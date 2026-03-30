Németországban már Orbán győzelmére készülnek: üzentek Berlinnek és Brüsszelnek, hogy mi a teendő

Politico: Brüsszel már készül Magyarország megbüntetésére, ha Orbán győz
Az uniós országok mérlegelik miként hagyják ki Magyarországot a döntéshozatalból.
A zöldpárti Toni Hofreiter szerint egyszerű a recept, ha a magyar miniszterelnök ismét nyerni tud, akkor az Európai Uniónak és Németországnak nem szabad elismernie a választások végeredményét.
Toni Hofreiter, a német Bundestag Zöld Pártjának képviselője és az Európai Ügyek Bizottságának elnöke felszólította a német kormányt, hogy ne ismerje el a magyarországi választások eredményét, amennyiben Orbán Viktor győz – írja a La Gaceta de la Iberosfera.
A politikus hozzátette:
ha Donald Trump és Vlagyimir Putyin gratulálnak Orbánnak, az EU-nak meg sem kellene hívnia Magyarországot hivatalos eseményekre.
A Demokráciába való Beavatkozás Megfigyelőközpontja (Observatorio de Interferencias a la Democracia-DIO) aggasztónak nevezte Hofreiter kijelentéseit, mivel azok már előzetesen megkérdőjelezik a magyar választások legitimitását, ami szerintük veszélyezteti az uniós demokratikus normákat.
Nyitókép: AFP/John MacDougall
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.