Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 13.
hétfő
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
lengyelország donald tusk hafenecker európai unió eu választás

„Az EU segítette győzelemre Magyar Pétert” – az osztrák FPÖ főtitkára a Mandinernek

2026. április 13. 14:18

Kristian Hafenecker, az osztrák FPÖ főtitkára szerint az EU döntő mértékben befolyásolta a magyar választásokat.

Boris Kálnoky
Az FPÖ főtitkára, Kristian Hafenecker a magyar választásokat annak bizonyítékaként értékeli, hogy az EU immár bármely nemzeti választást a saját érdeke szerint képes befolyásolni. 

Természetesen csalódott vagyok, hogy pártcsaládunk egyik tagja ilyen súlyos választási vereséget szenvedett el”

 – mondta a Mandinernek. „Azt azonban láttuk, hogy Orbán Viktor államférfiként reagált, azonnal elismerte a vereséget, és gratulált Magyar Péternek a sikeréhez”. 

Hafenecker szerint ez „a jobboldali-konzervatív erők gyengülését jelenti Európában.” 

Ami zavar, hogy az EU stratégiája érvényesült, és masszívan beavatkozott a választásokba – például az európai pénzeszközök visszaélésével, politikai nyomásgyakorlás céljából. Így érte el, hogy Magyarországon egy nagyon jó kormányt végül egy másik váltson fel.”

Arra a kérdésre, hogy valóban döntőnek tartja-e az Unió beavatkozását a választási vereségben, a főtitkár így válaszolt: „Teljes mértékben. Ez csak a legújabb példa egy sor hasonló esetből. Emlékezzünk Romániára (ahol 2024-ben egy már lezajlott és érvényesített választást érvénytelenítettek – a szerk.), vagy Lengyelországra (ott az EU-barát Donald Tusk győzött a 2023 decemberi választásokon – a szerk.), ahol pontosan ugyanezt csinálták. Az Európai Unió egyszerűen befagyasztotta a Lengyelországnak járó uniós pénzeket, és ezzel meggyengítette a kormányt, amíg végül Donald Tusk került hatalomra. Pontosan ugyanez a modell érvényesült most Magyarországon is.”

Kristian Hafenecker ezt „nagyon problémás fejleménynek látja, mert ma már nincs olyan választás Európában, ahol ne lenne jelen az Európai Unió befolyásolása.” 

Úgy véli, maga az FPÖ is áldozatul esett egy ilyen beavatkozásnak: „Gondoljanak csak a tavalyi koalíciós tárgyalásainkra az ÖVP-vel. Ott az EU szólt bele Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke személyében. Felvette a kapcsolatot az osztrák államfővel és az ÖVP-vel is, hogy biztosítsa: semmiképpen se legyen FPÖ-s szövetségi kancellár. Sajnos tehát olyan helyzetben vagyunk Európában, ahol a népek szuverenitását lábbal tiporják. Az Európai Unió igyekszik a választásokat már előre a saját érdeke szerint befolyásolni, és ha másképp nem megy, utólag semmissé tenni, mint Romániában. Ez olyan fejlemény, amit nem lehet jóváhagyni, és semmi köze ahhoz az Unióhoz, amelybe annak idején beleegyeztünk.

A Fidesznek és szavazóinak Hafenecker a következő üzenetet küldte: „Természetesen gondolok a magyar barátainkra, hiszen már tíz éve vagyok az osztrák-magyar parlamenti csoport elnöke. Ismerem ezeket a helyzeteket a saját pártunk történelméből is. Csak remélni tudom – és közben szeretném kifejezni a tiszteletemet azért –, hogy most mindent megpróbálnak helyrehozni, nem csüggednek, és főleg a közös jövőnkön dolgozunk. 

Mert a Fidesz mindig megbízható partner volt az FPÖ számára, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is számíthatunk egymásra.”

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2026. április 13. 14:48
Az EU stratégiája érvényesült, és masszívan beavatkozott a választásokba – például az európai pénzeszközök visszaélésével, politikai nyomásgyakorlás céljából. Így érte el, hogy Magyarországon egy nagyon jó kormányt végül egy másik váltson fel.” Az EU feladata az anyagi ösztönzés elve alapján vált megoldhatóvá. Dürrenmatt drámájában („Az öreg hölgy látogatása”) a gazdag öreg hölgy Clara Zachanassian, visszatér mélységesen utált, gyűlölt, lerobbant szülővárosába és felajánlja a polgároknak anyagi segítségét azzal a feltétellel, hogy meggyűlölt régi szeretőjét meggyilkolják. A polgárok a drámában egy darabig vívódnak, majd az anyagi segítség reményében meggyilkolják a régi szeretőt.
Válasz erre
1
0
szim-patikus
2026. április 13. 14:40
Egy szart. Orbán ültette Magyart egy elégedetlenkedő tüntető tömeg lázadásának élére.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!