André Ventura a Mandinernek: Száz százalékig Magyarország és Orbán Viktor oldalán állunk

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A portugál politikus szerint Európának egyöntetűen el kell ítélnie Zelenszkij kijelentését, amivel a magyar miniszterelnököt támadta, továbbá fel kell szólítani az elnököt, hogy számoljon be az uniós tagállamok Ukrajnába küldött eurómilliárdjainak sorsáról.
„Mindannyiunk érdeke, hogy Orbán Viktor megnyerje a közelgő országgyűlési választásokat” – nyilatkozta lapunknak André Ventura, a portugál Chega! (Elég!) párt elnöke, aki március közepén a CPAC Hungary alkalmából látogatott hazánkba. A második legnépszerűbb portugál párt elnöke elmondta lapunknak, hogy a magyar miniszterelnök kitartása Brüsszellel szemben az egész európai konzervatív jobboldalnak erőt ad. Kitért arra is, hogy bár Portugália földrajzilag nincs annyira kitett helyzetben a háború miatt, mint Magyarország, az unió fegyverkezési túlkapásait az ő gazdaságuk is megsínyli, és meg fogja sínyleni.
Orbán Viktor a CPAC Hungary-n tartott köszöntő beszédében külön megemlítette André Venturát, és méltatta a politikus kitartását, amiért gyakorlatilag egyedül vágott bele a portugál politikai rendszer megreformálásába, és elkezdte képviselni a konzervatív, patrióta oldalt.
„Egy fecske nem csinál nyarat” – fogalmazott Orbán Viktor. Erre reagálva Ventura lapunknak elmondta: van egy nagyon hasonló portugál mondás, amely úgy hangzik: „egy fecske nem csinál tavaszt”, amelyet korábban ő is használt egy lisszaboni tüntetés során, amikor arról beszélt: a Chega! elhozza az új luzitán tavaszt, vagyis a korábbi rendszer leváltását.
Megjegyezte, Orbán Viktor kijelentése helytálló, ugyanis pártjával gyakorlatilag egyedül próbálnak átalakítani egy 50 éve működő rendszert, amelyben továbbra is jelen van az intézményi uralom, valamint a közbeszéd és a szabadság ellenőrzése. Hangsúlyozta, hiába van jelen az országban egy úgynevezett jobbközép párt, valójában ugyanazt csinálják, mint a baloldal, és hol egymást váltogatva, hol egymással koalícióban vannak hatalmon.
Hozzátette, bár nagyon nehéz feladatot vállalt magára a Chega!, nem lehetetlen megvalósítani: „Már mi vagyunk a második legnagyobb párt, az elnökválasztáson 33 százalékot szereztünk. Egy lépésre vagyunk a sikertől, de azt a lépést még meg kell tenni” – árulta el.
A patrióta párt előretörése Portugáliában nem egyedi jelenség: gyakorlatilag egész Európában megfigyelhető, ami Ventura szerint nagyban köszönhető Orbán Viktor és a Fidesz kormányra kerülésének és sikeres politikájának.
„Rengeteg országban gyakorlatilag a legerősebbek már a patrióta pártok – vegyük csak például a legnagyobbakat, Franciaországot vagy Németországot”
– mondta bizakodva, és hangsúlyozta, a közelgő francia elnökválasztás eredménye kulcsfontosságú lesz egész Európa számára. De megemlítette Lengyelországot is, ahol reményei szerint hamarosan visszatérhet a jobboldali kormány.
„Különböző tempóban haladunk, de rengeteg országban esély van a változásra. És ebből a szempontból kulcsfontosságú volt a Fidesz győzelme, mert az adott erőt és inspirációt mindenki másnak is” – vélekedett. Hozzátette, a Fidesz győzelme továbbra is sorsdöntő a konzervatív jobboldal szempontjából.
„Ha Orbán Viktor elveszíti a választásokat, az egy visszaigazolás Brüsszel számára, hogy nyugodtan nyomás alá helyezheti a tagállamokat, és fokozni fogja ezt a nyomást a közepes méretű tagállamokkal – köztük Magyarországgal, Portugáliával, Görögországgal és Belgiummal – szemben” – osztotta meg aggodalmát.
Elmondta, ez a nyomás a jobboldali pártokkal szemben most is jelentős mértékben érzékelhető. A német AfD-hez hasonlóan a portugál Chega!-t is minden eszközzel megpróbálják ellehetetleníteni, és hiába a második legnépszerűbb párt az országban, alapvető jogokat vonnak meg tőlük, amelyek járnának nekik.
André Ventura kampányának egyik kulcseleme a migráció visszaszorítása, amellyel Portugália évtizedek óta küzd; az elmúlt tíz évben pedig Európában lakosságarányosan az ő országukba érkezett a legtöbb bevándorló.
„Tegnap és ma is sétáltam Budapesten, sőt, már többször voltam a városban, és biztosan állíthatom, hogy ez az egyik azon kevés európai nagyváros közül, ahol az ember biztonságban sétálgathat anélkül, hogy mindenhol pakisztáni, indiai, szaúdi vagy afganisztáni migránsok jönnének vele szembe” – állapította meg, és elmondta, Lisszabonra és Madridra gyakorlatilag rá sem lehet ismerni: vannak olyan lakónegyedek, ahol az ember úgy érzi magát, mintha nem is Európában lenne.
