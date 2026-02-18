Szakértő: Nem látunk bele az ukrán döntéshozók fejébe, de nem túl bölcs más országok energiabiztonságát politikai célból veszélyeztetni

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik olaj.
Egyre súlyosabb a helyzet, miután több mint másfél hónapja Ukrajna nem szállít a Barátság kőolajvezetéken kőolajszármazékokat. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a napokban annyit reagált: amennyiben a magyar félnek valamilyen panasza van a Barátság kőolajvezetéken megszűnt olajszállítás miatt, „forduljanak az orosz barátaikhoz”. Súlyosan érinti a helyzet a szomszédos Szlovákiát is, Robert Fico Pozsonyban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Kijev késlelteti a területén keresztül közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy így érje el, Magyarországra adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját.
Fico kiemelte, vannak olyan értesüléseik is, miszerint a vezetéket már megjavíthatták. „Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olaj-infrastruktúra egy részét” – emelte ki a szlovák miniszterelnök.
Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzetnek elmondta,
más országok energiabiztonságát nem bölcs dolog politikai célból veszélyeztetni.
„Nyilván minden országnak nagyon fontos az, hogy az energiabiztonsága az rendben legyen, és nem túl bölcs, hogyha ezt politikai céloknak a megvalósítása érdekében más országok veszélyeztetik” – emelte ki.
A szakértő szerint bár elképzelhető a kialakult helyzet olyan olvasata, hogy az ukránok politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, valószínűbbnek tartja, hogy a rendelkezésre álló karbantartási és javítási kapacitásokat egyszerűen az orosz támadások miatt az összeomlás határára került ukrán energetikai infrastruktúra olyan pontjaira összpontosítják, amelyek a lakosság legalább valamilyen szintű ellátásához nélkülözhetetlenek.
Az ukrán nagyvárosokban, beleértve Kijevet is súlyos a helyzet, ugyanis a dermesztő hideg mellett nem tudják biztosítani a civil lakosság számára a fűtést az otthonaikban, hiába próbálják éjjel-nappal a megrongálódott létesítményeket megjavítani a szakemberek. A városvezetés és a katonai közigazgatás közlése szerint vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már nem tudják helyreállítani a szolgáltatást.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP