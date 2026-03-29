Volt lengyel miniszterelnök: Orbán Viktor győzelme egész Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú lehet

Súlyos kijelentések hangzottak el a lengyel jogállamiságról Jarosław Kaczyński exkluzív interjújában
A volt miniszterelnök szerint súlyos következményekkel járhat a mostani irány.
Jarosław Kaczyński szerint a következő időszakban egész Európa jövője is eldőlhet. Úgy látja, Orbán Viktor győzelme olyan jobboldali átrendeződést indíthat el, amely alapjaiban változtathatja meg az Európai Unió politikai irányát.
Orbán Viktor újabb győzelmét nemcsak Magyarország, hanem egész Európa szempontjából is meghatározónak nevezte Jarosław Kaczyński a Mandiner Maxima című műsorában. A Jog és Igazságosság párt elnöke arról beszélt, hogy ha a magyar, a lengyel és a francia jobboldal is sikeres lesz, akkor létrejöhet egy olyan erő, amely képes lehet átalakítani az Európai Unió jövőjét.
A lengyel politikus szerint a magyar választás tétje jóval túlmutat a hazai politikán. Úgy fogalmazott, hogy nagyon szeretnék, ha meghosszabbodna Orbán Viktor és a Fidesz megbízatása, mert ez Magyarország és Európa számára is rendkívül fontos lenne.
Kaczyński az interjúban arról beszélt, hogy egy szélesebb európai folyamat rajzolódik ki, amely most először teremthet valódi esélyt nagy fordulatra. Úgy fogalmazott:
Ha Fidesz nyer Magyarországon, ha mi nyerünk Lengyelországban és Franciaországban is a jobboldal nyer, Meloni már Olaszországban kormányoz, létesülhet egy olyan erő, amely megváltoztatja Európát, erre nagy szükség lenne.
A PiS elnöke szerint az Európai Unió súlyos válságba került, és szerinte a jelenlegi folyamatok akár az unió összeomlásának veszélyét is magukban hordozzák. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem az unió megszűnését tartja kívánatosnak, hanem egy olyan európai együttműködést, amely a szuverén nemzetállamok közös fellépésére épül.
Kaczyński úgy látja, az uniónak az európai országok politikáját összehangoló keretként kellene működnie, nem pedig olyan rendszerként, amely csökkenti a tagállamok önrendelkezését.
Ezzel szemben szerinte jelenleg egy olyan irány erősödik, amely Brüsszel vagy Berlin felé tolja a döntéshozatalt.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt miniszterelnök szerint súlyos következményekkel járhat a mostani irány.
Az interjú későbbi részében a lengyel politikus részletesebben is kifejtette, milyen Európát tartana kívánatosnak. Ursula von der Leyen és Manfred Weber szerepét élesen bírálta, és úgy értékelte, hogy politikai tevékenységük a német befolyás erősödéséhez köthető Európában.
Szerinte a jelenlegi integrációs törekvések végső soron egy központosított európai államhoz vezethetnek, ami a kisebb és közepes államok szuverenitásának leépülésével járna.
Ezzel szemben Kaczyński olyan Európát szeretne, amelyben a nemzetek szuverének maradnak, és egy intézményesített együttműködés keretében dolgoznak együtt. A PiS elnöke ebben a folyamatban magyar–lengyel együttműködésre is számítana. Azt mondta, reméli, hogy ezen a téren együtt tudnak működni a Fidesszel és Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Kaczyński a beszélgetés végén ismét hangsúlyozta, hogy a magyar választás tétje nem pusztán belpolitikai kérdés. Szerinte Magyarország számára a szuverenitás, a méltóság, valamint az élet komfortját meghatározó gazdasági és szabadsági szint a kérdés, Európa számára pedig az, hogy megnyílhat-e a változás lehetősége.
Úgy fogalmazott, hogy a magyar szerep kulcsfontosságú lehet a jövő szempontjából, és ha ez a lehetőség elvész, az egész Európa számára kedvezőtlen következményekkel járhat.
Nyitókép: Wojtek Radwanski / AFP