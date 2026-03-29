A Jevropejszka Pravda brüsszeli forrásai szerint az ukrán hatóságok továbbra sem adtak engedélyt a helyszíni szemlére. A hivatalos Kijev mélyen hallgat a késlekedés okairól, ami egyre több kérdést vet fel a nemzetközi közösségben.

Ez már tényleg mindenkinél kiveri a biztosítékot: Zelenszkij annyira fél attól, hogy lebukik a Barátság vezeték ügyében, hogy már 11 napja a helyszín közelébe sem engedi az uniós vizsgálóbizottságot.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a delegáció összetétele is hagy kívánnivalót maga után: a misszióból teljesen kihagyták Magyarország és Szlovákia képviselőit, annak ellenére, hogy ez a két ország a vezeték legfontosabb végpontja és a leginkább érintett az energiaellátás biztonsága terén.

A Barátság vezeték a régió energiabiztonságának kritikus eleme. A szakértők szerint a helyszíni szemle elszabotálása közvetlenül veszélyezteti a stabil energiaellátás helyreállítását. Brüsszeli körökben már nyílt titokként beszélik, hogy a halogatás nem véletlen: