Itt a nagy terv: Von Der Leyen leszalámizná a képviselőket, hogy áttolja a Mercosurt

Nem menekülhet többé Von der Leyen: mindenkit csapdába csalt, most viszont kiderült a turpisság
Felháborító módon nyert időt az Európai Bizottság elnöke.
Az Európai Bizottság új módszert talált arra, hogyan lehetne politikai konfliktus nélkül átnyomni egy megosztó kereskedelmi megállapodást. A terv lényege, hogy Von Der Leyen vezetésével a Mercosur-egyezményt úgy indítanák el, hogy az Európai Parlament formálisan kimarad a döntésből.
Az Európai Bizottság informális egyeztetésekkel próbálja maga mellé állítani az európai parlamenti képviselőket a Mercosur-kereskedelmi megállapodás ügyében. Von Der Leyen testülete azt tervezi, hogy az egyezmény ideiglenes alkalmazását már a következő hetekben elindítja, miközben ehhez a szerződések szerint nincs szükség az Európai Parlament hivatalos jóváhagyására – számolt be róla az Euractiv.
A helyzet kifejezetten érzékeny a képviselők számára, akik attól tartanak, hogy a Bizottság egyszerűen megkerüli őket. Nem véletlen, hogy január 21-én az EP jogértelmezést kért az Európai Unió Bíróságától a megállapodás egyes részeiről, ami akár hónapokra is befagyaszthatná a végrehajtást. A Tanács ezzel szemben már rábólintott az ideiglenes alkalmazásra.
A Bizottság igyekszik tompítani a konfliktust. Christophe Hansen mezőgazdasági biztos az ír parlamentben úgy fogalmazott:
A Tanács által adott mandátum nagyon világos: a Bizottságnak lehetősége van az ideiglenes alkalmazásra.
Hozzátette ugyanakkor, hogy mindez „társjogalkotókkal együtt” történne, vagyis az Európai Parlament bevonásával – legalábbis politikai értelemben. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a képviselők véleményt mondhatnak, de a döntés joga nem náluk van.
Az Euractiv szerint a Bizottság és az EP kereskedelmi bizottsága már arról egyeztet, hogyan lehetne biztosítani a parlament „politikai részvételét” egy olyan folyamatban, amely jogilag nem igényli a hozzájárulásukat.
Bernd Lange, a parlamenti kereskedelmi bizottság elnöke egy korábbi példára is hivatkozott: az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását annak idején az EP elnöki konferenciája informálisan hagyta jóvá „egyedi és különleges körülmények között”. Mindeközben Dél-Amerikában gyorsítanak:
Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay parlamentjei akár már márciusban zöld utat adhatnak az egyezménynek, ami vámcsökkentéseket hozna a német autóktól a brazil marhahúsig.
Bár több uniós vezető támogatja a megállapodást, Franciaország kifejezetten antidemokratikusnak nevezte az eljárást. A történetnek azonban még nincs vége. Még ideiglenes alkalmazás esetén is szükség lesz egy végső parlamenti ratifikációra – már ha addig az uniós bíróság nem mond mást a megállapodás jogszerűségéről. Addig viszont Von Der Leyen terve világos: előbb elindítani, aztán vitázni.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP