Most érkezett: „A magyarok Ukrajna ellenségei, kénytelenek leszünk megsemmisíteni őket”

Az ukránok szerint Orbán Viktornak napokon belül menekülnie kell – azt is megmondták, hova
Két opciót kínál Zelenszkij kedvence.
Bár Volodimir Zelenszkij kedvenc újságírója szerint Magyar Péter nyerni fog, Orbán Viktornak pedig Rosztovig kell menekülnie, a hozzászólók úgy vélik, nem lesz kormányváltás Magyarországon. Egyesek példátlan fenyegetéssel reagáltak.
Éles hozzászólásokkal reagáltak az ukránok Volodimir Zelenszkij kedvenc újságírójának műsorára, amelyben Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője többek között arról beszél, hogy Orbán Viktornak a választások után Rosztovba kellene menekülnie.
Az egyikük például azt írta:
A magyarok Ukrajna ellenségei, kénytelenek leszünk megsemmisíteni őket.
Más viszont azon aggódik, hogy bár tudja, Magyar Péter győzelmével megnyílna az út Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása felé, ő mégsem biztos a Tisza Párt győzelmében. „Az ilyen riportok után százszázalékig biztos vagyok benne, hogy Orbán fog nyerni, sajnos” – jelentette ki.
Valaki pedig azt írja, Magyarországon nem lesz hatalomváltás, mert a legutóbbi választások előtt is hasonlóan vezetett az ellenzék a közvélemény-kutatásokban, aztán mégis Orbán Viktor maradt a miniszterelnök.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat