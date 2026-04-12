Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
háború uniós polgárok brüsszel benzin magyarország nemzeti érdek

Figyelem: hamarosan lecsap a tökéletes vihar Európára

2026. április 12. 09:45

Az idő ismét bizonyította: a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz.

2026. április 12. 09:45
Ugrósdy Márton
Ugrósdy Márton

Hamarosan lecsap a tökéletes vihar Európára: miközben az unió vezetése egy értelmetlen háborúra szórja el polgárai nem létező pénzét, addig a következő energiaválság már lendíti a lábát, hogy teljes erőből ránk rúgja az ajtót. Túlzás nélkül történelmi döntések előtt áll Magyarország és Európa. A választás egyszerű:

a magunk útját járjuk, bárkát építünk, és túléljük az özönvizet, vagy hallgatunk az európai többség szavára, miszerint nincs itt semmi látnivaló – és elsodor minket az áradat.

Európa egyre több országában lassan nem az lesz a kérdés, hogy mennyibe kerül a benzin, hanem az, van-e még mit tankolni. A legnagyobb európai repülőterek hamarosan leállhatnak a kerozinhiány miatt. A teherautókat, amelyek a boltokba viszik az élelmiszert, nem tudni, meddig lehet még megtankolni, és a szántóföldi munkákhoz szükséges műtrágya ára is az egekben van. Minden jel arra mutat, hogy a következő hónapokban egy az 1973-as olajválsághoz hasonló gazdasági sokkal kell megküzdenünk. 

Az európai vezetők válságra adott válasza semmilyen megoldást nem kínál: attól, hogy az emberek otthonról dolgoznak, többet utaznak tömeg­közlekedéssel, és esetleg péntekenként bezárják az iskolákat, nem lesz több benzin és műtrágya sem.

Enni akkor is kell, ha az ember otthon van, ráadásul a covidlezárások után alig öt évvel elég nehéz lenne megmagyarázni az embereknek, hogy az „egyszer az életben” típusú korlátozásoknak ismét itt az ideje. A brüsszeli elit megint csak a tünetekre koncentrál a válság valódi okainak kezelése helyett.

Megértem persze, hogy Brüsszelben nehéz szembenézni a valósággal. Amikor az egyszeri bukott észt miniszter­elnök és német védelmi miniszter teljes politikai tőkéjét és jövőjét arra teszi fel, hogy egy értelmetlen háborúban vegyen részt, és az uniós polgárok pénzét aranyvécékre költse, akkor nehéz bevallani, hogy hibáztak. Pedig az iráni háború felvillantotta a menekülőutat: a globális helyzet gyökeres megváltozása és a közelgő energiaválság miatt az előző hetekben komoly arccal bele lehetett volna mondani a kamerákba:

kedves uniós polgárok, új korszak kezdődik, mindent, amit eddig csináltunk, felülvizsgálunk, mert különben nagy baj lesz.

Ezzel szemben mit látunk: ugyanazt az őrültséget, mint eddig, csak 150 százalékra pörgetve. Brüsszel nem vesz tudomást arról, hogy a szomszédunkban van a világ egyik legnagyobb benzinkútja, és még az importhoz szükséges csöveket sem kell megépíteni. De nem: mivel négy láb jó, két láb rossz, nem állunk szóba a gazgonosz oroszokkal, mert csak. Brüsszel úrnői inkább belehalnak a szépségbe, mint hogy szembenézzenek a valósággal, belássák és kijavítsák hibáikat, amelyek most már valóban az európai polgárok bőrére és megélhetésére mennek. Inkább otthonukba zárnák az európaiakat, mintsem kiálljanak a nyilvánosság elé, és levonják a megfelelő emberi és szakmai következtetéseket.

Ha létezett is európai szolidaritás, az üzemanyaghiány a maradékát is tönkre fogja tenni.

Ahogyan 2020-ban az orvosi eszközök, úgy most az olaj és az üzemanyag okán lesz minden ország egymás farkasa. Nem lesz itt semmilyen szolidaritás és együttműködés, csak nyers nemzeti érdek és a túlélés ösztöne. Az európai föderalizáció mítosza a valóság és saját hazugságai súlya alatt fog összeomlani, amikor ismét bebizonyosodik majd: valójában a nemzeti érdek az első.

Mit jelent ez hazánknak? Először is azt, hogy olyan biztos kezű vezetés kell az élére, amelynek Magyarország az első.

Olyan kormányra van szükség, amely a magyar embereket és nem a külföldi érdekeket szolgálja. Olyan vezetésre, amely nyitott szemmel jár a világban, unortodox módon gondolkodik, és meg is valósítja a terveit. Emlékezzen csak a kedves olvasó az elektromos­autó-gyártás és az akkumulátorok történetére. Ha nem lesz benzin, csak a villanyautók fognak tudni közlekedni. És ki fektetett be a villanyautó-iparba évekkel ezelőtt, mielőtt hirtelen a birkanyáj is rájött volna az elektromobilitás fontosságára? Akkor sokan nevettek rajtunk, de az idő ismét bizonyította: a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz.

A szerző külpolitikai szakértő, helyettes államtitkár 

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. április 12. 10:08
Vége van, Brüsszel! Vége van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!