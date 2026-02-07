Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
fdp hartmut ebbing pedofilügy szexuális bűncselekmény

Súlyos pedofilbotrány Németországban, bíróság elé kerül egy baloldali politikus

2026. február 07. 21:54

Súlyos vádak merültek fel egy volt német parlamenti képviselővel szemben, akivel kapcsolatban az ügyészség már vádat is emelt. A pedofilbotrány középpontjában egy korábbi FDP-politikus áll, akit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel gyanúsítanak.

2026. február 07. 21:54
null

Súlyos pedofilbotrány bontakozik ki Németországban egy volt szövetségi parlamenti képviselő ügyében. A braunschweigi ügyészség vádat emelt Hartmut Ebbing, a Német Szabaddemokrata Párt egykori Bundestag-tagja ellen, aki a gyanú szerint egy tanárnővel együtt egy hétéves fiút bántalmazott szexuálisan.

A vádirat szerint Ebbing 2021-ben egy társkereső portálon ismerkedett meg a gyermek édesanyjával, aki tanárként dolgozott Alsó-Szászországban, Goslar térségében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

A kapcsolat során a nő szexuális cselekményeket végzett a fián, az ezekről készült felvételeket pedig továbbította Ebbingnek.

A vád szerint Ebbing 2021 szeptemberében személyesen is találkozott a fiúval, és egy goslari látogatás során maga is szexuálisan bántalmazta a gyermeket. A tanárnőt szexuális visszaélés vádjával, valamint gyermekpornográf tartalmak előállítása és terjesztése miatt állítják bíróság elé.

Pedofilbotrány és korábbi elítélés

A pedofilbotrány azért is különösen súlyos, mert a volt politikust korábban már elítélték. 2025. február 19-én a berlini Tiergarten kerületi bíróság tíz hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, miután négy esetben gyermekpornográf tartalmak megszerzését, tizenegy esetben pedig azok terjesztését állapították meg. A cselekmények 2021 szeptembere és 2023 júniusa között történtek.

Ebbing 2017 és 2021 között volt a Bundestag tagja az FDP színeiben. A források szerint adótanácsadóként és könyvvizsgálóként dolgozott, valamint saját állítása szerint egy gyermek- és ifjúsági jogokkal foglalkozó egyesületben is tevékenykedett. Az FDP-t szembesítették a vádakkal, a párt válasza szerint:

A vádakról nincs tudomásunk. A gyermekek szexuális bántalmazása kegyetlen és szörnyű bűncselekmény, amely egy életen át elkíséri az áldozatokat, és amelyet a lehető leghatározottabban elítélünk.

A bírósági eljárás Ebbing ellen március 10-én kezdődhet meg a braunschweigi tartományi bíróságon. A jogerős ítéletig a gyanúsítottat ártatlannak kell tekinteni. Az ügy további következménye lehet, hogy Ebbing elveszítette tisztségét a Német–Izraeli Társaságban, ahol 2024 júniusa óta pénztárnokként tevékenykedett. Neve jelenleg már nem szerepel a szervezet honlapján, elnökségi oldala pedig eltűnt. A törlés okáról hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett.

Nyitókép: Facebook / Hartmut Ebbing

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
steinamanger-2
2026. február 07. 23:57
Nálunk ilyen eddig csakis jobboldalinak csúfolt valakikről derült ez ki, pedig nem is vagyunk 80 millióan.
Válasz erre
0
0
zituka
2026. február 07. 23:29
Ki az a Zsolti bácsi, akit a fidesz véd? Hamarosan kiderül...
Válasz erre
0
3
hexahelicene
2026. február 07. 23:18
Április 12-én megszabadulunk az összes tiszás patkánytól. Visszatapossuk azokat a csatornába, ahová valók. Bocsánatot kérek az állatka patkányoktól, mert beléjük több IQ szorult, mint Pinokkió hadseregébe, a 20000+ agyhalott szintje 1 féldebillel nem ér föl. Pinokkió orra sok hazudozástól már 160 ezer kilométeresre nőtt, 4X körbekerülve a Földet, az egyenlítő mentén. Rohadt kurva tiszás moslékok, vissza lesztek baszva a pöcegödörbe, ahonnan előmásztatok...
Válasz erre
0
0
lazar-janos
2026. február 07. 23:03
Nagyon megható, ahogy a németek miatt aggódtok, de a fideszes pedofil botrány, amibe belebukott a köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter fel lett már tárva? Hogy mégis mi a fészkes fene történt???
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!