Holland politikai kommentátor: Már most egyértelmű, hogy Magyar Péter ígéreteit lehetetlen megvalósítani

A nyugati sajtó már Trumpot teszi meg Orbán Viktor vereségének fő felelősének
Egyes elemzések szerint a külső támogatás inkább hátrányt jelentett.
Ne gondoljuk, hogy ugyanazt az utat fogja folytatni, miközben 17 milliárd euró uniós forrást kap és csatlakozik az eurózónához – véli Eva Vlaardingerbroek.
„Azzal, hogy Orbán Viktor elvesztette a választásokat, mi a legerősebb harcosunkat veszítettük el” – írta közösségi oldalán Eva Vlaardingerbroek holland jogász és politikai kommentátor. Vlaardingerbroek szerint a magyar miniszterelnök olyan dolgokat épített fel, amelyekről Európa többi része csak álmodhatnak. Sőt, hajlandó volt hatalmas bírságot fizetni azért, hogy megvédje a magyarokat a migrációs áradattól, amelyet az EU akar rájuk kényszeríteni a migrációs paktumon keresztül.
A politikai kommentátor nemcsak Orbán Viktorról, de a győztes Tisza Párt vezetőjéről, Magyar Péterről is megosztotta gondolatait:
Tényleg azt gondoljuk, hogy az új fickó — aki nacionalistának vallja magát — varázsütésre ugyanazt az utat fogja folytatni, miközben 17 MILLIÁRD euró uniós forrást kap és csatlakozik az eurózónához?
Szerintem biztosan nem. Olyan nincs, hogy a káposzta is megmarad és a kecske is jóllakik.”
