„Az EU segítette győzelemre Magyar Pétert” – az osztrák FPÖ főtitkára a Mandinernek

Arra a kérdésre, hogy valóban döntőnek tartja-e az Unió beavatkozását a választási vereségben, a főtitkár így válaszolt: „Teljes mértékben. Ez csak a legújabb példa egy sor hasonló esetből. Emlékezzünk Romániára (ahol 2024-ben egy már lezajlott és érvényesített választást érvénytelenítettek – a szerk.), vagy Lengyelországra (ott az EU-barát Donald Tusk győzött a 2023 decemberi választásokon – a szerk.), ahol pontosan ugyanezt csinálták. Az Európai Unió egyszerűen befagyasztotta a Lengyelországnak járó uniós pénzeket, és ezzel meggyengítette a kormányt, amíg végül Donald Tusk került hatalomra. Pontosan ugyanez a modell érvényesült most Magyarországon is.”

Kristian Hafenecker ezt „nagyon problémás fejleménynek látja, mert ma már nincs olyan választás Európában, ahol ne lenne jelen az Európai Unió befolyásolása.”

Úgy véli, maga az FPÖ is áldozatul esett egy ilyen beavatkozásnak: „Gondoljanak csak a tavalyi koalíciós tárgyalásainkra az ÖVP-vel. Ott az EU szólt bele Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke személyében. Felvette a kapcsolatot az osztrák államfővel és az ÖVP-vel is, hogy biztosítsa: semmiképpen se legyen FPÖ-s szövetségi kancellár. Sajnos tehát olyan helyzetben vagyunk Európában, ahol a népek szuverenitását lábbal tiporják. Az Európai Unió igyekszik a választásokat már előre a saját érdeke szerint befolyásolni, és ha másképp nem megy, utólag semmissé tenni, mint Romániában. Ez olyan fejlemény, amit nem lehet jóváhagyni, és semmi köze ahhoz az Unióhoz, amelybe annak idején beleegyeztünk.”

A Fidesznek és szavazóinak Hafenecker a következő üzenetet küldte: „Természetesen gondolok a magyar barátainkra, hiszen már tíz éve vagyok az osztrák-magyar parlamenti csoport elnöke. Ismerem ezeket a helyzeteket a saját pártunk történelméből is. Csak remélni tudom – és közben szeretném kifejezni a tiszteletemet azért –, hogy most mindent megpróbálnak helyrehozni, nem csüggednek, és főleg a közös jövőnkön dolgozunk.