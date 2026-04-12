Figyelem: hamarosan lecsap a tökéletes vihar Európára

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Hamarosan lecsap a tökéletes vihar Európára: miközben az unió vezetése egy értelmetlen háborúra szórja el polgárai nem létező pénzét, addig a következő energiaválság már lendíti a lábát, hogy teljes erőből ránk rúgja az ajtót. Túlzás nélkül történelmi döntések előtt áll Magyarország és Európa. A választás egyszerű:
a magunk útját járjuk, bárkát építünk, és túléljük az özönvizet, vagy hallgatunk az európai többség szavára, miszerint nincs itt semmi látnivaló – és elsodor minket az áradat.
Európa egyre több országában lassan nem az lesz a kérdés, hogy mennyibe kerül a benzin, hanem az, van-e még mit tankolni. A legnagyobb európai repülőterek hamarosan leállhatnak a kerozinhiány miatt. A teherautókat, amelyek a boltokba viszik az élelmiszert, nem tudni, meddig lehet még megtankolni, és a szántóföldi munkákhoz szükséges műtrágya ára is az egekben van. Minden jel arra mutat, hogy a következő hónapokban egy az 1973-as olajválsághoz hasonló gazdasági sokkal kell megküzdenünk.
Az európai vezetők válságra adott válasza semmilyen megoldást nem kínál: attól, hogy az emberek otthonról dolgoznak, többet utaznak tömegközlekedéssel, és esetleg péntekenként bezárják az iskolákat, nem lesz több benzin és műtrágya sem.
Enni akkor is kell, ha az ember otthon van, ráadásul a covidlezárások után alig öt évvel elég nehéz lenne megmagyarázni az embereknek, hogy az „egyszer az életben” típusú korlátozásoknak ismét itt az ideje. A brüsszeli elit megint csak a tünetekre koncentrál a válság valódi okainak kezelése helyett.
Megértem persze, hogy Brüsszelben nehéz szembenézni a valósággal. Amikor az egyszeri bukott észt miniszterelnök és német védelmi miniszter teljes politikai tőkéjét és jövőjét arra teszi fel, hogy egy értelmetlen háborúban vegyen részt, és az uniós polgárok pénzét aranyvécékre költse, akkor nehéz bevallani, hogy hibáztak. Pedig az iráni háború felvillantotta a menekülőutat: a globális helyzet gyökeres megváltozása és a közelgő energiaválság miatt az előző hetekben komoly arccal bele lehetett volna mondani a kamerákba:
kedves uniós polgárok, új korszak kezdődik, mindent, amit eddig csináltunk, felülvizsgálunk, mert különben nagy baj lesz.
Ezzel szemben mit látunk: ugyanazt az őrültséget, mint eddig, csak 150 százalékra pörgetve. Brüsszel nem vesz tudomást arról, hogy a szomszédunkban van a világ egyik legnagyobb benzinkútja, és még az importhoz szükséges csöveket sem kell megépíteni. De nem: mivel négy láb jó, két láb rossz, nem állunk szóba a gazgonosz oroszokkal, mert csak. Brüsszel úrnői inkább belehalnak a szépségbe, mint hogy szembenézzenek a valósággal, belássák és kijavítsák hibáikat, amelyek most már valóban az európai polgárok bőrére és megélhetésére mennek. Inkább otthonukba zárnák az európaiakat, mintsem kiálljanak a nyilvánosság elé, és levonják a megfelelő emberi és szakmai következtetéseket.
Ha létezett is európai szolidaritás, az üzemanyaghiány a maradékát is tönkre fogja tenni.
Ahogyan 2020-ban az orvosi eszközök, úgy most az olaj és az üzemanyag okán lesz minden ország egymás farkasa. Nem lesz itt semmilyen szolidaritás és együttműködés, csak nyers nemzeti érdek és a túlélés ösztöne. Az európai föderalizáció mítosza a valóság és saját hazugságai súlya alatt fog összeomlani, amikor ismét bebizonyosodik majd: valójában a nemzeti érdek az első.
Mit jelent ez hazánknak? Először is azt, hogy olyan biztos kezű vezetés kell az élére, amelynek Magyarország az első.
Olyan kormányra van szükség, amely a magyar embereket és nem a külföldi érdekeket szolgálja. Olyan vezetésre, amely nyitott szemmel jár a világban, unortodox módon gondolkodik, és meg is valósítja a terveit. Emlékezzen csak a kedves olvasó az elektromosautó-gyártás és az akkumulátorok történetére. Ha nem lesz benzin, csak a villanyautók fognak tudni közlekedni. És ki fektetett be a villanyautó-iparba évekkel ezelőtt, mielőtt hirtelen a birkanyáj is rájött volna az elektromobilitás fontosságára? Akkor sokan nevettek rajtunk, de az idő ismét bizonyította: a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz.
A szerző külpolitikai szakértő, helyettes államtitkár
