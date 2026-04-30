Berlin Németország SPD CDU rasszizmus

Állami támogatást kapott egy német kávézó, ami kitiltotta a fehér bőrű embereket

2026. április 30. 21:05

A vendéglátó intézmény vezetője pedig a Hamász terrorszervezet nagy rajongója.

2026. április 30. 21:05
null

Több mint 660 ezer euró állami támogatást kapott az a berlini kávézó és közösségi tér, amely megtiltotta, hogy fehér bőrű emberek lépjenek a területére. Az üzemeltető ráadásul rendszeresen dicsőítette a Hamász terrorszervezetet. A Videgrád24 a Die Welt nyomán arról számolt be, hogy a német kormány az eset után szigorítaná a támogatási rendszert.

A német fővárosban működő kávézó és co-working iroda összesen több mint

660 ezer euró támogatást kapott 2021 és 2024 között az Éld a demokráciát! (Demokratie leben!) elnevezésű kormányzati program keretéből.

A helyet „biztonságos térnek” (safe space) kiáltotta ki az üzemeltető, amely kizárólag

  • transznemű, interszexuális és nem-bináris fekete, őshonos és színes bőrű emberek, illetve
  • fekete, őslakos és színes bőrű nők

– újbeszélül: „BIWoC és TINBIPoC” – számára volt látogatható.

Tehát a fehér embereknek megtiltották a belépést (érdekes filozófiai kérdés lenne, hogy Németországban vajon milyen bőrszínű emberek számítanak „őshonosnak” vagy „őslakosnak”... – a szerk.).

A cikk szerint az intézményt vezető Loubna Messaoudi rendszeresen olyan tartalmakat osztott meg a közösségi médiában, amelyek a Hamász palesztin terrorszervezethez köthető álláspontokat tükröznek. Az október 7-ei terrortámadás évfordulóján például azt írta, hogy az akció

a gyarmatosítással szembeni ellenállás” kifejeződése volt.

A kávézót és közösségi teret üzemeltető Loubna Messaoudi
Forrás: X

 

Az Éld a demokráciát! program keretében más vitatott szervezetek is támogatáshoz jutottak, köztük egy olyan rendezvény, ahol Izrael nélküli térképet ábrázoló pólókat árultak, és amelynek promóciójában az Iszlám Segélyszervezet is megjelent.

A német családügyi miniszter, Karin Prien (CDU) bejelentette a program átfogó reformját, és szigorúbb ellenőrzést ígért a jövőben.

A tervek szerint mintegy 200 projekt veszítheti el támogatását 2026 végéig.

A döntést ugyanakkor bírálta Julian Barlen, az SPD frakcióvezetője, aki szerint ez

célzott támadás a civil társadalom ellen”.

A közelmúltban több, valamilyen módon állami támogatásban részesülő német civil szervezet és projekt is hasonló, szélsőbaloldali ideológiai botrányok középpontjába került.

A legnagyobb port a szászországi Schleife középiskolájában homoszexualitást népszerűsítő, pornográf és AfD-ellenes szóróanyagokat terjesztő „nem-bináris” politikai aktivisták ügye kavarta.

***

