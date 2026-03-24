Trumpék üzentek Brüsszelnek: a magyar vétó európai belügy, Washington nem avatkozik be, bármennyire is könyörögnek

2026. március 24. 19:38

Az Ukrajnának szánt uniós hitelek körüli magyar vétó belső európai ügy, ezért Washington nem kíván beavatkozni. A választási kampány lezárulta után pedig Amerika szerint várhatóan enyhül a Budapest és Brüsszel közötti feszültség.

Orbán Viktor részéről az Ukrajnának nyújtott hitelének blokkolása nem az Egyesült Államok ügye – mondta Washington EU-nagykövete, néhány nappal azután, hogy Donald Trump támogatta a magyar miniszterelnök újraválasztási kampányát.

„Ez egy belső uniós kérdés, ez nem az Egyesült Államok ügye; nekik kell megoldaniuk azt a kérdést, hogy hogyan fogják finanszírozni Ukrajnát, olyan mértékben, amennyire finanszírozni fogják”

 – mondta Andrew Puzder a POLITICO-nak adott interjúban.

Az Egyesült Államok fokozta a nyomást Európára, hogy növelje az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatását, mióta Donald Trump visszatért hivatalába. Minden EU-tagállam megállapodott egy 90 milliárd eurós hitelről Ukrajnának, de Orbán meggondolta magát, miután az orosz olaj megszűnt áramlani a Barátság vezetéken.

Annak ellenére, hogy Trump szoros kapcsolatban áll Orbánnal, Puzder azt mondta, hogy az EU-n múlik, hogy megtalálja a módját Kijev finanszírozásának.

„Hogy ez a kölcsön megtörténik-e, és milyen feltételek mellett, az EU-nak belsőleg kell megoldania, és teljes mértékben biztos vagyok benne, hogy meg fogják oldani” 

– mondta Puzder. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „örömmel” ad el több fegyvert Ukrajnának, amit Kijev az EU-kölcsönből tudna fizetni.

Trump szombaton támogatta Orbánt az április 12-i választások előtt, egy, a budapesti Konzervatív Politikai Akciókonferencián (CPAC) közvetített videóban.

 Fantasztikus fickó, és nagy megtiszteltetés, hogy támogathatom. Legutóbb, amikor győzött, én is támogattam, és fantasztikus munkát végzett a hazájáért”

 – mondta Trump.

Amikor arról kérdezték, hogy a magyar külügyminiszterrel szemben felhozott vádak, miszerint az EU-s belső tárgyalásokról tájékoztatta Moszkvát, megváltoztatják-e Washington álláspontját Orbánnal kapcsolatban, Puzder azt mondta, hogy ez 

„nyilvánvalóan egy olyan döntés, amelyet az elnöknek kell meghoznia, de Trump kedveli a magyar miniszterelnököt."

 „Támogatták egymást, és ez minden bizonnyal az elnök döntése.”

Puzder nem kívánt nyilatkozni a vádakkal kapcsolatban, de azt mondta, hogy „nagyon jó kapcsolatot” ápol Magyarország brüsszeli képviselőivel.

„Azt hiszem, Magyarország nagyon barátságos volt az Egyesült Államokkal, és bizonyos kérdésekben egyetértünk a nézeteinkben Magyarországgal”

– mondta, a migrációt kulcsfontosságú konvergenciapontként említve. Elmondta, hogy az EU most a magyar modellt veszi át a migrációs politikájának szigorításával.

„Azt hiszem, a Magyarországgal és az Európai Unióval való kapcsolatával kapcsolatos felháborodás nagy része le fog csillapodni a választások után. Bármelyik párt is nyer, szerintem ezen akadályok nagy része le fog omlani a választások után” – tette hozzá Puzder.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cirmos
2026. március 24. 20:33
szerintem ennek az idiótának már szóltak, hogy a szovjetúnió és csicskái nem kimondottan amerika barátai.
socialismo-e-muerte
2026. március 24. 19:54
És így hagyta magára Orbánt Trump. A CIA kémkedett Szíjjártó után. Nem volt magyar részvétel a hormuzi szorosban? Trump dobta Orbánt. Megégette magát Orbán a zsidókkal. Szavazz az MHM-re.
sozlib_abschaum
2026. március 24. 19:49
Ha, ha, ha, a sors fintora, amikor a hohol SS osztagosok felakasztják a zsidó kokain bárót (selenskit).
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!