barátság vezeték eu helyzet ukrajna

Felháborító: az európai uniós vizsgálóbizottság már közel két hete megérkezett Kijevbe, de a Barátság kőolajvezeték közelébe sem engedik őket

2026. március 29. 12:52

Ez már tényleg mindenkinél kiveri a biztosítékot: Zelenszkij annyira fél attól, hogy lebukik a Barátság vezeték ügyében, hogy már 11 napja a helyszín közelébe sem engedi az uniós vizsgálóbizottságot.

null

Abszurd helyzet alakult ki az ukrán fővárosban: miközben Kijev folyamatosan nemzetközi segítséget követel az infrastruktúra helyreállításához, a helyszínre érkezett uniós vizsgálóbizottságot egyszerűen nem engedik a Barátság vezeték közelébe. 

Úgy tűnik, a „műszaki hiba” mögött valami olyasmi rejlik, amit nem akarnak a világ orrára kötni...

Március 18-án, szerdán érkezett meg az Európai Unió szakértői csoportja Kijevbe azzal a céllal, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték sérüléseit. A feladatuk világos lett volna: technikai értékelést készíteni a károk mértékéről, megbecsülni a javítási költségeket és kidolgozni a rekonstrukciós tervet. 

Ehhez képest a delegáció tagjai azóta is a kijevi szállodájukban várják a zöld jelzést.

A Jevropejszka Pravda brüsszeli forrásai szerint az ukrán hatóságok továbbra sem adtak engedélyt a helyszíni szemlére. A hivatalos Kijev mélyen hallgat a késlekedés okairól, ami egyre több kérdést vet fel a nemzetközi közösségben.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a delegáció összetétele is hagy kívánnivalót maga után: a misszióból teljesen kihagyták Magyarország és Szlovákia képviselőit, annak ellenére, hogy ez a két ország a vezeték legfontosabb végpontja és a leginkább érintett az energiaellátás biztonsága terén.

A Barátság vezeték a régió energiabiztonságának kritikus eleme. A szakértők szerint a helyszíni szemle elszabotálása közvetlenül veszélyezteti a stabil energiaellátás helyreállítását. Brüsszeli körökben már nyílt titokként beszélik, hogy a halogatás nem véletlen:

Egyrészt Kijev politikai nyomásgyakorlásra használhatja a „sérült” vezetéket.

Másrészt a vizsgálat fényt deríthetne arra, hogy valójában mi okozta a károkat, ami kellemetlen lehet az ukrán vezetés számára.

Bár Ukrajna korábban elfogadta az EU segítségét a javításokhoz, a gyakorlatban úgy tűnik, fontosabb számukra a titkolózás, mint a gyors helyreállítás. A szakértői csoport pedig továbbra is Kijevben vesztegel, várva, hogy mikor tekinthetik meg végre azt az objektumot, amelynek megjavítására elvileg hívták őket.

Nyitókép: PATRICK PLEUL / AFP

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. március 29. 14:41
Amilyen dilettáns társaság lehet, én is félnék ,hogy valamit még a végèn tönkretesznek és nem fizetik ki a károkat
balbako_
2026. március 29. 14:35
Milyen kemény tud lenni az EB a tagországaival szemben a kitartottja meg hülyét csinál belőlük. Akkor tisztázzuk az EU és Ukrajna viszonyában ki a strici és ki a kurva!
egonsamu-2
2026. március 29. 14:29
Megkapják Kijevben minden nap a fehér porcsíkot, azzal ellesznek ott még egy darabig. Aztán április 13-án visszatérnek Brüsszelbe.
No comment no cry
2026. március 29. 14:18
Impotens EU-vezetés.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!