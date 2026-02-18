Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico andrij szibiha marco rubio barátság energiabiztonság ukrán kijev ukrajna

Szakértő: Nem látunk bele az ukrán döntéshozók fejébe, de nem túl bölcs más országok energiabiztonságát politikai célból veszélyeztetni

2026. február 18. 12:47

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik olaj.

2026. február 18. 12:47
null

Egyre súlyosabb a helyzet, miután több mint másfél hónapja Ukrajna nem szállít a Barátság kőolajvezetéken kőolajszármazékokat. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a napokban annyit reagált: amennyiben a magyar félnek valamilyen panasza van a Barátság kőolajvezetéken megszűnt olajszállítás miatt, „forduljanak az orosz barátaikhoz”. Súlyosan érinti a helyzet a szomszédos Szlovákiát is, Robert Fico Pozsonyban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Kijev késlelteti a területén keresztül közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy így érje el, Magyarországra adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját.

Fico kiemelte, vannak olyan értesüléseik is, miszerint a vezetéket már megjavíthatták. „Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olaj-infrastruktúra egy részét” – emelte ki a szlovák miniszterelnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzetnek elmondta, 

más országok energiabiztonságát nem bölcs dolog politikai célból veszélyeztetni.

„Nyilván minden országnak nagyon fontos az, hogy az energiabiztonsága az rendben legyen, és nem túl bölcs, hogyha ezt politikai céloknak a megvalósítása érdekében más országok veszélyeztetik” – emelte ki.

A szakértő szerint bár elképzelhető a kialakult helyzet olyan olvasata, hogy az ukránok politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, valószínűbbnek tartja, hogy a rendelkezésre álló karbantartási és javítási kapacitásokat egyszerűen az orosz támadások miatt az összeomlás határára került ukrán energetikai infrastruktúra olyan pontjaira összpontosítják, amelyek a lakosság legalább valamilyen szintű ellátásához nélkülözhetetlenek.

Az ukrán nagyvárosokban, beleértve Kijevet is súlyos a helyzet, ugyanis a dermesztő hideg mellett nem tudják biztosítani a civil lakosság számára a fűtést az otthonaikban, hiába próbálják éjjel-nappal a megrongálódott létesítményeket megjavítani a szakemberek. A városvezetés és a katonai közigazgatás közlése szerint vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már nem tudják helyreállítani a szolgáltatást.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. február 18. 14:51
"valószínűbbnek tartja, hogy a rendelkezésre álló karbantartási és javítási kapacitásokat egyszerűen az orosz támadások miatt az összeomlás határára került ukrán energetikai infrastruktúra olyan pontjaira összpontosítják, amelyek a lakosság legalább valamilyen szintű ellátásához nélkülözhetetlenek" Pont olyanok, akiknél a pórnép, mondjuk Grísa szükségletei mindent megelőznek.. Egyrészt a fasznak kellett megrongálni, másrészt a nemzetközi kötelezettségeknek meg kell felelni, mindenek előtt. Nem tudom, hogy a dízel amit mi meg most leállítottunk mennyire fog hiányozni, egyik esetben vidáman pótolja a shell, másik esetben nem tudják pótolni, ez esetben viszont az ukránok sosem józan belátásukról voltak híresek, valami kolosszális geciséget fognak tenni.
Válasz erre
0
0
namivan-2
2026. február 18. 14:40
Jobb, hogy nem látunk bele a fejükbe, mert ott csak gonosz büszkeséget találnánk. Nem lenne abból semmi tanulni való. Annyit okoskodnak, majd, hogy gázt és áramot se kapnak.ó tőlünk. Szerintem Amerika, Kína a héten elfogadta a magyar szankció tervet, amikor itt volt a két külügyminiszter. Az oroszokkal nem is kellett megbeszélni a szankciótervet, mert biztos támogatják.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. február 18. 14:28
Az első válaszlépés már megtörtént. A magyar és a szlovák dízelolaj ellátás leállt. Most még a villamosenergiát is le kellene állítani arrafelé.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 18. 14:14
mindenfele energiaexportot allitsanak le azonnal orkrajna fele, egesz addig mig ujra nem mukodtetik a Baratsag vezeteket !
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!