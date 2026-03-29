magyar választás Jaroslaw Kaczynski Orbán Viktor Európai Unió

Volt lengyel miniszterelnök: Orbán Viktor győzelme egész Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú lehet

2026. március 29. 20:29

Jarosław Kaczyński szerint a következő időszakban egész Európa jövője is eldőlhet. Úgy látja, Orbán Viktor győzelme olyan jobboldali átrendeződést indíthat el, amely alapjaiban változtathatja meg az Európai Unió politikai irányát.

2026. március 29. 20:29
null

Orbán Viktor újabb győzelmét nemcsak Magyarország, hanem egész Európa szempontjából is meghatározónak nevezte Jarosław Kaczyński a Mandiner Maxima című műsorában. A Jog és Igazságosság párt elnöke arról beszélt, hogy ha a magyar, a lengyel és a francia jobboldal is sikeres lesz, akkor létrejöhet egy olyan erő, amely képes lehet átalakítani az Európai Unió jövőjét.

A lengyel politikus szerint a magyar választás tétje jóval túlmutat a hazai politikán. Úgy fogalmazott, hogy nagyon szeretnék, ha meghosszabbodna Orbán Viktor és a Fidesz megbízatása, mert ez Magyarország és Európa számára is rendkívül fontos lenne.

Orbán Viktor győzelme nagy változást hozhat

Kaczyński az interjúban arról beszélt, hogy egy szélesebb európai folyamat rajzolódik ki, amely most először teremthet valódi esélyt nagy fordulatra. Úgy fogalmazott:

 Ha Fidesz nyer Magyarországon, ha mi nyerünk Lengyelországban és Franciaországban is a jobboldal nyer, Meloni már Olaszországban kormányoz, létesülhet egy olyan erő, amely megváltoztatja Európát, erre nagy szükség lenne.

A PiS elnöke szerint az Európai Unió súlyos válságba került, és szerinte a jelenlegi folyamatok akár az unió összeomlásának veszélyét is magukban hordozzák. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem az unió megszűnését tartja kívánatosnak, hanem egy olyan európai együttműködést, amely a szuverén nemzetállamok közös fellépésére épül.

Kaczyński úgy látja, az uniónak az európai országok politikáját összehangoló keretként kellene működnie, nem pedig olyan rendszerként, amely csökkenti a tagállamok önrendelkezését. 

Ezzel szemben szerinte jelenleg egy olyan irány erősödik, amely Brüsszel vagy Berlin felé tolja a döntéshozatalt.

Szuverén nemzetek Európájáról beszélt

Az interjú későbbi részében a lengyel politikus részletesebben is kifejtette, milyen Európát tartana kívánatosnak. Ursula von der Leyen és Manfred Weber szerepét élesen bírálta, és úgy értékelte, hogy politikai tevékenységük a német befolyás erősödéséhez köthető Európában.

Szerinte a jelenlegi integrációs törekvések végső soron egy központosított európai államhoz vezethetnek, ami a kisebb és közepes államok szuverenitásának leépülésével járna. 

Ezzel szemben Kaczyński olyan Európát szeretne, amelyben a nemzetek szuverének maradnak, és egy intézményesített együttműködés keretében dolgoznak együtt. A PiS elnöke ebben a folyamatban magyar–lengyel együttműködésre is számítana. Azt mondta, reméli, hogy ezen a téren együtt tudnak működni a Fidesszel és Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Kaczyński a beszélgetés végén ismét hangsúlyozta, hogy a magyar választás tétje nem pusztán belpolitikai kérdés. Szerinte Magyarország számára a szuverenitás, a méltóság, valamint az élet komfortját meghatározó gazdasági és szabadsági szint a kérdés, Európa számára pedig az, hogy megnyílhat-e a változás lehetősége.

Úgy fogalmazott, hogy a magyar szerep kulcsfontosságú lehet a jövő szempontjából, és ha ez a lehetőség elvész, az egész Európa számára kedvezőtlen következményekkel járhat. 

A teljes interjút itt lehet megtekinteni:

Nyitókép: Wojtek Radwanski / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akitiosz
2026. március 29. 21:36
"Szerinte a jelenlegi integrációs törekvések végső soron egy központosított európai államhoz vezethetnek, ami a kisebb és közepes államok szuverenitásának leépülésével járna. " Szerinte? Ez az EU nyíltan és hivatalosan deklarált célja 30 éve. Mit gondolnak az EU tagállamai, hogy hol vannak és miért? Az EU-nak annyi hatalma van, amennyit el tud venni magának a tagállamaitól. Az EU tagállamai annyira független államok, amennyi függetlenséget meg tudnak védeni maguknak az EU-tól. A legnagyobb fenyegetést az európai országok függetlenségére az EU jelenti.
akitiosz
2026. március 29. 21:25
"ha a magyar, a lengyel és a francia jobboldal is sikeres lesz, akkor létrejöhet egy olyan erő, amely képes lehet átalakítani az Európai Unió jövőjét." Ha meg lehet. Igazából még németországi AfD kormány is kellene az EU átalakításához. Máskülönben ahogyan azt Merkel megmondta nincsen alternatíva.
zakar zoltán béla
2026. március 29. 21:25
Hónapok óta nem találom egy írását sem./21:23
zakar zoltán béla
2026. március 29. 21:23
Egy kérdés: Hol van Szentesi Zöldi László?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!