Állami támogatást kapott egy német kávézó, ami kitiltotta a fehér bőrű embereket

A vendéglátó intézmény vezetője pedig a Hamász terrorszervezet nagy rajongója.
Több mint 660 ezer euró állami támogatást kapott az a berlini kávézó és közösségi tér, amely megtiltotta, hogy fehér bőrű emberek lépjenek a területére. Az üzemeltető ráadásul rendszeresen dicsőítette a Hamász terrorszervezetet. A Videgrád24 a Die Welt nyomán arról számolt be, hogy a német kormány az eset után szigorítaná a támogatási rendszert.
A német fővárosban működő kávézó és co-working iroda összesen több mint
660 ezer euró támogatást kapott 2021 és 2024 között az Éld a demokráciát! (Demokratie leben!) elnevezésű kormányzati program keretéből.
A helyet „biztonságos térnek” (safe space) kiáltotta ki az üzemeltető, amely kizárólag
– újbeszélül: „BIWoC és TINBIPoC” – számára volt látogatható.
Tehát a fehér embereknek megtiltották a belépést (érdekes filozófiai kérdés lenne, hogy Németországban vajon milyen bőrszínű emberek számítanak „őshonosnak” vagy „őslakosnak”... – a szerk.).
A cikk szerint az intézményt vezető Loubna Messaoudi rendszeresen olyan tartalmakat osztott meg a közösségi médiában, amelyek a Hamász palesztin terrorszervezethez köthető álláspontokat tükröznek. Az október 7-ei terrortámadás évfordulóján például azt írta, hogy az akció
a gyarmatosítással szembeni ellenállás” kifejeződése volt.
Az Éld a demokráciát! program keretében más vitatott szervezetek is támogatáshoz jutottak, köztük egy olyan rendezvény, ahol Izrael nélküli térképet ábrázoló pólókat árultak, és amelynek promóciójában az Iszlám Segélyszervezet is megjelent.
A német családügyi miniszter, Karin Prien (CDU) bejelentette a program átfogó reformját, és szigorúbb ellenőrzést ígért a jövőben.
A tervek szerint mintegy 200 projekt veszítheti el támogatását 2026 végéig.
A döntést ugyanakkor bírálta Julian Barlen, az SPD frakcióvezetője, aki szerint ez
célzott támadás a civil társadalom ellen”.
A közelmúltban több, valamilyen módon állami támogatásban részesülő német civil szervezet és projekt is hasonló, szélsőbaloldali ideológiai botrányok középpontjába került.
A legnagyobb port a szászországi Schleife középiskolájában homoszexualitást népszerűsítő, pornográf és AfD-ellenes szóróanyagokat terjesztő „nem-bináris” politikai aktivisták ügye kavarta.
