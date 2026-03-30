tisza párt volodimir zelenszkij Magyarország Magyar Péter ukrajna orbán viktor

Most érkezett: „A magyarok Ukrajna ellenségei, kénytelenek leszünk megsemmisíteni őket”

2026. március 30. 12:26

Bár Volodimir Zelenszkij kedvenc újságírója szerint Magyar Péter nyerni fog, Orbán Viktornak pedig Rosztovig kell menekülnie, a hozzászólók úgy vélik, nem lesz kormányváltás Magyarországon. Egyesek példátlan fenyegetéssel reagáltak.

null

Éles hozzászólásokkal reagáltak az ukránok Volodimir Zelenszkij kedvenc újságírójának műsorára, amelyben Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője többek között arról beszél, hogy Orbán Viktornak a választások után Rosztovba kellene menekülnie.

Az egyikük például azt írta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye
Tovább a cikkhezchevron

A magyarok Ukrajna ellenségei, kénytelenek leszünk megsemmisíteni őket.

Más viszont azon aggódik, hogy bár tudja, Magyar Péter győzelmével megnyílna az út Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása felé, ő mégsem biztos a Tisza Párt győzelmében. „Az ilyen riportok után százszázalékig biztos vagyok benne, hogy Orbán fog nyerni, sajnos” – jelentette ki.

Valaki pedig azt írja, Magyarországon nem lesz hatalomváltás, mert a legutóbbi választások előtt is hasonlóan vezetett az ellenzék a közvélemény-kutatásokban, aztán mégis Orbán Viktor maradt a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Palinkasji
2026. március 30. 13:32
Semmisíted ám a jó k--anyádat!
orokkuruc-2
2026. március 30. 13:29
Az a baj, hogy Putyin megáll a Dnyepernél, a szétbaszott állig felfegyverzett ÉS ÉHES ukri horda itt a jobbfelső saroknál fog vadászni a betevőre.. :-(
pipa89
2026. március 30. 13:24 Szerkesztve
"A magyarok Ukrajna ellenségei, kénytelenek leszünk megsemmisíteni őket." Ezek után pontosan mit várnak a magyaroktól az ukránok??? Uniós tagságot, pénzt, paripát, fegyvert??? 🤑🤑😤😤🤬🤬☠️☠️💩💩👽👽
Szamóca bácsi
2026. március 30. 13:12
no, azért a hozzászólóktól nem kell annyira megijedni, itt is van pár agyalágyult, aki időről-időre Kárpátalja visszaszerzéséről ábrándozik (pedig valójában a tótok akarják visszatenni rá a kezüket, csak erről még egyelőre szemérmesen hallgatnak -- megjegyzem: azzal mindenki jól járna, nem árt egy az EU-hoz és a ruszkikhoz (értsd: oroszok, ukránok, fehéroroszok) is jól dörgölőző állam a felbőszült darázsfészek és köztünk, ez egyszer hasznunkra válnának).
