Súlyos pedofilbotrány Németországban, bíróság elé kerül egy baloldali politikus

Pedofilbotrány és korábbi elítélés

A pedofilbotrány azért is különösen súlyos, mert a volt politikust korábban már elítélték. 2025. február 19-én a berlini Tiergarten kerületi bíróság tíz hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, miután négy esetben gyermekpornográf tartalmak megszerzését, tizenegy esetben pedig azok terjesztését állapították meg. A cselekmények 2021 szeptembere és 2023 júniusa között történtek.

Ebbing 2017 és 2021 között volt a Bundestag tagja az FDP színeiben. A források szerint adótanácsadóként és könyvvizsgálóként dolgozott, valamint saját állítása szerint egy gyermek- és ifjúsági jogokkal foglalkozó egyesületben is tevékenykedett. Az FDP-t szembesítették a vádakkal, a párt válasza szerint:

A vádakról nincs tudomásunk. A gyermekek szexuális bántalmazása kegyetlen és szörnyű bűncselekmény, amely egy életen át elkíséri az áldozatokat, és amelyet a lehető leghatározottabban elítélünk.

A bírósági eljárás Ebbing ellen március 10-én kezdődhet meg a braunschweigi tartományi bíróságon. A jogerős ítéletig a gyanúsítottat ártatlannak kell tekinteni. Az ügy további következménye lehet, hogy Ebbing elveszítette tisztségét a Német–Izraeli Társaságban, ahol 2024 júniusa óta pénztárnokként tevékenykedett. Neve jelenleg már nem szerepel a szervezet honlapján, elnökségi oldala pedig eltűnt. A törlés okáról hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett.