Von der Leyen Mercosur Európai Bizottság Európai Unió

Itt a nagy terv: Von Der Leyen leszalámizná a képviselőket, hogy áttolja a Mercosurt

2026. február 03. 22:23

Az Európai Bizottság új módszert talált arra, hogyan lehetne politikai konfliktus nélkül átnyomni egy megosztó kereskedelmi megállapodást. A terv lényege, hogy Von Der Leyen vezetésével a Mercosur-egyezményt úgy indítanák el, hogy az Európai Parlament formálisan kimarad a döntésből.

2026. február 03. 22:23
null

Az Európai Bizottság informális egyeztetésekkel próbálja maga mellé állítani az európai parlamenti képviselőket a Mercosur-kereskedelmi megállapodás ügyében. Von Der Leyen testülete azt tervezi, hogy az egyezmény ideiglenes alkalmazását már a következő hetekben elindítja, miközben ehhez a szerződések szerint nincs szükség az Európai Parlament hivatalos jóváhagyására – számolt be róla az Euractiv.

A helyzet kifejezetten érzékeny a képviselők számára, akik attól tartanak, hogy a Bizottság egyszerűen megkerüli őket. Nem véletlen, hogy január 21-én az EP jogértelmezést kért az Európai Unió Bíróságától a megállapodás egyes részeiről, ami akár hónapokra is befagyaszthatná a végrehajtást. A Tanács ezzel szemben már rábólintott az ideiglenes alkalmazásra.

Von Der Leyen terve az EP „bevonzására”

A Bizottság igyekszik tompítani a konfliktust. Christophe Hansen mezőgazdasági biztos az ír parlamentben úgy fogalmazott:

A Tanács által adott mandátum nagyon világos: a Bizottságnak lehetősége van az ideiglenes alkalmazásra.

Hozzátette ugyanakkor, hogy mindez „társjogalkotókkal együtt” történne, vagyis az Európai Parlament bevonásával – legalábbis politikai értelemben. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a képviselők véleményt mondhatnak, de a döntés joga nem náluk van. 

Az Euractiv szerint a Bizottság és az EP kereskedelmi bizottsága már arról egyeztet, hogyan lehetne biztosítani a parlament „politikai részvételét” egy olyan folyamatban, amely jogilag nem igényli a hozzájárulásukat.

Von Der Leyen a korábbi tüntetések ellenére gyorsítaná a Mercosur-megállapodást, miközben az Európai Parlament csak informális szerepet kapna.
Von Der Leyen a korábbi tüntetések ellenére gyorsítaná a Mercosur-megállapodást, miközben az Európai Parlament csak informális szerepet kapna.
Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

Bernd Lange, a parlamenti kereskedelmi bizottság elnöke egy korábbi példára is hivatkozott: az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását annak idején az EP elnöki konferenciája informálisan hagyta jóvá „egyedi és különleges körülmények között”. Mindeközben Dél-Amerikában gyorsítanak

Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay parlamentjei akár már márciusban zöld utat adhatnak az egyezménynek, ami vámcsökkentéseket hozna a német autóktól a brazil marhahúsig. 

Bár több uniós vezető támogatja a megállapodást, Franciaország kifejezetten antidemokratikusnak nevezte az eljárást. A történetnek azonban még nincs vége. Még ideiglenes alkalmazás esetén is szükség lesz egy végső parlamenti ratifikációra – már ha addig az uniós bíróság nem mond mást a megállapodás jogszerűségéről. Addig viszont Von Der Leyen terve világos: előbb elindítani, aztán vitázni.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

voligo
2026. február 03. 23:22
Mégis mi az a szövetség, ami az összes szerződése felrúgása után még működhet?
voligo
2026. február 03. 23:21
Ursula von der Leyen ezerrel dolgozik az Európai Unió megszüntetésén.
123321
2026. február 03. 23:19
szovjet gecik...
5m007h 0p3ra70r
2026. február 03. 23:17
» Alo973 2026. február 03. 23:09 EB-nek nem dolga dönteni .« Ebben tévedsz. Az EB dönt. Az EP és a Tanács ratifikál, majd minden tagállam parlamentje végelegesíti azt.
