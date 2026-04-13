facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
gazdasági versenyhivatal állami számvevőszék Magyar Péter alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék is reagált arra, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel vezetőiket

2026. április 13. 13:00

Az ÁSZ elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg.

2026. április 13. 13:00
„Az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza”írta az Állami Számvevőszék a HVG megkeresésére hétfőn.

Mint ismert, Magyar Péter a választás napjának éjszakáján felszólította a köztársasági elnököt, hogy távozzon hivatalából. Majd hosszan sorolta azokat az állami és bírósági vezetőket, 

akiknek szerinte le kell mondaniuk a posztjukról: a Kúria elnökét; az Alkotmánybíróság elnökét; a Legfőbb Ügyészt; az Állami Számvevőszék elnökét; a Gazdasági Versenyhivatal elnökét; a Médiahatóság elnökét; és az Országos Bírói Hivatal elnökét.

A megszólítottak közül a HVG megkeresésére reagált az Állami Számvevőszék és az Alkotmánybíróság. Az ÁSZ arról tájékoztatott, hogy elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Windisch Lászlót négy éve választotta meg az Országgyűlés az ÁSZ vezetőjének, nem mellesleg Windisch Magyar Péter volt feleségének az élettársa. 

Az Alkotmánybíróság is reagált a HVG megkeresésére. Mint írták: 

„az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait”.

Polt Péter tavaly májusban lett az Alkotmánybíróság tagja, miután a Fidesz őt, illetve Hende Csabát jelölte a megüresedett helyekre, és meg is szavazta a kormánypárti többség. Rá egy hónapra Poltot megválasztotta a parlament az Ab elnökének. Az Alkotmánybíróság tagjait 12 évre választják.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

dundi-fan3
2026. április 13. 15:07
@5m007h 0p3ra70r Kis csillag, te sem lettél sajnos okosabb tegnap óta. Amiket én leírok, az nem tavaly történt, és nem is tavaly előtt. Ezeket az átalakításokat a fidesz 2010 után közvetlenül csinálta meg, és bőven jöttek az uniós pénzek utána. A jogállamisági eljárást nem ezért az átalakításokért indították meg. Csak mondom. Ez a legnagyobb bűne Merkelnek. A folyamatosan hivatkozási alapnak használt Schiffer Bundás elbeszéléseiből ezt valahogy sosem hallottátok meg. Mondjuk, ha csak a dundi által hajlított valóságot ismered, akkor fogalmad sincs a világról. Gondolom életben nem olvastál még utána a napi 1 millió euros büntinek sem, csak azt a hazugságot ismered, és ismételgeted, amit itt a mandarinon kohánmutyi "elmagyarázott" neked. Tegyél 1 próbát, meglepődnél...
orokkuruc-2
2026. április 13. 15:05
tiszta 1919 . TALÁN nem lesznek akasztások, de túlzásba vitt erőszakoskodások bizony lesznek!
dundi-fan3
2026. április 13. 15:03
@ben2 @Anyu @fzx Nem értitek, amit írtam. Nem újdonság. Valószínűleg az összetett mondatok, és a mondatok mögött "elrejtett" gondolatok nehezítik. Mondjuk azt meg bele látjátok, hogy szerintem így helyes. Ezt hol is írtam le? 16 éve "emútnyócéveztek", és "2/3-oztok" (kisebb arányú győzelmekre, mint amit tegnap behúzott a teflonpeti), és veszitek módszeresen semmibe az ország másik felét. Mit gondoltatok, mi fog történni, ha egyszer az inga visszaleng? Ki lesz a hibás, azért, ami most történni fog? Az ukránok vagy Soros? Vagy Brüsszel? Én örülnék neki a legjobban, ha konszenzus keretében történne meg a normális keretek közé való visszatérés, de a helyzet az, hogy ez most nem a fideszen múlik. Ezt az esélyt eljátszotta a dundi a pénzért és a hatalomért. Lehet toporzékolva számon kérni, hogy ki kell nyújtani a kezet, csak ha ez nem történik meg, ti akkor sem szólhattok egy szót sem. Pont. @westend Te meg továbbra is olyan végletekig retardált vagy, hogy csoda, hogy önállóan lélegzel.
templar62
2026. április 13. 15:02
Egy országban , ahol Göncz köztársasági elnök lebetett , .........
