Klasszikus Ukrajna: Csernobil tőszomszédságában termesztettek illegálisan gabonát

A csernobili tiltott zónában éveken át illegálisan termesztettek gabonát, miközben a területek jogi státuszát is törvénytelenül módosították – számolt be a Maszol az RBK-Ukrajina hírportál információira hivatkozva. Az ukrajnai hatóságok szerint búzát és kukoricát is vetettek a sugárszennyezett övezetben, engedélyek nélkül.

Csernobili területeket játszottak át magánkézbe

A Maszol beszámolója szerint több mint 190 hektárnyi földterület jogi státuszát változtatták meg a Kijev megyei Visgorodi járásban. Az állami kezelésben lévő földeket előbb kommunális tulajdonba sorolták át, majd egy magáncég használatába adták.