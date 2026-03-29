Varsóból üzenik: Brüsszel minden eddiginél nagyobb nyomást gyakorol a magyar választások kimenetelére

Brüsszel szerepét is kulcsfontosságúnak nevezte Jarosław Kaczyński a Mandiner Maxima című műsorában, amikor a magyar választási kampányra nehezedő külső nyomásról beszélt. A volt lengyel miniszterelnök szerint a jelenlegi helyzetben nem egyszerű diplomáciai vitáról van szó, hanem egy olyan erőpróbáról, amelyben külső központok is érdekeltek abban, hogy Magyarországon ne szülessen újabb jobboldali győzelem.

A PiS elnöke úgy látja, a magyar kampány egyik legfontosabb sajátossága, hogy a külföldi nyomás mértéke most különösen erős. A beszélgetésben szóba került Brüsszel, Berlin, valamint az is, hogy Ukrajna felől is elhangzott fenyegetés Orbán Viktorral szemben.