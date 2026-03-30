Amerikából és Spanyolországból figyelmeztették Magyarországot: Magyar Péter nagy veszélyt jelent

Ismét hazugságon kapták: Magyar Péterék letették a garast a migrációs paktum mellett
Lebuktak az ellenzéki pártvezér emberei – megint.
A tengerentúli publicisztika szerint Orbán Viktor győzelme azért fontos, mert ő Donald Trump legfontosabb európai szövetségese, a spanyolok pedig rámutatnak, hogy Magyar Pétertől Brüsszel elvárja a migrációs paktum elfogadását.
A The American Thinker véleménycikke szerint Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője nem független reformer, hanem globális és amerikai demokrata érdekek eszköze, akit Bajnai Gordon volt miniszterelnök hálózata támogat.
A cikk kiemeli
az ellenzéki Lunda platform adatainak kiszivárgását, amely külföldi – köztük ukrán és amerikai demokrata kötődésű – finanszírozást tárt fel.
A publicisztika hangsúlyozza: Orbán Viktor Donald Trump legfőbb európai szövetségese maradt, ezért kulcsfontosságú megvédeni jelenlegi kormányát a globalista törekvésekkel szemben.
Eközben a La Gaceta de la Iberosfera véleménycikke azt írja, Brüsszel Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tekinti eszközének Orbán Viktor leváltására a magyar választásokon. A szerző szerint Magyar Pétert „Brüsszel bábjaként” támogatják,
miközben az EU elvárja tőle a migrációs politika és genderideológia elfogadását.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.