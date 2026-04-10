Elegük lett: a lengyelek határidőt szabtak az ukrán menekülteknek

Lengyelország már korábban is szigorított
Mindeközben Lengyelország már korábban is szigorított a menekültekre vonatkozó szabályokon. Március 5-től az újonnan érkezőknek mindössze 30 napjuk van arra, hogy kiváltsák a szükséges azonosítót, ami jelentős szűkítés a korábbi határidőkhöz képest.
A változások nem álltak meg itt: bár a tartózkodási jogot 2027-ig meghosszabbították, az ingyenes egészségügyi ellátás köre szűkült. Az alapellátáson túl már csak a legkiszolgáltatottabb csoportok – így a gyermekek, a várandós nők és a kínzások áldozatai – jogosultak térítésmentes kezelésre.