volodimir zelenszkij demokraták joe biden kampány elnök orosz-ukrán háború pénz Donald Trump ukrajna

Itt a bizonyíték: Ukrajna az amerikai választásokba is be akart avatkozni

2026. március 27. 12:12

A tervek szerint Zelenszkijék tetemes támogatási összegeket csatornáztak volna vissza Joe Biden kampányába.

Egy amerikai hírszerzési jelentés szerint az ukrán kormány már a 2024-es amerikai elnökválasztás előtt azt tervezte, hogy az amerikai adófizetőktől kapott többszáz millió dollárnyi támogatást visszacsatornázza Biden elnök és a Demokraták kampányába.

A kérdéses összegek eredetileg az ukrán energetikai szektor fejlesztésére különítették el – arra a szektorra, ahonnan az „aranybudi” ügyben legalább 100 millió dollár tűnt el és landolt az ukrán háborús maffia zsebében.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

A titkosítás alól feloldott jelentésben az áll többek között, hogy az ukrán kormány és meg nem nevezett amerikai kormányzati személyek – a kijevi USAID-en keresztül – állítólag egy olyan tervet dolgoztak ki, amely több százmillió dollárnyi amerikai adófizetői pénzt biztosított volna egy ukrajnai infrastrukturális projektre, amely fedősztoriként szolgált volna ahhoz, hogy 

az összeg mintegy 90 százalékot a Demokrata Nemzeti Bizottsághoz irányítsák Joe Biden újraválasztási kampányának finanszírozására.

A dokumentumok két amerikai alvállalkozót is megemlítettek mint lehetséges címzetteket, akikhez a pénz végül eljutott volna, mielőtt a demokrata pénzalapokhoz kerül. A terv azt is részletezte, hogy az alvállalkozókat amerikai cégeken keresztül finanszírozták volna, így a pénz felhasználása és elosztása nehezen lett volna nyomon követhető – derült ki az összefoglalóból.

Emellett olyan szerződéseket kötöttek volna, melyek nehezen ellenőrizhetők. Így az amerikai finanszírozás nagy része Joe Biden választási kampányába került volna.

A feltételezett, 2022-es ukrán törekvések felfedezése, amelyek Biden 2024-es kampányát segíthették volna, érzékeny időszakban történtek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára, aki szorosan együttműködött Donald Trump elnök megbízottjaival egy béketerv kidolgozásán, amely lezárhatta volna pár hónappal a kitörése után a háborút.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: OLIVIER DOULIERY / AFP

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lyon-v-2
2026. március 27. 14:46
Ok. Akkor most hivatalosan is ki van mondva, hogy a sok "felesleges halottért" személyesen ".elenszkij" és bagázsa a felelős ?
bondavary
2026. március 27. 14:37
Az amerikai mintára nyilván sok pénz áramlik vissza Ukrajnából az EU korrupciós céljaira, a különböző progresszív szervezetek támogatására. Ezért nem vizsgálják, hová lesznek az Ukrajnába küldött milliárdok.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 27. 14:32
Na, a végén csak kiderül, hogy Zselé irányítja az egész univerzumot! (A mandiner szerint 🤡) 🤣🤣🤣🤣🤣
Hobby024
2026. március 27. 14:18
iimre: "Ez imán beleillene a demokrata hátterű Mély Állam (Deep State, DS) működésébe, amikor az Ukrajnába befektetett hatalmas tőkéből a Zongoránszkíj "visszacsorgat" a forráshoz." És az iráni háború kapcsán a békegalamb tőzsdei bennfentes kereskedelméhet mit szólsz? Az egész YouToube tele volt a szélhámos manipulációival. Megegyezést, a Hormuzi-szoros megnyitását harsogta a Facebookon, miközben egyetlen iráni vezetővel sem tárgyalt, közben a tőzsdei olajár mozgást kihasználva milliárdokat kaszált. A béke emberétől nem kell nagyobb szélhámos, csaló sajnos ez rá fog égni a kormányra.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!