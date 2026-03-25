Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tilalom eu európai bizottság

Az Európai Bizottság kerülgeti a stratégiai baklövést – Magyarország a kivételezettek között

2026. március 25. 09:39

Megint csúszik a tilalom: eltűnt az orosz olaj tilalom az Európai Bizottság terveiből.

Az Európai Bizottság kedden törölte az orosz olajimport betiltásáról szóló uniós javaslat közzétételének dátumát az ideiglenes napirendjéről, de az uniós újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a javaslat előkészítése folytatódik – számolt be az Euractiv. 

Korábban az EU végrehajtó szerve azt tervezte, hogy április 15-én hozza nyilvánosságra javaslatát. A fővárosok és az európai parlamenti képviselők már elfogadtak egy törvényt, amely 2027-ig véget vet az orosz gáz összes importjának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

„Nincs… új dátum, amit közölhetnék”

– mondta kedden az újságíróknak Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság energiapolitikai szóvivője. „Továbbra is elkötelezettek vagyunk a javaslat kidolgozása mellett” – tette hozzá.

Az új ütemterv május végéig tart, ami arra utal, hogy a törvényjavaslat legkorábban június előtt nem kerülhet nyilvánosságra. Itkonen elmondta, hogy az Európai Bizottság elnöke „nagyon egyértelműen” kijelentette, hogy az orosz energiaimport bármilyen jelentős újraindítása „stratégiai baklövés” lenne.

Az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szóló törvényt az Európai Bizottság 2025 májusában ígérte az év későbbi részére, de azt soha nem terjesztették elő.

Ráadásul eddig mindössze négy tagállam nyújtotta be a március 1-jei határidőig a nyersolaj- és kőolajtermék-ellátás diverzifikálására vonatkozó kötelező terveket. Az orosz olajra máris vonatkoznak az EU-szankciók, amelyeket hat havonta meg kell újítani, de Budapest és Pozsony vétójoguk gyakorlásával kivételt biztosítottak maguknak.

Nyitókép: Wojtek Radwanski / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2026. március 25. 10:03
A háttérhatalomnak volt egy terve az EU-val kapcsolatban. Csakhogy ez a terv sok mindent nem vett figyelembe, mert nem ismerik az európaiakat, főleg nem a szlávokat, szerbeket, és főként a magyarokat. A papír mindent elbír, de aztán felszínre tőr a valóság....
Válasz erre
0
0
Ernest01
2026. március 25. 10:02
Erősen ajánlott lesz az orosz gáz ,olaj használata az Unióban! ez lesz az új javaslat.
Válasz erre
1
0
istvanpeter
2026. március 25. 10:02
A hatalmi téboly által generált értelmetlen primitív gondolkodás holott, éppen egy szabad, nyílt nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatrendszerre volna szükség.
Válasz erre
1
0
Ergit
2026. március 25. 10:00
Az orosz gázról/kőolajról leválás megvalósításának tervezete - még ha már alá is írtak egy dátumot az orosz gáz betiltására az EU-ban - olyan, mint Damoklész kardja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!