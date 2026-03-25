Az Európai Bizottság kerülgeti a stratégiai baklövést – Magyarország a kivételezettek között

Az Európai Bizottság kedden törölte az orosz olajimport betiltásáról szóló uniós javaslat közzétételének dátumát az ideiglenes napirendjéről, de az uniós újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a javaslat előkészítése folytatódik – számolt be az Euractiv.

Korábban az EU végrehajtó szerve azt tervezte, hogy április 15-én hozza nyilvánosságra javaslatát. A fővárosok és az európai parlamenti képviselők már elfogadtak egy törvényt, amely 2027-ig véget vet az orosz gáz összes importjának.