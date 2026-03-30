Magyar Péterben bízik Zelenszkij kedvenc újságírója – ez is egy út Ukrajna EU-s tagságához
Megtaláltuk Magyar Péter egyik legnagyobb ukrán támogatóját!
Volodimir Zelenszkij kedvenc újságírója szerint a közvélemény-kutatások ellenére Ukrajnának nem szabad lazulnia és hibáznia, csak figyelnie és várni a jó híreket, azaz Magyar Péter győzelmét, mert onnan egyenes út vezet a gyorsított EU-csatlakozáshoz.
Természetesen mi Orbán Viktor egész kormányának, mindenkinek, aki Ukrajna ellen dolgozott Magyarországon, azt kívánjuk, hogy vagy meneküljenek Rosztovba, vagy kerüljenek rács mögé – szögezte le műsorában Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedvenc újságírója szerint
a közvélemény-kutatások ellenére Ukrajnának nem szabad lazulnia és hibáznia, csak figyelnie és várni a jó híreket.
Szidorenko immár hónapok óta azt reméli, hogy a Tisza Párt győz áprilisban, mert úgy véli, Magyar Péterrel könnyen egyezséget lehet majd kötni Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása ügyében. Az újságíróval a Mandiner is szeretett volna interjút készíteni álláspontjáról, ám ő inkább figyelmeztetett minden ukrán médiamunkást, hogy véletlenül se válaszoljanak a magyarországi megkeresésekre.
Megtaláltuk Magyar Péter egyik legnagyobb ukrán támogatóját!
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat