03. 30.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Amerikából és Spanyolországból figyelmeztették Magyarországot: Magyar Péter nagy veszélyt jelent

2026. március 30. 10:25

A tengerentúli publicisztika szerint Orbán Viktor győzelme azért fontos, mert ő Donald Trump legfontosabb európai szövetségese, a spanyolok pedig rámutatnak, hogy Magyar Pétertől Brüsszel elvárja a migrációs paktum elfogadását.

A The American Thinker véleménycikke szerint Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője nem független reformer, hanem globális és amerikai demokrata érdekek eszköze, akit Bajnai Gordon volt miniszterelnök hálózata támogat.

A cikk kiemeli

az ellenzéki Lunda platform adatainak kiszivárgását, amely külföldi – köztük ukrán és amerikai demokrata kötődésű – finanszírozást tárt fel. 

A publicisztika hangsúlyozza: Orbán Viktor Donald Trump legfőbb európai szövetségese maradt, ezért kulcsfontosságú megvédeni jelenlegi kormányát a globalista törekvésekkel szemben.

Eközben a La Gaceta de la Iberosfera véleménycikke azt írja, Brüsszel Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tekinti eszközének Orbán Viktor leváltására a magyar választásokon. A szerző szerint Magyar Pétert „Brüsszel bábjaként” támogatják,

miközben az EU elvárja tőle a migrációs politika és genderideológia elfogadását.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. március 30. 11:14 Szerkesztve
Fekete Péter (és fekete pénze) súlyos nemzetbiztonsági kockázat.
Welszibard
2026. március 30. 11:11
A globalista mélyállamok akarata legtöbbször nem egyezett meg a kis nemzetállamok érdekeivel a történelem során. Ugyanakkor a gyarmatbirodalmak szétesése azt bizonyítja, hogy a globalisták továbbra is szövetségeseket keresnek és a szembenállókat el akarják taposni.
Agricola
2026. március 30. 10:57
Embertömegek nem mindig viselkednek racionálisan. Gondoljunk az 1918 évi őszirózsás forradalomra amikor Károlyi Mihály kezébe került a hatalom.
kbexxx
2026. március 30. 10:49
Már az is ,hogy miniszter elnök aspiráns lehet felháborító. Ez is azt igazolja ,hogy felépitett karakter,egy bárki által irányitható báb.. Visszafordithatalan károkat volna képes okozni hazánknak!.. Titkoszolgálatok harci terepévé tenné hazánkat Kifosztanák.a nem.csak a kincstárt de polgárokat is A spekuláció ,a korupció ,a lobbi venné át a szerepet ide haza .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!