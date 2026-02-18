Szakértő: Nem látunk bele az ukrán döntéshozók fejébe, de nem túl bölcs más országok energiabiztonságát politikai célból veszélyeztetni

„Nyilván minden országnak nagyon fontos az, hogy az energiabiztonsága az rendben legyen, és nem túl bölcs, hogyha ezt politikai céloknak a megvalósítása érdekében más országok veszélyeztetik” – emelte ki.

A szakértő szerint bár elképzelhető a kialakult helyzet olyan olvasata, hogy az ukránok politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, valószínűbbnek tartja, hogy a rendelkezésre álló karbantartási és javítási kapacitásokat egyszerűen az orosz támadások miatt az összeomlás határára került ukrán energetikai infrastruktúra olyan pontjaira összpontosítják, amelyek a lakosság legalább valamilyen szintű ellátásához nélkülözhetetlenek.

Az ukrán nagyvárosokban, beleértve Kijevet is súlyos a helyzet, ugyanis a dermesztő hideg mellett nem tudják biztosítani a civil lakosság számára a fűtést az otthonaikban, hiába próbálják éjjel-nappal a megrongálódott létesítményeket megjavítani a szakemberek. A városvezetés és a katonai közigazgatás közlése szerint vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már nem tudják helyreállítani a szolgáltatást.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP