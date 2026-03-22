Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
németországban bohóc maszkos migráns rablás

Bohócmaszkos rablás Németországban: három iraki és három szíriai áll a bíróság előtt

2026. március 22. 12:04

Megkezdődött a per a németországi Kasselben.

A vád szerint a hat migráns – három  iraki és három szíriai – most kezdődő perében az szerepel, hogy a csoport egy 58 éves ékszerész házát vette célba. 

A tettesek félelmetes bohócálarcot viselve hatoltak be a lakásba, ahol megkötözték az ékszerész feleségét és rokonait.

Amikor a ház tulajdonosa hazaért, fegyverrel kényszerítették, hogy adja át az üzlet kulcsait. Míg néhányan a túszokat őrizték, mások a városközpontban lévő ékszerüzletbe hajtottak, ahonnan aranyat, ékszereket és mintegy 135 ezer euró készpénzt vittek el.

A sértettek ügyvédje a tárgyaláson elmondta: a török család évekig spórolt, hogy saját üzletet nyithasson. Az ékszerész felesége szellemileg sérült rokonokról is gondoskodott. 

A rablás után azonban összeomlott az életük: az ékszerész nem kötött biztosítást, így elveszítette az üzletét, és jelenleg is 90 ezer eurós tartozása van. 

A család a történtek hatására eladta a házát, elköltözött a városból, és valamennyiüknél – beleértve a gondozásukban lévő sérült hozzátartozókat is – a mai napig pszichés tünetek jelentkeznek.

A négy vádlott a kihallgatásokon arról számolt be, hogy rendszeresen fogyasztott kábítószert és alkoholt. A bíróság által kirendelt szakértő pszichiáter megállapította, hogy valamennyien különböző formában függők voltak a bűncselekmények elkövetése előtt. Ugyanakkor a hat vádlott közül csak a 30 éves iraki férfinál állapított meg csökkent beszámíthatóságot. 

A szakértő szerint nála a kábítószer-használat mellett poszttraumás stressz-zavar és úgynevezett poszttraumás megkeseredési zavar is fennáll – utóbbit gyakran észlelik menekülteknél rendkívül igazságtalan, megalázó élmények után.

A 30 éves iraki védője szerint ügyfele „a beilleszkedés példaképe lehetett volna”: kitűnően megtanult németül, és ápolói képzése alatt a betegek kedvence volt. Kérelmét háromszor elutasították Görögországban, 

majd hamis iratokkal jutott el Németországba, ahol végül felfüggesztették a kiutasítását, mert ápolói képzésbe kezdett. 

A tárgyalás jelenleg is zajlik a kasseli bíróságon.

Nyitókép: Remix News

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2026. március 22. 13:18
Most még csak rablással , később ha tovább szaporodnak a dzsiszja formájában apasztják a hitetelenek Vagyon elemeit. Légyen az zsidó vagy keresztyén vagy ateista eredetű!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 22. 12:49
hajra multikulti
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!