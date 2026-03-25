Az Európai Bizottság kerülgeti a stratégiai baklövést – Magyarország a kivételezettek között

Szijjártó Péter keményen visszavágott Kaja Kallasnak: „Nagyon durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásba”
A külügyminiszter szerint Brüsszel is aktív szereplője lehet a titkosszolgálati beavatkozásnak.
Megint csúszik a tilalom: eltűnt az orosz olaj tilalom az Európai Bizottság terveiből.
Az Európai Bizottság kedden törölte az orosz olajimport betiltásáról szóló uniós javaslat közzétételének dátumát az ideiglenes napirendjéről, de az uniós újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a javaslat előkészítése folytatódik – számolt be az Euractiv.
Korábban az EU végrehajtó szerve azt tervezte, hogy április 15-én hozza nyilvánosságra javaslatát. A fővárosok és az európai parlamenti képviselők már elfogadtak egy törvényt, amely 2027-ig véget vet az orosz gáz összes importjának.
„Nincs… új dátum, amit közölhetnék”
– mondta kedden az újságíróknak Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság energiapolitikai szóvivője. „Továbbra is elkötelezettek vagyunk a javaslat kidolgozása mellett” – tette hozzá.
Az új ütemterv május végéig tart, ami arra utal, hogy a törvényjavaslat legkorábban június előtt nem kerülhet nyilvánosságra. Itkonen elmondta, hogy az Európai Bizottság elnöke „nagyon egyértelműen” kijelentette, hogy az orosz energiaimport bármilyen jelentős újraindítása „stratégiai baklövés” lenne.
Az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szóló törvényt az Európai Bizottság 2025 májusában ígérte az év későbbi részére, de azt soha nem terjesztették elő.
Ráadásul eddig mindössze négy tagállam nyújtotta be a március 1-jei határidőig a nyersolaj- és kőolajtermék-ellátás diverzifikálására vonatkozó kötelező terveket. Az orosz olajra máris vonatkoznak az EU-szankciók, amelyeket hat havonta meg kell újítani, de Budapest és Pozsony vétójoguk gyakorlásával kivételt biztosítottak maguknak.
Ezt is ajánljuk a témában
