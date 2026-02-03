Itt a nagy terv: Von Der Leyen leszalámizná a képviselőket, hogy áttolja a Mercosurt

Az Európai Bizottság informális egyeztetésekkel próbálja maga mellé állítani az európai parlamenti képviselőket a Mercosur-kereskedelmi megállapodás ügyében. Von Der Leyen testülete azt tervezi, hogy az egyezmény ideiglenes alkalmazását már a következő hetekben elindítja, miközben ehhez a szerződések szerint nincs szükség az Európai Parlament hivatalos jóváhagyására – számolt be róla az Euractiv.

A helyzet kifejezetten érzékeny a képviselők számára, akik attól tartanak, hogy a Bizottság egyszerűen megkerüli őket. Nem véletlen, hogy január 21-én az EP jogértelmezést kért az Európai Unió Bíróságától a megállapodás egyes részeiről, ami akár hónapokra is befagyaszthatná a végrehajtást. A Tanács ezzel szemben már rábólintott az ideiglenes alkalmazásra.