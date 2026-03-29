Volt lengyel miniszterelnök: Orbán Viktor győzelme egész Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú lehet

Orbán Viktor újabb győzelmét nemcsak Magyarország, hanem egész Európa szempontjából is meghatározónak nevezte Jarosław Kaczyński a Mandiner Maxima című műsorában. A Jog és Igazságosság párt elnöke arról beszélt, hogy ha a magyar, a lengyel és a francia jobboldal is sikeres lesz, akkor létrejöhet egy olyan erő, amely képes lehet átalakítani az Európai Unió jövőjét.

A lengyel politikus szerint a magyar választás tétje jóval túlmutat a hazai politikán. Úgy fogalmazott, hogy nagyon szeretnék, ha meghosszabbodna Orbán Viktor és a Fidesz megbízatása, mert ez Magyarország és Európa számára is rendkívül fontos lenne.