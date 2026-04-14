Választás 2026
csernobil gabonatermesztés sugárszennyezés Ukrajna

Klasszikus Ukrajna: Csernobil tőszomszédságában termesztettek illegálisan gabonát

2026. április 14. 15:03

Éveken át zajlott egy törvénytelen mezőgazdasági tevékenység Ukrajnában, amely komoly kockázatokat vet fel. A csernobili tiltott zónában termesztett gabona akár az élelmiszerláncba is bekerülhetett, ami az emberek egészségét is veszélyeztethette.

A csernobili tiltott zónában éveken át illegálisan termesztettek gabonát, miközben a területek jogi státuszát is törvénytelenül módosították – számolt be a Maszol az RBK-Ukrajina hírportál információira hivatkozva. Az ukrajnai hatóságok szerint búzát és kukoricát is vetettek a sugárszennyezett övezetben, engedélyek nélkül.

Csernobili területeket játszottak át magánkézbe

A Maszol beszámolója szerint több mint 190 hektárnyi földterület jogi státuszát változtatták meg a Kijev megyei Visgorodi járásban. Az állami kezelésben lévő földeket előbb kommunális tulajdonba sorolták át, majd egy magáncég használatába adták.

A nyomozás megállapította, hogy a folyamat alapja egy nem létező testület, a Poliszjai Járási Tanács nevében kiállított határozat volt. Emellett egy felszámolás alatt álló, jogutód nélküli kollektív gazdaság, a Szvitanok dokumentumait is felhasználták.

A hatóságok szerint a területeket 2020 óta művelték, és semmilyen engedélyt nem adtak ki a mezőgazdasági tevékenységre. A speciális környezetvédelmi ügyészség hangsúlyozta, hogy a sugárszennyezett övezetben végzett gazdálkodás súlyos kockázatot jelenthet az emberek életére és egészségére, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a termények a fogyasztói láncba kerülnek.

Az ügyben az Ukrán Főügyészség már pert indított, és a földek állami tulajdonba való visszavételét követeli. 

A keresetet a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékokkal és szakértői véleményekkel is alátámasztották.

Nyitókép: Dimitar DILKOFF / AFP

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
gullwing
2026. április 14. 16:14
Majd megzabálják a tiszaszarok. Mert megérdemlik....
survivor
2026. április 14. 16:07
OFF TOPIC, de... Szlovénia népszavazást tart a NATOból való kilépésről...
Nuttika
2026. április 14. 16:06
Na, majd a rákkeltő gabona nekünk jön.
survivor
2026. április 14. 16:01
massivement5 És Ukrajna ennek fő része volt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!