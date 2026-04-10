Elegük lett: a lengyelek határidőt szabtak az ukrán menekülteknek

Azok az ukrán állampolgárok, akik érvényes külföldi útlevél nélkül, úgynevezett UKR státusszal kerültek be a lengyel PESEL-nyilvántartásba, legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kötelesek személyesen megjelenni a hivatalokban, és hivatalosan igazolni kilétüket – számolt be a Kárpáthír.

A lengyel hatóságok egyértelművé tették: aki elmulasztja ezt a kötelezettséget, az elveszítheti az országban való legális tartózkodás és munkavállalás lehetőségét is. Ez a státusz eddig alapvető jogokat biztosított az érintettek számára,