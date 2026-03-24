biztonsági garancia fenyegetés teherán Öböl-térség usa

Hát, ez roppant kínos: Irán nagyon csúnyán elszámolta magát

2026. március 24. 22:13

Irán a csapásmérő képességeinek felmutatásával azt akarta elérni, hogy gazdag arab szomszédai eltávolodjanak Washingtontól, és komolyan vegyék Teheránt. Ez utóbbit talán sikerült is elérnie, csakhogy nem úgy, ahogyan azt Teheránban eltervezték: a jó szomszédi viszonynak immár vége, sőt sokan inkább annak örülnének, ha az ország mint lehetséges feny

null

A Közel-Keleten az Öböl-menti államok a nem tökéletes amerikai biztonsági garanciák miatt stratégiai autonómiára törekednek, és Irán-mentes regionális rendet építenek. Teherán „kényszerítő diplomáciája” kontraproduktívnak bizonyult, mivel a fenyegetések és támadások nem együttműködéshez, hanem az olajmonarchiák és Washington, Tel Aviv közötti biztonsági koalíció megerősödéséhez vezettek. 

Irán egzisztenciális kockázattá vált.

A washingtoni garancia fénye megkopott, de nem veszett el

Az Arab-félsziget uralkodói rájöttek, hogy az amerikai biztonsági garanciák már nem jelentenek biankó csekket. Washington fókusza az indo-csendes-óceáni térségre, az afganisztáni kivonulás és az arab monarchiák olajlétesítményei elleni támadások, pedig rávilágítottak: 

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

át kell gondolniuk eddigi védelmi politikájukat.

Az olajmonarchiák válasza eddig a pragmatikus diverzifikáció volt. Nem fordítottak hátat az USA-nak, de már nem is csak rájuk építenek. Fegyverkeznek, saját hadiipart fejlesztenek, és közben Pekinggel és Moszkvával is tárgyalnak. Ez a stratégiai autonómia és főleg az elszenvedett károk azonban nem Irán felé nyitotta meg az utat, hanem épp ellenkezőleg: 

egy Irán-mentes jövőt készítenek elő.

Teherán öngólt lőtt

Irán stratégiája évek óta a „kényszerítő diplomáciára” épült. Úgy vélték, ha megmutatják csapásmérő képességeiket – drónokkal, rakétákkal, a jemeni húszik vagy a Hezbollah támogatásával –, akkor a gazdag szomszédok majd elfordulnak Washingtontól, és behódolnak Teheránnak.

A számítás félig bejött: a szomszédok valóban komolyan vették a fenyegetést. De a hatás nem a közeledés lett.

A „jó szomszédság” mítosza végleg szertefoszlott. 

Teherán elérte, hogy ma már ne csak ideológiai ellenségként, hanem egzisztenciális fenyegetésként tekintsenek rá.

Amikor a szomszéd rezsim eltüntetése a legjobb forgatókönyv

Míg korábban a status quo fenntartása volt a cél, ma az olajmonarchiák zárt ajtók mögött már egy Irán nélküli, vagy legalábbis egy radikálisan meggyengített Iránnal számolnak. Ugyanis rájöttek: 

a jelenlegi iráni rezsim nem egy integrálható partner, hanem egy folyamatos destabilizáló tényező

Az Ábrahám-megállapodások és az Izraellel való (akár informális) biztonsági együttműködés mind egy irányba mutatnak: egy olyan regionális védelmi szövetség felé, amelynek Teherán nem tagja, hanem a célpontja.

Az olajmonarchiák továbbra is támaszkodnak az amerikai védelemre, de hozzáfogtak egy olyan új regionális rend kiépítéséhez, ahol Irán többé nem tényező. Teherán számára a jó szomszédságnak vége – és könnyen lehet, hogy ez csak a kezdet.

Nyitókép: Bandar Al-Jaloud / AFP

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

counter-revolution
2026. március 25. 00:00
"Egymást segítik a síiták és a keresztények Dél-Libanonban Kevés szó esik róla, de a mai napig élnek keresztények Dél-Libanonban, de a helyzetük egyre nehezebb az izraeli terrorbombázások miatt. Türoszban jelenleg egyedül a keresztény negyedek mentesültek az evakuálási parancs alól, ezért sok muszlimot is befogadtak, akiknek el kellett hagyni az otthonát. Az Olasz Püspöki Konferencia hírportálja, az Avvenire riportere járt a helyszínen." szentkoronaradio.com/blog/2026/03/24/egymast-segitik-a-siitak-es-a-keresztenyek-del-libanonban/
counter-revolution
2026. március 24. 23:57
A megszállt Ciszjordániában található Calud faluba betörő illegális izraeli telepesek helyi lakosokat bántalmaztak, valamint házakat és járműveket gyújtottak fel.
Tuners
•••
2026. március 24. 23:50 Szerkesztve
Hogy a hírekről is legyen szó (Majd azt én megírom kedves zsinagóga alattiak A hotel in Erbil was struck again. Notably, many U.S. and Western contractors, along with military personnel who left Baghdad, are currently in Erbil. (~órája) Explosions reported in Jerusalem (46 perce) Explosions reported in Amman, Jordan (22 perce) Szerintem a Perzsák nem bánják hogy elszámolták magukat. Amúgy Izraelen kívül Iránban van a legnagyobb zsidó népesség, a JK kóser anyukátokat (TM) akik háborítatlanul élnek, és nemrég adták át a Szűz-Mária nevű metróállomást, mivel a keresztények is háborítatlanul élnek. Nem úgy mint a terrorizaelben. Nem a sítákkal van itt a gond akik a békés együttélést hirdetik (lehet pont ez a baj velük..?) hanem a robbanómellényes szunitákkal, akik közé az abroszfejűek is tartoznak, akik véleménye miatt annyira aggódik a kicsit sem tisztelt cikkíró. Ki nem szarja le a véleményüket? Közel-keleti belügy. Hacsak nem, HACSAK…! 🖕🖕🖕
Tuners
2026. március 24. 23:38
Amúgy vicces hogy az amik folyton a demokrácia exporttal jönnek, a Perzsa-öböl mentén meg szövetségre léptek az összes tevehajcsárból meg kecskepásztorból előlépett önjelölt abroszfejű “koronaherceggel” vicces, de a térségben Irán az egyetlen akiknek többé kevésbé demokratikus berendezkedése van, alkotmánnyal meg parlamenttel. Mondom többé-kevésbé, ők sem tökéletesek, de ez iráni belügy. Omán a legdurvább, ott a lakosság 80%-a másodrendű állampolgár. Nem hallom az aggódó hangokat, sőt, ezekkel minden rendben van mióta Ferrarival rohangálnak tevék helyett. Persze amíg hajtják a petrodollárt is a Lamborghinik mellett. Álszentség, US A neved…..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!