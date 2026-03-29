Varsóból üzenik: Brüsszel minden eddiginél nagyobb nyomást gyakorol a magyar választások kimenetelére

Súlyos kijelentések hangzottak el a lengyel jogállamiságról Jarosław Kaczyński exkluzív interjújában
A volt miniszterelnök szerint súlyos következményekkel járhat a mostani irány.
Jarosław Kaczyński volt lengyel kormányfő szerint a magyar választási kampány tétje messze túlmutat a belpolitikán. Úgy látja, Brüsszel és Berlin részéről most minden korábbinál nagyobb nyomás nehezedik Magyarországra, mert egy számukra kedvezőtlen európai fordulat lehetősége forog kockán.
Brüsszel szerepét is kulcsfontosságúnak nevezte Jarosław Kaczyński a Mandiner Maxima című műsorában, amikor a magyar választási kampányra nehezedő külső nyomásról beszélt. A volt lengyel miniszterelnök szerint a jelenlegi helyzetben nem egyszerű diplomáciai vitáról van szó, hanem egy olyan erőpróbáról, amelyben külső központok is érdekeltek abban, hogy Magyarországon ne szülessen újabb jobboldali győzelem.
A PiS elnöke úgy látja, a magyar kampány egyik legfontosabb sajátossága, hogy a külföldi nyomás mértéke most különösen erős. A beszélgetésben szóba került Brüsszel, Berlin, valamint az is, hogy Ukrajna felől is elhangzott fenyegetés Orbán Viktorral szemben.
Kaczyński szerint a mostani nyomás hátterében egy szélesebb európai terv rajzolódik ki.
Úgy fogalmazott, olyan erők érdekei forognak kockán, amelyek nem a nemzeteket szolgáló Európában gondolkodnak, hanem egy másfajta, központosított rendszerben. Ennek tulajdonította azt is, hogy Magyarországra ekkora nyomás nehezedik. A volt lengyel miniszterelnök azt állította, Lengyelországban is hasonló folyamatok zajlottak le, még ha szerinte nem is ugyanolyan intenzitással.
Úgy véli, ellenfeleik külső befolyás nélkül nem tudtak volna választást nyerni, ezért most is hasonló mintázatot lát.
A beszélgetésben arra is kitért, hogy őt kifejezetten megdöbbentette az Ukrajna felől érkező fenyegető hangnem. Bár hangsúlyozta, hogy azt szeretné, ha Ukrajna győzne a háborúban, az ilyen lépéseket nem érti, mert szerinte ezek nemcsak Ukrajnának, hanem Európának és Lengyelországnak is ártanak.
Kaczyński külön beszélt arról is, miként látja a Donald Tusk vezette lengyel kormány viszonyát Magyarországhoz. Szerinte Varsó részéről folyamatos támadások érik a magyar kormányt, és ennek hátterében nem önálló lengyel politika, hanem külső érdekek állnak. A PiS elnöke úgy véli, a jelenlegi lengyel vezetés folyamatosan a német terveket hajtja végre, és ezért is mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon ne következzen be újabb Orbán Viktor-győzelem.
A volt miniszterelnök szerint súlyos következményekkel járhat a mostani irány.
Szerinte ez összefügg azzal is, hogy a lengyel–magyar együttműködés régóta zavarja azokat az erőket, amelyek más irányba terelnék Európát.
Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy már évek óta támadták és gúnyolták azt a gondolatot, hogy Varsóban is Budapest lesz, mert ezt a fajta szövetséget veszélyesnek tartották saját terveikre nézve. Az interjúban szóba került az is, hogy bizonyos médiumok és nemzetközi szervezetek már előre a választási csalás vagy az orosz befolyás narratíváját építhetik egy esetleges Fidesz-győzelem esetére.
Kaczyński szerint Lengyelországban is próbálkoztak hasonló módszerekkel, ám ott ez nem járt sikerrel.
A volt lengyel kormányfő szerint az ilyen helyzetekben nagyon határozottan kell fellépni. Arra is figyelmeztetett, hogy az igazság önmagában nem feltétlenül számít azoknak, akik ezt a politikai módszert alkalmazzák, ezért szerinte fel kell készülni arra, hogy egy választási eredményt utólag is megpróbálhatnak kétségbe vonni.
A volt lengyel kormányfő exkluzív interjúban beszélt arról, hogy egy új politikai erőtér alakulhat ki a kontinensen.
Kaczyński összességében azt a képet rajzolta fel, hogy Magyarország esetében nem pusztán egy szokványos választási küzdelem zajlik, hanem egy olyan politikai ütközet, amelyben Brüsszel, Berlin és a velük egy irányba mozgó szereplők is érdekeltek a végkimenetelben.
Nyitókép: Wojtek Radwanski / AFP