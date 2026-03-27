Beismerték az ukránok: nem tudják pótolni a magyar gázt, még Ficóban reménykednek
Úgy tűnik, Zelenszkijék túltaktikázták magukat.
A tervek szerint Zelenszkijék tetemes támogatási összegeket csatornáztak volna vissza Joe Biden kampányába.
Egy amerikai hírszerzési jelentés szerint az ukrán kormány már a 2024-es amerikai elnökválasztás előtt azt tervezte, hogy az amerikai adófizetőktől kapott többszáz millió dollárnyi támogatást visszacsatornázza Biden elnök és a Demokraták kampányába.
A kérdéses összegek eredetileg az ukrán energetikai szektor fejlesztésére különítették el – arra a szektorra, ahonnan az „aranybudi” ügyben legalább 100 millió dollár tűnt el és landolt az ukrán háborús maffia zsebében.
A titkosítás alól feloldott jelentésben az áll többek között, hogy az ukrán kormány és meg nem nevezett amerikai kormányzati személyek – a kijevi USAID-en keresztül – állítólag egy olyan tervet dolgoztak ki, amely több százmillió dollárnyi amerikai adófizetői pénzt biztosított volna egy ukrajnai infrastrukturális projektre, amely fedősztoriként szolgált volna ahhoz, hogy
az összeg mintegy 90 százalékot a Demokrata Nemzeti Bizottsághoz irányítsák Joe Biden újraválasztási kampányának finanszírozására.
A dokumentumok két amerikai alvállalkozót is megemlítettek mint lehetséges címzetteket, akikhez a pénz végül eljutott volna, mielőtt a demokrata pénzalapokhoz kerül. A terv azt is részletezte, hogy az alvállalkozókat amerikai cégeken keresztül finanszírozták volna, így a pénz felhasználása és elosztása nehezen lett volna nyomon követhető – derült ki az összefoglalóból.
Emellett olyan szerződéseket kötöttek volna, melyek nehezen ellenőrizhetők. Így az amerikai finanszírozás nagy része Joe Biden választási kampányába került volna.
A feltételezett, 2022-es ukrán törekvések felfedezése, amelyek Biden 2024-es kampányát segíthették volna, érzékeny időszakban történtek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára, aki szorosan együttműködött Donald Trump elnök megbízottjaival egy béketerv kidolgozásán, amely lezárhatta volna pár hónappal a kitörése után a háborút.
Nyitókép korábbi felvétel.
