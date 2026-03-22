Bohócmaszkos rablás Németországban: három iraki és három szíriai áll a bíróság előtt

A rablás után azonban összeomlott az életük: az ékszerész nem kötött biztosítást, így elveszítette az üzletét, és jelenleg is 90 ezer eurós tartozása van.

A család a történtek hatására eladta a házát, elköltözött a városból, és valamennyiüknél – beleértve a gondozásukban lévő sérült hozzátartozókat is – a mai napig pszichés tünetek jelentkeznek.

A négy vádlott a kihallgatásokon arról számolt be, hogy rendszeresen fogyasztott kábítószert és alkoholt. A bíróság által kirendelt szakértő pszichiáter megállapította, hogy valamennyien különböző formában függők voltak a bűncselekmények elkövetése előtt. Ugyanakkor a hat vádlott közül csak a 30 éves iraki férfinál állapított meg csökkent beszámíthatóságot.

A szakértő szerint nála a kábítószer-használat mellett poszttraumás stressz-zavar és úgynevezett poszttraumás megkeseredési zavar is fennáll – utóbbit gyakran észlelik menekülteknél rendkívül igazságtalan, megalázó élmények után.

A 30 éves iraki védője szerint ügyfele „a beilleszkedés példaképe lehetett volna”: kitűnően megtanult németül, és ápolói képzése alatt a betegek kedvence volt. Kérelmét háromszor elutasították Görögországban,