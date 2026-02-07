Súlyos pedofilbotrány Németországban, bíróság elé kerül egy baloldali politikus

Ezt még nem mondta ki senki: már most megvan az áprilisi választások végeredménye
Súlyos vádak merültek fel egy volt német parlamenti képviselővel szemben, akivel kapcsolatban az ügyészség már vádat is emelt. A pedofilbotrány középpontjában egy korábbi FDP-politikus áll, akit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel gyanúsítanak.
Súlyos pedofilbotrány bontakozik ki Németországban egy volt szövetségi parlamenti képviselő ügyében. A braunschweigi ügyészség vádat emelt Hartmut Ebbing, a Német Szabaddemokrata Párt egykori Bundestag-tagja ellen, aki a gyanú szerint egy tanárnővel együtt egy hétéves fiút bántalmazott szexuálisan.
A vádirat szerint Ebbing 2021-ben egy társkereső portálon ismerkedett meg a gyermek édesanyjával, aki tanárként dolgozott Alsó-Szászországban, Goslar térségében.
A kapcsolat során a nő szexuális cselekményeket végzett a fián, az ezekről készült felvételeket pedig továbbította Ebbingnek.
A vád szerint Ebbing 2021 szeptemberében személyesen is találkozott a fiúval, és egy goslari látogatás során maga is szexuálisan bántalmazta a gyermeket. A tanárnőt szexuális visszaélés vádjával, valamint gyermekpornográf tartalmak előállítása és terjesztése miatt állítják bíróság elé.
A pedofilbotrány azért is különösen súlyos, mert a volt politikust korábban már elítélték. 2025. február 19-én a berlini Tiergarten kerületi bíróság tíz hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, miután négy esetben gyermekpornográf tartalmak megszerzését, tizenegy esetben pedig azok terjesztését állapították meg. A cselekmények 2021 szeptembere és 2023 júniusa között történtek.
Ebbing 2017 és 2021 között volt a Bundestag tagja az FDP színeiben. A források szerint adótanácsadóként és könyvvizsgálóként dolgozott, valamint saját állítása szerint egy gyermek- és ifjúsági jogokkal foglalkozó egyesületben is tevékenykedett. Az FDP-t szembesítették a vádakkal, a párt válasza szerint:
A vádakról nincs tudomásunk. A gyermekek szexuális bántalmazása kegyetlen és szörnyű bűncselekmény, amely egy életen át elkíséri az áldozatokat, és amelyet a lehető leghatározottabban elítélünk.
A bírósági eljárás Ebbing ellen március 10-én kezdődhet meg a braunschweigi tartományi bíróságon. A jogerős ítéletig a gyanúsítottat ártatlannak kell tekinteni. Az ügy további következménye lehet, hogy Ebbing elveszítette tisztségét a Német–Izraeli Társaságban, ahol 2024 júniusa óta pénztárnokként tevékenykedett. Neve jelenleg már nem szerepel a szervezet honlapján, elnökségi oldala pedig eltűnt. A törlés okáról hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett.
