André Ventura a Mandinernek: Száz százalékig Magyarország és Orbán Viktor oldalán állunk

Szerinte Orbán Viktor békepárti álláspontját a nyugati országokban – köztük Portugáliában is – rosszul értelmezik, a társadalom nagy része pedig továbbra is Oroszország teljes összeomlásában és megbüntetésében látja a megoldást.

„De mi száz százalékban Orbán Viktor mellett állunk. Európában többször is felszólaltunk annak érdekében, hogy világossá tegyük: nincs rendjén, hogy valaki azért nem férhet hozzá az európai uniós forrásokhoz, mert eltér a politikai véleménye”

– húzta alá.

Kilóg a lóláb: így működik a korrupt európai baloldal

Azt, hogy hogyan is működnek a dolgok az uniós intézményekben, jól példázza, hogy a Portugáliában egy korrupciós botrány miatt lemondani kényszerülő António Costát szinte azonnal megválasztották az Európai Tanács elnökévé.

„Brüsszelt nem érdekli a korrupció, sem az átláthatóság. Ez mind egy hatalmi játszma a háttérben. És António Costa, aki Portugália miniszterelnöke volt, mindig is jól irányította a szálakat a háttérben” – vélekedett. Hozzátette, Costa kihasználta azt a helyzetet, hogy mivel az európai parlamenti választásokat az Európai Néppárt nyerte meg, így a régi logika szerint az Európai Szocialisták Pártja jelölhette az Európai Tanács elnökét. Már csak két szocialista miniszterelnök maradt: a portugál és a spanyol, aki még hivatalban volt, így kettőjük közül kellett kikerülnie.

„Végül António Costa ismerte fel jobban a helyzetet, és időben kilépett a nemzeti politikából. Most viszont nagyon furcsa, hogy valaki, aki korrupciós botrányban érintett Portugáliában, ami miatt le is kellett mondania, Európa élére kerülhet” – ismerte el, és hangsúlyozta, ez jól mutatja, hogyan működik a szocialisták hatalmi hálózata.

A következő másfél év két legfontosabb eseménye a magyarországi és franciaországi választások lesznek

A közelgő magyarországi választásokkal kapcsolatban szűkszavúan csak annyit mondott:

„Remélem, Orbán nyer!”



Hozzátette, ezzel megmutatnák Brüsszelnek, hogy „nem ők diktálnak”.

Ventura szerint a következő másfél évben két kulcsfontosságú politikai esemény várható, amelyek megpecsételhetik a patrióták sorsát: a magyarországi országgyűlési és a francia elnökválasztás.



„Ha sem a Fidesz, sem a Nemzeti Tömörülés nem tud nyerni, teljes baloldali uralom lesz az EU-ban a következő években, és ki tudja, hova fog ez vezetni. De mégis nagyon bízom mindkét pártban!”

– mondta.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton