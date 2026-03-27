A dokumentumok két amerikai alvállalkozót is megemlítettek mint lehetséges címzetteket, akikhez a pénz végül eljutott volna, mielőtt a demokrata pénzalapokhoz kerül. A terv azt is részletezte, hogy az alvállalkozókat amerikai cégeken keresztül finanszírozták volna, így a pénz felhasználása és elosztása nehezen lett volna nyomon követhető – derült ki az összefoglalóból.

Emellett olyan szerződéseket kötöttek volna, melyek nehezen ellenőrizhetők. Így az amerikai finanszírozás nagy része Joe Biden választási kampányába került volna.

A feltételezett, 2022-es ukrán törekvések felfedezése, amelyek Biden 2024-es kampányát segíthették volna, érzékeny időszakban történtek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára, aki szorosan együttműködött Donald Trump elnök megbízottjaival egy béketerv kidolgozásán, amely lezárhatta volna pár hónappal a kitörése után a háborút.