Hangsúlyozta, tisztában van vele, hogy mindez Magyarország szigorú határvédő politikájának köszönhető, míg ezzel szemben Portugáliában gyakorlatilag mindenkit beengedtek az országba.
„A legtöbbjükről nem is tudjuk, hogy honnan jöttek, nem bűnözők-e, vagy mit keresnek itt. És ez nagyon veszélyes!”
– hangoztatta.
Az ukrajnai háború kapcsán elmondta: Portugália a kezdetektől fogva elítéli az orosz inváziót, és minden lehetséges módon igyekszik segíteni az ukránokat. Ugyanakkor elismerte, a földrajzi távolság miatt a portugál lakosság sokkal kevésbé érzékeli a fenyegető veszélyt, és máshogy látja a helyzetet, mint a kontinens keleti részén található országok, ezért is veszélyes, hogy sok nyugati ország vezetője nem próbálja meg megérteni a kelet-európaiak álláspontját.
Éppen ezért kritikaként fogalmazta meg, hogy
a nyugati országok gyakorlatilag bármit elnéznek Ukrajnának, és Kijev mindent megengedhet magának, még az uniós tagállamokkal szemben is.
„Orbán Viktor is erre próbálta meg felhívni a nyugati vezetők figyelmét. Nagyon könnyű úgy beszélni, ha az ember távol van a bajtól, és nem közvetlenül érintett. Magyarországnak szüksége van az orosz energiára. Portugália, Spanyolország vagy épp Franciaország nem függ az orosz energiától, ezért könnyen tör pálcát a magyarok felett” – foglalta össze a helyzetet, majd elmondta, Portugáliában is többször szóvá tette már, hogy mindezek tekintetében Ukrajna támogatása nem jelentheti azt, hogy nem várják el Kijevtől is az átláthatósági szabályok betartását.
Hangsúlyozta, Portugália jelenleg is rengeteg pénzt küld Ukrajnába, de nem tudni pontosan, mire költik azt el.
„Ez a több tízmillió euró pedig hiányozni fog az európai állampolgárok zsebéből”
– hangsúlyozta Ventura, aki szerint az EU-nak sokkal nagyobb átláthatóságot kell követelnie az ukránoktól.
A Chega! elnöke egyúttal elítélte, hogy Volodimir Zelenszkij nemrég megfenyegette Orbán Viktort.
„Ez a legutóbbi kijelentés Volodimir Zelenszkij részéről, hogy megadja Orbán Viktor címét a hadseregnek, nagyon-nagyon szerencsétlen volt, és úgy gondolom, hogy Európának ezt teljes mértékben el kellene ítélnie” – véleményezte.
Ventura szerint előbb-utóbb az emberek is számon fogják kérni a kormányaikon, hogy hová lett az a rengeteg pénz, amit Ukrajnának küldtek.
Összességében úgy látja, a legfontosabb, hogy a felek mihamarabb békét kössenek, és véget érjen a háború, ahogy azt Orbán Viktor is szorgalmazza.
Szerinte Orbán Viktor békepárti álláspontját a nyugati országokban – köztük Portugáliában is – rosszul értelmezik, a társadalom nagy része pedig továbbra is Oroszország teljes összeomlásában és megbüntetésében látja a megoldást.
„De mi száz százalékban Orbán Viktor mellett állunk. Európában többször is felszólaltunk annak érdekében, hogy világossá tegyük: nincs rendjén, hogy valaki azért nem férhet hozzá az európai uniós forrásokhoz, mert eltér a politikai véleménye”
– húzta alá.
Azt, hogy hogyan is működnek a dolgok az uniós intézményekben, jól példázza, hogy a Portugáliában egy korrupciós botrány miatt lemondani kényszerülő António Costát szinte azonnal megválasztották az Európai Tanács elnökévé.
„Brüsszelt nem érdekli a korrupció, sem az átláthatóság. Ez mind egy hatalmi játszma a háttérben. És António Costa, aki Portugália miniszterelnöke volt, mindig is jól irányította a szálakat a háttérben” – vélekedett. Hozzátette, Costa kihasználta azt a helyzetet, hogy mivel az európai parlamenti választásokat az Európai Néppárt nyerte meg, így a régi logika szerint az Európai Szocialisták Pártja jelölhette az Európai Tanács elnökét. Már csak két szocialista miniszterelnök maradt: a portugál és a spanyol, aki még hivatalban volt, így kettőjük közül kellett kikerülnie.
„Végül António Costa ismerte fel jobban a helyzetet, és időben kilépett a nemzeti politikából. Most viszont nagyon furcsa, hogy valaki, aki korrupciós botrányban érintett Portugáliában, ami miatt le is kellett mondania, Európa élére kerülhet” – ismerte el, és hangsúlyozta, ez jól mutatja, hogyan működik a szocialisták hatalmi hálózata.
A közelgő magyarországi választásokkal kapcsolatban szűkszavúan csak annyit mondott:
„Remélem, Orbán nyer!”
Hozzátette, ezzel megmutatnák Brüsszelnek, hogy „nem ők diktálnak”.
Ventura szerint a következő másfél évben két kulcsfontosságú politikai esemény várható, amelyek megpecsételhetik a patrióták sorsát: a magyarországi országgyűlési és a francia elnökválasztás.
„Ha sem a Fidesz, sem a Nemzeti Tömörülés nem tud nyerni, teljes baloldali uralom lesz az EU-ban a következő években, és ki tudja, hova fog ez vezetni. De mégis nagyon bízom mindkét pártban!”
– mondta.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton