Trumpék üzentek Brüsszelnek: a magyar vétó európai belügy, Washington nem avatkozik be, bármennyire is könyörögnek

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Az Ukrajnának szánt uniós hitelek körüli magyar vétó belső európai ügy, ezért Washington nem kíván beavatkozni. A választási kampány lezárulta után pedig Amerika szerint várhatóan enyhül a Budapest és Brüsszel közötti feszültség.
Orbán Viktor részéről az Ukrajnának nyújtott hitelének blokkolása nem az Egyesült Államok ügye – mondta Washington EU-nagykövete, néhány nappal azután, hogy Donald Trump támogatta a magyar miniszterelnök újraválasztási kampányát.
„Ez egy belső uniós kérdés, ez nem az Egyesült Államok ügye; nekik kell megoldaniuk azt a kérdést, hogy hogyan fogják finanszírozni Ukrajnát, olyan mértékben, amennyire finanszírozni fogják”
– mondta Andrew Puzder a POLITICO-nak adott interjúban.
Az Egyesült Államok fokozta a nyomást Európára, hogy növelje az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatását, mióta Donald Trump visszatért hivatalába. Minden EU-tagállam megállapodott egy 90 milliárd eurós hitelről Ukrajnának, de Orbán meggondolta magát, miután az orosz olaj megszűnt áramlani a Barátság vezetéken.
Annak ellenére, hogy Trump szoros kapcsolatban áll Orbánnal, Puzder azt mondta, hogy az EU-n múlik, hogy megtalálja a módját Kijev finanszírozásának.
„Hogy ez a kölcsön megtörténik-e, és milyen feltételek mellett, az EU-nak belsőleg kell megoldania, és teljes mértékben biztos vagyok benne, hogy meg fogják oldani”
– mondta Puzder. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „örömmel” ad el több fegyvert Ukrajnának, amit Kijev az EU-kölcsönből tudna fizetni.
Trump szombaton támogatta Orbánt az április 12-i választások előtt, egy, a budapesti Konzervatív Politikai Akciókonferencián (CPAC) közvetített videóban.
Fantasztikus fickó, és nagy megtiszteltetés, hogy támogathatom. Legutóbb, amikor győzött, én is támogattam, és fantasztikus munkát végzett a hazájáért”
– mondta Trump.
Amikor arról kérdezték, hogy a magyar külügyminiszterrel szemben felhozott vádak, miszerint az EU-s belső tárgyalásokról tájékoztatta Moszkvát, megváltoztatják-e Washington álláspontját Orbánnal kapcsolatban, Puzder azt mondta, hogy ez
„nyilvánvalóan egy olyan döntés, amelyet az elnöknek kell meghoznia, de Trump kedveli a magyar miniszterelnököt."
„Támogatták egymást, és ez minden bizonnyal az elnök döntése.”
Puzder nem kívánt nyilatkozni a vádakkal kapcsolatban, de azt mondta, hogy „nagyon jó kapcsolatot” ápol Magyarország brüsszeli képviselőivel.
„Azt hiszem, Magyarország nagyon barátságos volt az Egyesült Államokkal, és bizonyos kérdésekben egyetértünk a nézeteinkben Magyarországgal”
– mondta, a migrációt kulcsfontosságú konvergenciapontként említve. Elmondta, hogy az EU most a magyar modellt veszi át a migrációs politikájának szigorításával.
„Azt hiszem, a Magyarországgal és az Európai Unióval való kapcsolatával kapcsolatos felháborodás nagy része le fog csillapodni a választások után. Bármelyik párt is nyer, szerintem ezen akadályok nagy része le fog omlani a választások után” – tette hozzá Puzder.
