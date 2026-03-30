Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
03. 30.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
választas berlin toni hofreiter brüsszel magyarország németország orbán viktor

Németországban már Orbán győzelmére készülnek: üzentek Berlinnek és Brüsszelnek, hogy mi a teendő

2026. március 30. 10:07

A zöldpárti Toni Hofreiter szerint egyszerű a recept, ha a magyar miniszterelnök ismét nyerni tud, akkor az Európai Uniónak és Németországnak nem szabad elismernie a választások végeredményét.

null

Toni Hofreiter, a német Bundestag Zöld Pártjának képviselője és az Európai Ügyek Bizottságának elnöke felszólította a német kormányt, hogy ne ismerje el a magyarországi választások eredményét, amennyiben Orbán Viktor győz – írja a La Gaceta de la Iberosfera.

A politikus hozzátette:

ha Donald Trump és Vlagyimir Putyin gratulálnak Orbánnak, az EU-nak meg sem kellene hívnia Magyarországot hivatalos eseményekre.

A Demokráciába való Beavatkozás Megfigyelőközpontja (Observatorio de Interferencias a la Democracia-DIO) aggasztónak nevezte Hofreiter kijelentéseit, mivel azok már előzetesen megkérdőjelezik a magyar választások legitimitását, ami szerintük veszélyezteti az uniós demokratikus normákat.

Nyitókép: AFP/John MacDougall

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tidal-wave-is-back
2026. március 30. 11:21
Egyesek már teljesen meghülyültek arrafelé, már olyanokat is mondanak, hogy ha egy német tartányban az AFD kormányra kerül, akkor ne kapjanak semmilyen szövetségi vagy EU-s fejlesztési forrásokat...
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2026. március 30. 11:21
Majd az Össznépi Német Kalifátus elismeri, Máris szomszéd meg máris mehet a p….ba
Válasz erre
1
0
hexahelicene
•••
2026. március 30. 11:03 Szerkesztve
Anton Gerhard "Toni" Hofreiter csak 2025 óta van a Bundestagban, és rohadt nagy a pofája. Úgy néz ki a fószer, mint egy trágyatologató bajor Bauer (paraszt). Csak azt apját jegyzik, mert az anyja valószínűleg Schlampe (prosti) volt a németnáci reteknek.
Válasz erre
2
0
kbexxx
•••
2026. március 30. 11:03 Szerkesztve
Nincs szükség az elismerésükre..ki nem szarja le !? A népünk.dönt saját jövőnkről.egy eldölt.eredményt ,csak tudomásul vehetnek , nem Negligálni azt!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!