lengyel ukrán menekült jog

Elegük lett: a lengyelek határidőt szabtak az ukrán menekülteknek

2026. április 10. 10:20

Nem ez az első szigorítás a lengyel kormány részéről.

2026. április 10. 10:20
Azok az ukrán állampolgárok, akik érvényes külföldi útlevél nélkül, úgynevezett UKR státusszal kerültek be a lengyel PESEL-nyilvántartásba, legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kötelesek személyesen megjelenni a hivatalokban, és hivatalosan igazolni kilétüket – számolt be a Kárpáthír.

A lengyel hatóságok egyértelművé tették: aki elmulasztja ezt a kötelezettséget, az elveszítheti az országban való legális tartózkodás és munkavállalás lehetőségét is. Ez a státusz eddig alapvető jogokat biztosított az érintettek számára, 

így a mulasztás súlyos egzisztenciális következményekkel járhat.

Az ügyben megszólalt Dmitro Lubinec is, aki felhívta a figyelmet: az adatok frissítése nem opcionális, hanem a lengyel jogszabályok által előírt kötelezettség. Az érintetteknek a helyi önkormányzati hivatalokban kell bemutatniuk érvényes útlevelüket, ezt követően frissítik adataikat a rendszerben.

Lengyelország már korábban is szigorított

Mindeközben Lengyelország már korábban is szigorított a menekültekre vonatkozó szabályokon. Március 5-től az újonnan érkezőknek mindössze 30 napjuk van arra, hogy kiváltsák a szükséges azonosítót, ami jelentős szűkítés a korábbi határidőkhöz képest.

A változások nem álltak meg itt: bár a tartózkodási jogot 2027-ig meghosszabbították, az ingyenes egészségügyi ellátás köre szűkült. Az alapellátáson túl már csak a legkiszolgáltatottabb csoportok – így a gyermekek, a várandós nők és a kínzások áldozatai – jogosultak térítésmentes kezelésre.

Nyitókép: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
billysparks
2026. április 10. 12:28
„tárt karokkal” várná az ukránokat, és még a lakhatásukat is biztosítaná " Magyarország nem Csehország. Csehországban alanyi jogon kap minden ukrán 5000 Koronát, 12 000 korona lakhatási támogatást. Ingyenes óvodai, iskolai étkeztetést, ingyenes tankönyveket. Ez cseh állampolgároknak nem jár. ( Kivéve a cigókat.)
sanya55-2
2026. április 10. 11:57
Lengyelek kínozzák az ukrikat és csak nekik jár a rehabiltáció
Cogito ergo sum
•••
2026. április 10. 10:49 Szerkesztve
Lengyeleknek elegük van?????? Csúnya mondat kezdéssel HÁT MÉG NEKÜNK!!!!!! Már gyarmatként kezelnek bennünk. "Egy, a közösségi médiában terjedő felvétel szerint egy ukrán vlogger arról beszél követőinek, hogy Magyarországra költöznének, amennyiben Magyar Péter és a Tisza Párt kerülne hatalomra. A videóban a tartalomgyártó azt állítja, hogy egy ilyen politikai fordulat után Magyarország „tárt karokkal” várná az ukránokat, és még a lakhatásukat is biztosítaná " ORIGO Ellenpont cikke alapján.
ördöngös pepecselés
2026. április 10. 10:32
mikor indulnak az első demokráciabajnok marhavagonok Auschwitzba?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!