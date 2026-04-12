Figyelem: hamarosan lecsap a tökéletes vihar Európára

Megértem persze, hogy Brüsszelben nehéz szembenézni a valósággal. Amikor az egyszeri bukott észt miniszter­elnök és német védelmi miniszter teljes politikai tőkéjét és jövőjét arra teszi fel, hogy egy értelmetlen háborúban vegyen részt, és az uniós polgárok pénzét aranyvécékre költse, akkor nehéz bevallani, hogy hibáztak. Pedig az iráni háború felvillantotta a menekülőutat: a globális helyzet gyökeres megváltozása és a közelgő energiaválság miatt az előző hetekben komoly arccal bele lehetett volna mondani a kamerákba:

kedves uniós polgárok, új korszak kezdődik, mindent, amit eddig csináltunk, felülvizsgálunk, mert különben nagy baj lesz.

Ezzel szemben mit látunk: ugyanazt az őrültséget, mint eddig, csak 150 százalékra pörgetve. Brüsszel nem vesz tudomást arról, hogy a szomszédunkban van a világ egyik legnagyobb benzinkútja, és még az importhoz szükséges csöveket sem kell megépíteni. De nem: mivel négy láb jó, két láb rossz, nem állunk szóba a gazgonosz oroszokkal, mert csak. Brüsszel úrnői inkább belehalnak a szépségbe, mint hogy szembenézzenek a valósággal, belássák és kijavítsák hibáikat, amelyek most már valóban az európai polgárok bőrére és megélhetésére mennek. Inkább otthonukba zárnák az európaiakat, mintsem kiálljanak a nyilvánosság elé, és levonják a megfelelő emberi és szakmai következtetéseket.

Ha létezett is európai szolidaritás, az üzemanyaghiány a maradékát is tönkre fogja tenni.

Ahogyan 2020-ban az orvosi eszközök, úgy most az olaj és az üzemanyag okán lesz minden ország egymás farkasa. Nem lesz itt semmilyen szolidaritás és együttműködés, csak nyers nemzeti érdek és a túlélés ösztöne. Az európai föderalizáció mítosza a valóság és saját hazugságai súlya alatt fog összeomlani, amikor ismét bebizonyosodik majd: valójában a nemzeti érdek az első.