az országnak, deviza hitelt, rendőr terrort a hazudságok átvedlését igazság beszéddé. Most kidobták kukába 16 évet, ami hozott némi gyarapodást, minden visszássága ellenére. GRATULÁLOK nekik
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!